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समुद्र से निकलेगा 90% शुद्ध लिथियम; अमेरिका-सऊदी अरब से आगे निकला भारत, जानिए कैसे काम करेगी टेक्नोलॉजी?

हैदराबाद (EB Prime Team) : India Lithium Seawater Extraction : दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और कंप्यूटर के लिए लिथियम की डिमांड बढ़ रही है. अभी तक अपना देश लिथियम यानी 'सफेद सोने' के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर रहा है. इस चुनौती से निपटने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के वैज्ञानिकों ने एक किफायती तकनीक विकसित की है. इससे समुद्र के खारे पानी से 90% तक शुद्ध लिथियम निकालना आसान हो जाएगा.

भारतीय वैज्ञानिकों की इस तकनीक का प्रयोगशाला स्तर पर ट्रायल भी हो चुका है. हालांकि इसका कमर्शियल ट्रायल होना बाकी है. इस तकनीक का नाम डोनर-फ्री सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है. आसान भाषा में कहें तो यह तकनीक समुद्र के पानी में एक खास लिक्विड डालकर बिना ज्यादा खर्च के ही शुद्ध लिथियम को मलाई की तरह ऊपर से अलग कर लेती है. अभी तक इस तरह की तकनीक केवल अमेरिका-सऊदी अरब ने ही विकसित की है, हालांकि वहां भी अभी इस पर रिसर्च जारी है.

विश्व के अन्य किन देशों में है इस तरह की तकनीक : भारत की तरह अन्य देशों के पास भी समुद्री पानी से लिथियम निकालने की तकनीकों पर काम चल रहा है. इनमें अमेरिका और सऊदी अरब प्रमुख देश हैं. हालांकि वहां भी रिसर्च अभी प्राथमिक स्तर पर ही है. इन देशों के मुकाबले भारतीय तकनीक ज्यादा किफायती मानी जा रही है. जमीन से लिथियम निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया हार्ड-रॉक माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है.

प्रक्रिया में लगता है बेहद कम सॉल्वेंट : रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रक्रिया में सॉल्वेंट यानी MIBK और DBM के घोल की काफी कम खपत होती है. प्रत्येक एक लीटर समुद्री पानी से लिथियम निकालने के लिए सिर्फ 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट की जरूरत होती है. एक बार इससे लिथियम निकालने के बाद भी ये सॉल्वेंट नष्ट नहीं होते हैं. इन्हें फिर से कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है. जब सॉल्वेंट पानी से लिथियम को पकड़ लेता है तो उसमें हल्का नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है. इससे लिथियम आसानी से अलग हो जाता है. जबकि सॉल्वेंट पूरी तरह साफ होकर दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है.

चुंबक की तरह काम करते हैं ये 2 केमिकल : रुकावटी खनिजों को समुद्री से बाहर निकालने के बाद इसमें डाइबेंजॉयलमीथेन (DBM) व मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन (MIBK) केमिकल मिलाया जाता है. ये केमिकल चुंबक की तरह काम करते हुए समुद्र से केवल लिथियम को बाहर खींच लाते हैं. जबकि किसी भी पानी से लिथियम को निकालने के लिए अभी तक पूरी दुनिया में इन केमिकलों के अलावा अन्य दूसरे महंगे और सहायक रसायनों की जरूरत पड़ती है. अपना देश इससे आगे निकल चुका है.

सबसे पहले मिलाए जाते हैं ये केमिकल : वैज्ञानिक सबसे पहले समुद्र के पानी में सोडियम हाइड्रॉक्साइड और सोडियम कार्बोनेट केमिकल मिलाते हैं. इससे पानी क्षारीय हो जाता है. इससे प्रक्रिया में रुकावट बनने वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे खनिज भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं. इसके बाद इन रुकावटों को 99% तक अलग कर लिया जाता है. इस प्रक्रिया में पानी में मौजूद लिथियम के एक भी कण को नुकसान नहीं पहुंचता है.

