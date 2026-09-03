Special: रांची के बरियातू गर्ल्स स्कूल ने दिए बेहतरीन ओलंपियन, देश-विदेश में हॉकी खिलाड़ियों ने मनवाया लोहा
रांची के बरियातू गर्ल्स स्कूल के हॉकी प्रशिक्षण केंद्र से एक से बढ़कर एक बेहतर महिला हॉकी खिलाड़ी निकली हैं. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : September 3, 2026 at 1:36 PM IST
रांची: राजधानी रांची का सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स, बरियातू सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि झारखंड की महिला हॉकी की ऐसी नर्सरी है, जहां किताबों के साथ हॉकी स्टिक ने भी हजारों सपनों को दिशा दी है. करीब 9 दशक पुराने इस स्कूल की पहचान आज उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ हॉकी के मैदान पर लिखी गई सफलता की कहानियों से होती है. यहां की बेटियों ने स्कूल के मैदान से शुरुआत कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर तय किया है. किसी ने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया, किसी ने भारतीय महिला टीम की कप्तानी संभाली तो कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई.
1936 में शुरुआत, 1972 के बाद बदली पहचान
बरियातू गर्ल्स स्कूल की स्थापना 1936 में हुई थी. शुरुआत में यह मिडिल स्कूल के रूप में संचालित हुआ और 1948 में इसे हाई स्कूल का दर्जा मिला. शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों को भी यहां लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा. 1972 में बरियातू में हॉकी सेंटर की शुरुआत महिला हॉकी के लिए बड़ा मोड़ साबित हुई, इसके बाद 1976 में स्कूल का चयन NSTC यानी National Sports Talent Competition योजना के तहत हुआ. खेल प्राधिकरण और भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़ी प्रशिक्षण व्यवस्था के जरिए झारखंड के अलग-अलग क्षेत्रों से प्रतिभाशाली लड़कियों को बरियातू लाकर प्रशिक्षण देने का सिलसिला शुरू हुआ.
धीरे-धीरे बरियातू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए अहम केंद्र बन गया. हॉकी की तकनीक, फिटनेस, स्टेमिना और खेल अनुशासन के साथ खिलाड़ियों को पढ़ाई का भी अवसर मिलता रहा. आज भी करीब 25 से 30 चयनित छात्राएं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई और हॉकी का प्रशिक्षण ले रही हैं.
सुबह मैदान, दिन में पढ़ाई, शाम को फिर हॉकी
बरियातू की खिलाड़ियों की दिनचर्या आम स्कूली छात्राओं से अलग है. सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच दिन की शुरुआत फिटनेस और शारीरिक अभ्यास से होती है. दौड़, स्टेमिना और अन्य अभ्यास के बाद हॉकी की ट्रेनिंग होती है. इसके बाद स्कूल में पढ़ाई और शाम को दोबारा मैदान पर अभ्यास यानी इन खिलाड़ियों के लिए किताब और हॉकी स्टिक दोनों ही जिंदगी का भाग हैं.
यहीं अनुशासन बरियातू की हॉकी परंपरा की सबसे बड़ी ताकत है. खेल के साथ शिक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को हॉस्टल, प्रशिक्षण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की गई है.
50 से अधिक खिलाड़ी, कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच तक
बरियातू हॉकी सेंटर और स्कूल से अब तक 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी खिलाड़ी निकल चुकी हैं. इनमें कई ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और देश के बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया. बरियातू की यह उपलब्धि उसे झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख महिला हॉकी प्रशिक्षण केंद्रों में अलग पहचान देती है.
निक्की प्रधान ने पहुंचाया ओलंपिक तक
बरियातू की हॉकी परंपरा का सबसे चमकदार नाम निक्की प्रधान है. झारखंड की पहली महिला ओलंपियन के रूप में पहचान बनाने वाली निक्की ने भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से हिस्सा लिया. बरियातू में प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची निक्की प्रधान का सफर यहां प्रशिक्षण लेने वाली लड़कियों के लिए प्रेरणा बना. स्कूल के मैदान से ओलंपिक तक का उनका सफर बताता है कि सही प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच तक पहुंच सकती हैं.
असुंता लकड़ा की कप्तानी ने बढ़ाया मान
भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और मिडफील्डर असुंता लकड़ा ने भी बरियातू की पहचान को मजबूत किया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल और नेतृत्व क्षमता से उन्होंने झारखंड की महिला हॉकी को देशभर में पहचान दिलाई. उनके बाद कई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की ओर कदम बढ़ाया.
वहीं सवित्री पूर्ति का नाम भी बरियातू की शुरुआती बड़ी उपलब्धियों में शामिल है. 1983 में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम में जगह बनाने वाली संयुक्त बिहार की प्रमुख खिलाड़ियों में उनका नाम लिया जाता है. उनके बाद बरियातू से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी भारतीय हॉकी की राह पर आगे बढ़ीं.
