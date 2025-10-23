ETV Bharat / bharat

मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा मेहुल चोकसी, बैरक संख्या 12 तैयार

2018 में चोकसी ने इंटरपोल को जारी सीबीआई के रेड कॉर्नर नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी.

jail
मुंबई की आर्थर रोड जेल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 4:23 PM IST

4 Min Read
मुंबई: बेल्जियम की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी और भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चोकसी के अपहरण के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है. इसलिए, उसके प्रत्यर्पण में कोई कानूनी बाधा नहीं है.

बेल्जियम की अदालत ने पिछले शुक्रवार को चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी. हालांकि, चोकसी के पास अगले 15 दिनों के भीतर बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में इस अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है.भारत लाए जाने के बाद मेहुल चोकसी को आर्थर रोड जेल भेज दिया जाएगा. उसे बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा.

जेल में क्या व्यवस्थाएं हैं?
भारत ने बेल्जियम की अदालत को इस बारे में सूचित किया है. जिसमें आर्थर रोड जेल के अंदरूनी हिस्से के वास्तुशिल्प ड्राॉइंग और कुछ तस्वीरें पेश की गईं. चोकसी को जेल के सामान्य वार्ड में नहीं, बल्कि बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जो अच्छी तरह हवादार, सुरक्षित और लगातार निगरानी में रहेगा. इस बैरक में केवल दो सेल और एक शौचालय है.

बता दें कि 2018 में चोकसी ने इंटरपोल को जारी सीबीआई के रेड कॉर्नर नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी. उस समय उन्होंने बताया था कि भारतीय जेलों की स्थिति अच्छी नहीं है और इनमें मानवाधिकार मानदंडों का उल्लंघन होता है.

उस समय वकीलों ने दिल्ली की तिहाड़ और मुंबई की आर्थर रोड जेल की स्थितियों में अंतर की ओर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया और बेल्जियम की अदालत को आश्वासन दिया कि मेहुल चोकसी के मानवाधिकारों का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जाएगा. उसे एकांत कारावास में भी नहीं रखा जाएगा.

पंजाब नेशनल बैंक स्कैम
मेहुल चोकसी, नीरव मोदी के साथ 13,850 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में मुख्य आरोपी है. मेहुल चोकसी, जो अब 66 वर्ष का है, गिरफ्तारी के डर से 2 जनवरी, 2018 को भारत से भाग गया था. उसने अगले कुछ वर्षों तक एंटीगुआ में शरण ली. फिर मई 2021 में चोकसी एंटीगुआ से भागकर पड़ोसी गणराज्य डोमिनिका चला गया, जहां उसे एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. इसकी जानकारी मिलते ही सीबीआई की एक टीम उसे प्रत्यर्पित करने डोमिनिका पहुंच गई.

मेहुल चोकसी ने डोमिनिकन जेल में 51 दिन बिताए.वहां उसने बीमार होने का दावा किया और एक न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज कराने के लिए एंटीगुआ जाने की इच्छा जताई. हालांकि, उसे सही समय पर ब्रिटिश महारानी की प्रिवी काउंसिल से राहत मिल गई और उसे एंटीगुआ प्रत्यर्पित कर दिया गया. एंटीगुआ पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर डोमिनिकन अदालत ने चोकसी के खिलाफ मामला वापस ले लिया. तब से चोकसी भारत को प्रत्यर्पित न किए जाने की पूरी कोशिश कर रहा है.

बेल्जियम की अदालतों में कानूनी कार्यवाही
जून 2022 में उसने एंटीगुआ में भारत सरकार और भारतीय एजेंटों के खिलाफ हनीट्रैप अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया. चोकसी के अनुसार मई 2021 में भारतीय एजेंटों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे जबरन डोमिनिका ले गए. जब ​​उसे गिरफ्तार किया गया, तब मेहुल चोकसी बेल्जियम के रास्ते स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था.

इस मामले की सुनवाई बेल्जियम की एंटवर्प अदालत में हुई, जिसमें भारत सरकार ने सभी आरोपों से इनकार किया. मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी देते हुए अदालत ने माना है कि भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी कानूनी थी. कानून के अनुसार, मेहुल चोकसी के पास अभी भी बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, जिसका वह निश्चित रूप से प्रयोग करेगा. हालांकि, अगर वह अपील नहीं करता है, तो उसे भारत भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