कोई दूसरा खनिज नहीं, केवल लिथियम ही निकलेगा : समुद्र में मैग्नीशियम-कैल्शियम जैसे अन्य खनिज ज्यादा होते हैं, जबकि लिथियम की मात्रा बेहद कम होती है. समुद्र के 1 लीटर पानी में सिर्फ 0.17 मिलीग्राम ही लिथियम होता है. ऐसे में समुद्र से लिथियम निकालना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही होता है. भारत की डोनर-फ्री सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तकनीक इस चुनौती से आसानी से निपटती है. यह कई चरणों में काम करके बाकी सभी खनिजों को छोड़कर केवल लिथियम को ही पानी से बाहर निकालती है.

केमिकल आधारित है भारतीय तकनीक : रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के वैज्ञानिकों की डोनर-फ्री सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तकनीक पूरी तरह केमिकल आधारित है. इससे यह कम खर्चीला है. इसकी तुलना में मौजूदा समय अमेरिका और सऊदी अरब की समुद्री पानी से लिथियम निकालने की तकनीक पूरी तरह बिजली पर आधारित है. जमीन से लिथियम की खोदाई की तुलना में भारत की यह तकनीक ज्यादा सुरक्षित है. इससे प्रदूषण भी नहीं होता है.

भारतीय वैज्ञानिकों की यह रिसर्च दुनिया की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका टैलंटा में कुछ दिनों पहले प्रकाशित हुई है. विश्व के महासागरों में कुल करीब 230 अरब टन लिथियम है. 60% उत्पादन के साथ वैश्विक बाजार में ऑस्ट्रेलिया नंबर वन है. भारत सरकार के खान मंत्रालय के अनुसार अपने देश में जमीन के नीचे 73 लाख टन से भी अधिक लिथियम का भंडार है. इसमें से करीब 59 लाख टन जम्मू-कश्मीर में है. यानी यहां सबसे ज्यादा लिथियम है.

लिथियम के उत्पादन में ये 4 देश सबसे आगे : एग्रीटेक और स्पेसटेक प्लेटफॉर्म farmonaut.com के डेटा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन और अर्जेंटीना विश्व में लिथियम के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं. ये पांचों देश मिलकर साल 2026 के अंत तक पूरी दुनिया की कुल जरूरत की 80% लिथियम की सप्लाई करेंगे. लिथियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है. जबकि भंडारण में चिली नंबर वन है. ग्लोबल लेवल पर अकेले ही ऑस्ट्रेलिया 60% लिथियम की सप्लाई करता है. इस साल सप्लाई चेन बढ़ने पर इस साल तक लिथियम का उत्पादन 12 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा हो जाएगा. इससे नई टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा.साल 2030 तक 30% ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन भारत में हो सकते हैं.

विश्व में 230 अरब टन लिथियम, भारत में 73 लाख टन : अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS (Mineral Commodity Summaries) के अनुसार दुनियाभर में महासागरों में करीब 230 टन लिथियम घुला हुआ है. वहीं भारत में जमीन के नीचे करीब 73 लाख टन लिथियम है. इनमें से सबसे ज्यादा 59 लाख टन जम्मू-कश्मीर में होने का अनुमान है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने साल 2023 में इसकी पुष्टि की थी. ये भंडार रियासी जिले के सलाल-हैमाना इलाके में हैं. इसी तरह कर्नाटक के मांड्या जिले के मार्लागल्ला क्षेत्र में लगभग 1,600 टन लिथियम संसाधनों का पता चला है. छत्तीसगढ़ में भी लिथियम का भंडार है. साल 2024 में यहां के खदान की देश में पहली बार कमर्शियल नीलामी की गई.

चीन से भारत आ रहा 72% लिथियम : नीति आयोग और पीआईबी के डेटा के अनुसार साल 2015 में करीब 188 करोड़ रुपये का लिथियम भारत ने दूसरे देशों से मंगाया था. साल 2025 में यह आयात करीब 311 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. पिछले 10 वर्षों में इसमें 5.10% की बढ़ोतरी हुई है. मौजूदा समय चीन से सबसे ज्यादा लिथियम आता है. यह अपने देश में लिथियम की कुल जरूरत का करीब 72% है. वहीं साल 2025 में भारत ने लिथियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड केमिकल का बड़ा हिस्सा अर्जेंटीना (32.5%) और बेल्जियम (25.6%) से मंगाया. चीन से 22.6%, साउथ कोरिया से 6, ऑस्ट्रेलिया से 3.7% केमिकल आया.

