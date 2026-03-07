ETV Bharat / bharat

बरनाला में ₹30 लाख का विजेता 'लापता': ₹50 के टिकट ने बनाया लखपति, अब ढोल बजाकर ढूंढ रहा एजेंट

बरनाला के एजेंट जय शंकर ₹30 लाख के लॉटरी विजेता को ढोल और लाउडस्पीकर से ढूंढ रहे हैं, जिसने ₹50 का टिकट खरीदा था.

ETV Bharat
लापता विजेता को ढोल बजाकर ढूंढ रहा एजेंट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बरनाला (पंजाब): किस्मत कब और किस पर मेहरबान हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन पंजाब के बरनाला में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहाँ एक व्यक्ति ने मात्र ₹50 का लॉटरी टिकट खरीदकर ₹30 लाख का पहला इनाम जीता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनाम जीतने वाले इस शख्स का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

ढोल-नगाड़ों के साथ हो रही है विजेता की तलाश
राज श्री मंथली लॉटरी (Rajshri Monthly Lottery) के नतीजे 26 फरवरी को घोषित किए गए थे. इसमें बरनाला के रेलवे स्टेशन के पास स्थित 'जय शंकर लॉटरी एजेंट' की स्टॉल से बिके एक टिकट ने ₹30 लाख का बंपर इनाम जीता है. अब आलम यह है कि लॉटरी एजेंट जय शंकर खुद बाजार-बाजार घूमकर लाउडस्पीकर पर मुनादी करवा रहे हैं ताकि विजेता सामने आ सके. विजेता के स्वागत के लिए लॉटरी स्टॉल को फूलों से सजाया गया है और वहाँ लगातार ढोल बजाए जा रहे हैं.

क्यों नहीं मिल रहा विजेता का पता?
लॉटरी कंपनी के मैनेजर राज कुमार वर्मा ने बताया कि बरनाला से बिके इस टिकट ने 5 लाख विजेताओं की सूची में पहला स्थान हासिल किया है. हालांकि, विजेता का नाम और पता इसलिए अज्ञात है क्योंकि टिकट खरीदते समय उस व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर या नाम रजिस्टर नहीं कराया था. चूंकि एजेंट जय शंकर की दुकान रेलवे स्टेशन के पास है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि विजेता कोई यात्री भी हो सकता है जो ट्रेन पकड़कर कहीं और चला गया हो.

एक महीने की समय सीमा: सरकार के पास जा सकता है पैसा
मैनेजर राज कुमार वर्मा ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी है. नियम के अनुसार, इनाम की राशि पर दावा करने के लिए विजेता को एक महीने के भीतर संपर्क करना अनिवार्य है. यदि मार्च के अंत तक विजेता सामने नहीं आता है, तो ₹30 लाख की यह भारी-भरकम राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएगी और विजेता अपना हक खो देगा.

एजेंट को मिला ₹1 लाख का इनाम
विजेता भले ही न मिला हो, लेकिन टिकट बेचने वाले एजेंट जय शंकर की किस्मत भी चमक गई है. कंपनी की ओर से उन्हें ₹1 लाख का कमीशन चेक दिया गया है. जय शंकर पिछले 25 वर्षों से रेलवे स्टेशन के बाहर लॉटरी बेच रहे हैं. उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति जल्द से जल्द आए ताकि उसकी मेहनत की कमाई और यह बड़ी इनामी राशि उसके खाते में जा सके."

बरनाला में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. सोशल मीडिया से लेकर बाजारों तक, हर जगह बस एक ही सवाल है— आखिर कौन है वो ₹30 लाख का मालिक? यदि आपने भी हाल ही में बरनाला रेलवे स्टेशन से राज श्री लॉटरी का टिकट खरीदा है, तो तुरंत अपने नंबर की जाँच करें.

यह भी पढ़ें- Women's Day: NCW की पहल, 500 जिलों में 'महिला जन सुनवाई, सीधे शिकायतों को दूर करना मकसद

TAGGED:

बरनाला 30 लाख का विजेता लापता
RAJSHRI MONTHLY LOTTERY
बरनाला के एजेंट जय शंकर
राज श्री मंथली लॉटरी
BARNALA 30 LAKH WINNER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.