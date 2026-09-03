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Special: रांची के बरियातू गर्ल्स स्कूल ने दिए बेहतरीन ओलंपियन, देश-विदेश में हॉकी खिलाड़ियों ने मनवाया लोहा

रांची: राजधानी रांची का सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स, बरियातू सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि झारखंड की महिला हॉकी की ऐसी नर्सरी है, जहां किताबों के साथ हॉकी स्टिक ने भी हजारों सपनों को दिशा दी है. करीब 9 दशक पुराने इस स्कूल की पहचान आज उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ हॉकी के मैदान पर लिखी गई सफलता की कहानियों से होती है. यहां की बेटियों ने स्कूल के मैदान से शुरुआत कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर तय किया है. किसी ने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया, किसी ने भारतीय महिला टीम की कप्तानी संभाली तो कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई.

1936 में शुरुआत, 1972 के बाद बदली पहचान

बरियातू गर्ल्स स्कूल की स्थापना 1936 में हुई थी. शुरुआत में यह मिडिल स्कूल के रूप में संचालित हुआ और 1948 में इसे हाई स्कूल का दर्जा मिला. शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों को भी यहां लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा. 1972 में बरियातू में हॉकी सेंटर की शुरुआत महिला हॉकी के लिए बड़ा मोड़ साबित हुई, इसके बाद 1976 में स्कूल का चयन NSTC यानी National Sports Talent Competition योजना के तहत हुआ. खेल प्राधिकरण और भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़ी प्रशिक्षण व्यवस्था के जरिए झारखंड के अलग-अलग क्षेत्रों से प्रतिभाशाली लड़कियों को बरियातू लाकर प्रशिक्षण देने का सिलसिला शुरू हुआ.

देश-विदेश में हॉकी खिलाड़ियों ने मनवाया लोहा (Etv Bharat)

धीरे-धीरे बरियातू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए अहम केंद्र बन गया. हॉकी की तकनीक, फिटनेस, स्टेमिना और खेल अनुशासन के साथ खिलाड़ियों को पढ़ाई का भी अवसर मिलता रहा. आज भी करीब 25 से 30 चयनित छात्राएं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई और हॉकी का प्रशिक्षण ले रही हैं.

सुबह मैदान, दिन में पढ़ाई, शाम को फिर हॉकी

बरियातू की खिलाड़ियों की दिनचर्या आम स्कूली छात्राओं से अलग है. सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच दिन की शुरुआत फिटनेस और शारीरिक अभ्यास से होती है. दौड़, स्टेमिना और अन्य अभ्यास के बाद हॉकी की ट्रेनिंग होती है. इसके बाद स्कूल में पढ़ाई और शाम को दोबारा मैदान पर अभ्यास यानी इन खिलाड़ियों के लिए किताब और हॉकी स्टिक दोनों ही जिंदगी का भाग हैं.

यहीं अनुशासन बरियातू की हॉकी परंपरा की सबसे बड़ी ताकत है. खेल के साथ शिक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को हॉस्टल, प्रशिक्षण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की गई है.

50 से अधिक खिलाड़ी, कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच तक

बरियातू हॉकी सेंटर और स्कूल से अब तक 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी खिलाड़ी निकल चुकी हैं. इनमें कई ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और देश के बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया. बरियातू की यह उपलब्धि उसे झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख महिला हॉकी प्रशिक्षण केंद्रों में अलग पहचान देती है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

निक्की प्रधान ने पहुंचाया ओलंपिक तक

बरियातू की हॉकी परंपरा का सबसे चमकदार नाम निक्की प्रधान है. झारखंड की पहली महिला ओलंपियन के रूप में पहचान बनाने वाली निक्की ने भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से हिस्सा लिया. बरियातू में प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची निक्की प्रधान का सफर यहां प्रशिक्षण लेने वाली लड़कियों के लिए प्रेरणा बना. स्कूल के मैदान से ओलंपिक तक का उनका सफर बताता है कि सही प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच तक पहुंच सकती हैं.

असुंता लकड़ा की कप्तानी ने बढ़ाया मान

भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और मिडफील्डर असुंता लकड़ा ने भी बरियातू की पहचान को मजबूत किया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल और नेतृत्व क्षमता से उन्होंने झारखंड की महिला हॉकी को देशभर में पहचान दिलाई. उनके बाद कई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की ओर कदम बढ़ाया.

वहीं सवित्री पूर्ति का नाम भी बरियातू की शुरुआती बड़ी उपलब्धियों में शामिल है. 1983 में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम में जगह बनाने वाली संयुक्त बिहार की प्रमुख खिलाड़ियों में उनका नाम लिया जाता है. उनके बाद बरियातू से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी भारतीय हॉकी की राह पर आगे बढ़ीं.