भारत बन सकता है गाड़ियों का तीसरा सबसे बड़ा बाजार : अमेरिकी थिंक टैंक ieefa.org के डेटा के मुताबिक भारत में लगातार इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की डिमांड बढ़ रही है. ऐसे में लिथियम-आयन बैटरियों के निर्माण में इजाफा करने की जरूरत है. साल 2026 के अंत तक भारत गाड़ियों का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन सकता है. ऐसे में लिथियम-आयन बैटरी की कुल मांग का लगभग 90% हिस्सा अकेले गाड़ियों के बाजार में खपने की उम्मीद है. सरकार का लक्ष्य है साल 2030 तक सभी गाड़ियों की बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी 30% होगी.

भारत में चीन से आता है सबसे ज्यादा लिथियम. (Photo Credit; Getty)

लिथियम के खनन में क्यों पीछे है अपना देश? : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में लिथियम का बड़ा भंडार होने के बावजूद इसका खनन नहीं हो पा रहा है. इसके पीछे के कई कारण हैं. विश्व के देशों में ज्यादातर लिथियम तरल नमक के मैदानों या ठोस चट्टानों से निकाले जाते हैं. जम्मू-कश्मीर में मिला लिथियम बॉक्साइट और मिट्टी के भंडार के रूप में है. इन माध्यमों से लिथियम को निकालने के लिए कोई बेहतर तकनीक नहीं है. खनन काफी खर्चीला भी होता है. इसके लिए अत्यधिक महंगे केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की जरूरत होती है.

डोनर-फ्री सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तकनीक लाएगी बदलाव : भारतीय वैज्ञानिकों की ओर खोजी गई डोनर-फ्री सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तकनीक लिथियम की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में बेहतर प्रयास माना जा रहा है. यह इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य सेक्टरों में ऊर्जा का स्रोत बन सकता है. हालांकि अभी यह प्रयोग व्यावसायिक रूप में आना बाकी है. इसके बावजूद इस तकनीक से आने वाले समय में देश में लिथियम को लेकर बड़े बदलाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.

लिथियम क्या है, कहां-कहां इसका प्रयोग होता है? : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लिथियम नाम ग्रीक शब्द लिथोस से मिला है. इस शब्द का मतलब पत्थर होता है. इस धातु में चुंबकीय गुण नहीं होते है. इनमें जंग लगने का खतरा भी न के बराबर होता है. इलेक्ट्रिक कारों, बाइक-बस की बैटरियों को बनाने में सबसे ज्यादा लिथियम का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, डिजिटल कैमरे, स्मार्टवॉच और ड्रोन की रिचार्जेबल बैटरी बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है. सौर और पवन ऊर्जा को स्टोर करने वाली बड़ी ग्रिड-स्केल बैटरी सिस्टम के रूप में इसका इस्तेमाल होता है. इसके अलावा मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी के इलाज में भी यह सहायक होता है.

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्यों इतना अहम है लिथियम? : लिथियम-आयन बैटरी को अपने बेजोड़ ऊर्जा घनत्व की वजह से ऊर्जा का बड़ा स्रोत माना जाता है. ऐसी बैटरियां लेड-एसिड या निकेल-मेटल हाइड्राइड बैटरियों की तुलना में कम साइज की होती हैं. इनका वजन भी ज्यादा नहीं होता है. इसके अलावा ये लंबे समय तक चलने वाली होती हैं. एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को 600 किलो की लिथियम-आयन बैटरी जितनी पॉवर देती है, उतने ही पॉवर के लिए उस वाहन में 4000 किलो की भारी-भरकम लेड-एसिड बैटरी लगानी की जरूरत पड़ सकती है. इसके कारण इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में लिथियम मौजूदा समय का अहम धातु है. पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता को कम करने में यह गेम चेंजर की भूमिका में है.

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