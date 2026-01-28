ETV Bharat / bharat

बारामती प्लेन क्रैश से शोक की लहर, झारखंड ने भी झेले हैं कई छोटे विमान और हेलीकॉप्टर हादसे, बाल-बाल बचे थे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा

बारामती प्लेन क्रैश ने झारखंड में हुए विमान दुर्घटना की यादें ताजा कर दीं. राज्य में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 28, 2026 at 1:15 PM IST

रांची: महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के दौरान चार्टड प्लेन क्रैश होने से डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत पांच लोगों की मौत की घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है. सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताते हुए शोकाकुल परिवारों को ढांढस बंधाते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की है. इस हादसे की वजह से छोटे विमानों की सेफ्टी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. झारखंड भी कई छोटे विमान और हेलीकॉप्टर हादसों का गवाह रहा है.

हेलीकॉप्टर हादसे में बाल-बाल बचे थे अर्जुन मुंडा

बारामती हादसे से उस घटना की याद ताजा हो गई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का हेलीकॉप्टर 9 मई 2012 को क्रैश हुआ था. तब विमान में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी मीरा मुंडा, दो पायलट समेत छह लोग सवार थे. रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था. हादसे में अर्जुन मुंडा गंभीर रूप से घायल हुए थे. इसी हादसे के बाद उन्होंने सीएम आवास में हनुमान मंदिर की स्थापना करवाई थी.

चांडिल डैम से बरामद हुआ था पायलट का शव

हालिया हादसा 20 अगस्त 2024 को घटित हुआ था. जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एटीएस से संपर्क टूट गया था. कई दिनों तक खोजबीन के बाद प्रत्यक्षदर्शियों के कहने पर चांडिल डैम में तलाशी अभियान शुरू हुआ था. छह दिन तक तलाशी के बाद एनडीआरएफ और नौसेना की टीम ने विमान का मलबा और पायलट जीत शत्रु आनंद और शुभ्रोदीप दत्ता का शव बरामद किया था.

बीएसएफ का हेलीकॉप्टर हुआ था दुर्घटनाग्रस्त

साल 2011 के अक्टूबर माह में रांची-खूंटी सीमा पर बीएसएफ का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था. रांची एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद हेलीकॉप्टर जंगल में गिर गया था. इस हादसे में पायलट, को-पायलट और एक तकनीकी स्टाफ की मौत हुई थी. जांच में तकनीकी खराबी को हादसे का कारण बताया गया था.

धनबाद में एक घर के पिलर से टकराया था ग्लाइडर

धनबाद में मार्च 2023 में एक ग्लाइडर बरवाअड्डा एयरस्ट्रिप से टेक ऑफ किया था. लेकिन थोड़ी ही देर में बिरसा मुंडा पार्क के पास एक मकान के पिलर से टकरा गया था. इस हादसे में पायलट के साथ साथ एक बच्चा घायल हो गया था. यह हादसा भी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था.

दुमका और पाकुड़ में हुआ था ग्लाइडर और हेलीकॉप्टर हादसा

दुमका एयरपोर्ट पर फरवरी, 2020 को एक ग्लाइडर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. यह ट्रेनिंग देने वाला टू-सीटर ग्लाइडर था. यह विमान लैंडिंग के दौरान रन-वे से टकरा कर दो हिस्सों में टूट गया था. इस हादसे में इंजीनियर की मौत हो गई थी. जबकि पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया था.

एक हादसा पाकुड़ और गोड्डा की सीमा पर सितंबर, 2010 में हुआ था. कलाइकुंडा से दार्जिलिंग के पास बागडोगरा जाते वक्त भारतीय वायु सेना का चेतक हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ. हादसे में पायलट, को-पायलट और तकनीशियन की मौत हो गई थी.