सुमराई टेटे: स्कूल से भारतीय टीम की कप्तानी तक
बरियातू की हॉकी विरासत में सुमराई टेटे का सफर बेहद खास है. उन्होंने इसी बरियातू गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की और बरियातू हॉकी सेंटर में हॉकी का प्रशिक्षण हासिल किया. लगातार मेहनत के दम पर वह भारतीय महिला हॉकी टीम तक पहुंचीं और करीब एक दशक तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया.
एशिया कप, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंटों में खेलने वाली सुमराई 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहीं. वह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी करने वाली झारखंड की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रहीं. उनका सफर बरियातू की बेटियों के लिए आज भी प्रेरणा है.
खिलाड़ी बनीं, अब कोच बनकर तैयार कर रहीं नई पीढ़ी
बरियातू की खासियत सिर्फ खिलाड़ियों को तैयार करना नहीं, बल्कि अपनी ही प्रतिभाओं को अगली पीढ़ी का मार्गदर्शक बनाना भी है. करुणा पूर्ति इसका उदाहरण हैं. उन्होंने इसी स्कूल में पढ़ाई की और बरियातू हॉकी सेंटर में प्रशिक्षण लिया. राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी करुणा अब इसी सेंटर में कोच की भूमिका निभा रही हैं. मैदान पर अर्जित अपने अनुभव और तकनीक को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हुए वह खिलाड़ियों को तैयार कर रही हैं यानी जिस मैदान ने उन्हें खिलाड़ी बनाया, आज वही मैदान उनके लिए नई प्रतिभाओं को गढ़ने की कर्मभूमि बन गया है.
पुरानी विरासत, नई उड़ान
बरियातू की कहानी अब नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ रही है. वर्ष 2026 में बिनीमा धान, पार्वती टोप्पो और रोशनी आइंद का चयन भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दौरे के लिए हुआ. यह उपलब्धि बताती है कि बरियातू की हॉकी परंपरा थमी नहीं है, बल्कि हर पीढ़ी के साथ नई प्रतिभाएं तैयार हो रही हैं.
इसके अलावा जीरण सोय मुंडा, अंकिता लकड़ा, रिचा मिंज, अनीसा केरकेट्टा और सुष्मिता गुड़िया जैसी खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बनाई. वही दीपा कुल्लू और दीपा टोप्पो जैसी खिलाड़ियों को रेलवे में नौकरी मिली. इससे साफ है कि बरियातू में हॉकी सिर्फ पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के लिए करियर का रास्ता भी बनी है.
कोचों ने भी लिखी सफलता की कहानी
किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे प्रशिक्षक की भूमिका अहम होती है. बरियातू हॉकी सेंटर की सफलता में करुणा विस्थापन, नरेंद्र सिंह सैनी और प्रतिभा टोप्पो जैसे प्रशिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है. इन प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और खेल क्षमता को निखारने के साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के लिए तैयार किया.
स्कूल की पहचान अब हॉकी भी है
1936 में शुरू हुआ बरियातू गर्ल्स स्कूल आज करीब 9 दशक की यात्रा पूरी कर चुका है. 1948 में हाई स्कूल और 1972 के बाद हॉकी सेंटर की शुरुआत ने इसकी पहचान को नया आयाम दिया. 1976 में NSTC योजना से जुड़ने के बाद यह सफर और मजबूत हुआ.
आज इस स्कूल की चर्चा सिर्फ उसकी कक्षाओं और परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं है. निक्की प्रधान का ओलंपिक सफर, असुंता लकड़ा की कप्तानी, सवित्री पूर्ति की भारतीय टीम में जगह, पुष्पा प्रधान, सुभद्रा प्रधान, मसीरा सुरीन, कांति बा, अल्फा मिंज, सुमराई टेटे और करुणा पूर्ति जैसी खिलाड़ियों की उपलब्धियां और बिनीमा धान, पार्वती टोप्पो व रोशनी आइंद जैसी नई प्रतिभाओं का भारतीय जूनियर टीम तक पहुंचना इसकी हॉकी विरासत की लंबी कहानी है.
बरियातू सेंटर की कहानी सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि उन बेटियों के सपनों की कहानी है, जिन्होंने हॉकी स्टिक को अपना हथियार बनाया और मैदान से देश तक अपनी पहचान बनाई. यही वजह है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स, बरियातू आज भी झारखंड में महिला हॉकी की ऐसी नर्सरी बना हुआ है, जहां हर सुबह मैदान में दौड़ती बेटियों के साथ एक नया सपना जन्म लेता है.
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