विमान हादसा : 'पापा मैं कल आपसे बात करूंगी,' बेटी की बातों को याद कर फफक पड़े पिता
Published : January 28, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 6:10 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को हादसे का शिकार हुए विमान की परिचारिका (एयरहोस्टेस) पिंकी माली के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने आज उनसे बात करने का वादा किया था, और यह कहते हुए वह रो पड़े कि अब उनकी बातचीत कभी नहीं हो पाएगी. विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और पिंकी समेत पांच लोगों की मौत हो गई.
शिवकुमार मध्य मुंबई में प्रभादेवी के निवासी हैं. विमान दुर्घटना की खबर सुनकर वह सन्न रह गए. उन्हें यकीन नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि अभी तो कल ही मैंने अपनी बेटी से बात की थी, और उसने कहा था कि वह बुधवार को बात करेगी, लेकिन उससे पहले उसे अजित पवार के साथ विमान में जाना है. पिंकी मूल रूप से यूपी के जौनपुर के रहने वाली थी. पिंकी के पिता शिवकुमार कई साल पहले गांव को छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए थे. पिंकी माली की पढ़ाई लिखाई ठाणे में हुई थी. पिंकी की एक साल पूर्व शादी गोरखपुर में हुई थी.
#WATCH | Charter plane crash landing in Baramati | Mumbai, Maharashtra: Shiv Kumar Mali, father of Pinki Mali who was a member of the crew on the ill-fated charter plane, says, " i spoke to her for the last time yesterday. she told me that she will head to baramati with ajit dada.… pic.twitter.com/Pvj2pdHChR— ANI (@ANI) January 28, 2026
अपनी बेटी के साथ बातचीत को याद करते हुए शिवकुमार ने कहा, "मेरी बेटी ने कहा था, पापा मैं बुधवार को विमान में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बारामती जाऊंगी. उन्हें वहां छोड़ने के बाद मैं नांदेड़ जाऊंगी और होटल पहुंचने के बाद आपसे बात करूंगी."
शिवकुमार ने कहा कि मेरी बेटी चौथी बार अजित पवार के विमान में जा रही थी. बेटी की बातों को याद कर वह फफक पड़े. उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता था कि यह मेरी आखिरी बातचीत है. उन्होंने कहा, "मैंने कल शाम उससे बात की थी और उसने मुझे बताया था कि वह उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बारामती जाएगी और फिर नांदेड़ रवाना होगी. मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने के बाद कल बात करेंगे. लेकिन वह कल अब कभी नहीं आएगा."
शिवकुमार ने बताया कि वह खुद एनसीपी के आम कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि मुझे विमान दुर्घटना के बारे में मेरी पार्टी के ही एक नेता ने बताया. शिवकुमार ने कहा कि शुरू में मुझे इस घटना की जानकारी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने टीवी खोला, मैं अवाक रह गया.
पिंकी के पिता ने कहा कि बाप और बेटी की मुलाकात 16 जनवरी को हुई थी और उसके बाद फोन पर ही उससे बातचीत होती थी. उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को मेरी बेटी नगर निकाय में वोट डालने आई थी. वह ठाणे के प्रभादेवी की वोटर थी.
पिंकी वीएसआर वेंचर्स प्रालि. में पिछले पांच सालों से कार्यरत थी. वह लियरजेट 46 में एयर होस्टेस थी. यही वह विमान है, जिस पर अजित पवार और चार अन्य सवार थे. पिंकी के पिता ने बताया कि उसकी बेटी प्रेसिडेंट, सीएम और कई अन्य बड़ी-बड़ी हस्तियों के साथ विमान में उड़ान भर चुकी थी. पिंकी ने एयर इंडिया से अपने करियर की शुरुआत की थी. बाद में वह प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट कंपनी में काम करने लगी.
शिवकुमार ने कहा, "अजित पवार के साथ हालिया उड़ान के दौरान मेरी बेटी ने उनसे शिकायत की थी कि वह पूरे महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं लेकिन एनसीपी कार्यकर्ताओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. जब पवार ने उससे पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगा, तो पिंकी ने उन्हें बताया कि मैं (शिवकुमार) 35 साल से राकांपा का कार्यकर्ता हूं." उन्होंने कहा कि इस बातचीत के बाद पवार ने उन्हें कॉल की थी.
शिवकुमार ने कहा, "मैं कार चला रहा था, तब कॉल नहीं उठा पाया. इसके बाद मुझे संदेश मिला कि पवार मुझसे बात करना चाहते थे. वह कॉल भी कभी दोबारा नहीं आएगी." दुर्घटना के बारे में पता चलने के बाद शिवकुमार और उनका परिवार बारामती के लिए रवाना हो गया. पवार और पिंकी के अलावा अन्य मृतकों की पहचान विदीप जाधव, कैप्टन शांभवी पाठक और कैप्टन सुमित कपूर के रूप में हुई है.
