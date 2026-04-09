बारामती उपचुनाव: कांग्रेस ने वापस लिया उम्मीदवार, सुनेत्रा पवार की जीत की राह आसान
कांग्रेस ने शुरुआत में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ आकाश मोरे को अपना उम्मीदवार बनाया था.
Published : April 9, 2026 at 4:48 PM IST
पुणे/बारामती: महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे चर्चित बारामती विधानसभा उपचुनाव अब एक नया मोड़ ले चुका है. काफी खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने इस चुनावी मुकाबले से हटने का फैसला किया है. कांग्रेस ने शुरुआत में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ आकाश मोरे को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन वापसी के आखिरी दिन आज गुरुवार 9 अप्रैल को पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है.
कांग्रेस का यू-टर्न और रोहित पवार की माफी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामांकन वापस लेने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने इस चुनाव को निर्विरोध कराने का अनुरोध किया था. दरअसल, कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया था. पार्थ पवार ने इस पर नाराजगी जताई थी. नामांकन वापसी से पहले रोहित पवार ने खुद हर्षवर्धन सपकाल से मुलाकात की और कांग्रेस के खिलाफ दिए गए पिछले बयानों के लिए माफी भी मांगी.
इस पर सुप्रिया सुले ने कहा, "रोहित पवार ने हर्षवर्धन सपकाल से मिलकर कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयानों पर माफी मांगी है. एक बुआ होने के नाते मुझे रोहित को जो कुछ कहना होगा, वह मैं घर पर निजी तौर पर कहूंगी. फिलहाल रोहित ने एक बड़े भाई की हैसियत से अपनी गलती मानी है और खेद जताया है."
अजीत पवार को श्रद्धांजलि के रूप में निर्विरोध चुनाव की पहल
यह उपचुनाव राकांपा नेता और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में हुए दुखद निधन के कारण हो रहा है. सांसद सुप्रिया सुले ने पुणे में मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि उनकी पार्टी (राकांपा-शरद चंद्र पवार) ने पहले दिन से ही अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था. सुले ने कहा, "हम चाहते हैं कि यह चुनाव निर्विरोध हो, ताकि महाराष्ट्र के एक सक्षम नेता को उचित सम्मान दिया जा सके."
पवार परिवार के अनसुलझे सवाल
भले ही चुनावी मैदान अब सुनेत्रा पवार के लिए साफ होता दिख रहा है, लेकिन सुप्रिया सुले ने भाई की मृत्यु से जुड़े कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा- "अजीत पवार के निधन के बाद रोहित पवार ने ही इस मुद्दे को सबसे मजबूती से उठाया था. विधानमंडल सत्र के दौरान इस पर जैसी चर्चा होनी चाहिए थी, वैसी दुर्भाग्य से नहीं हुई. जब अजीत पवार राज्य के उपमुख्यमंत्री थे, तब उनके खिलाफ कर्नाटक में मामला दर्ज किया गया था. लेकिन जिस सरकार का वे हिस्सा थे, उसी सरकार ने इस मामले की जांच में तत्परता क्यों नहीं दिखाई?"
निर्विरोध चुनाव ही ज्यादा उचित होता: शरद पवार
शरद पवार ने भी निर्विरोध चुनाव कराने की अपील की थी. कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा था, "कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है. वे चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से उनका अपना स्वतंत्र निर्णय है. हम उन्हें आदेश नहीं दे सकते. हालांकि, यह सीट बेहद दुखद परिस्थितियों (अजीत पवार के निधन) के कारण खाली हुई है. ऐसी स्थिति में, यह अधिक उचित होता यदि इस चुनाव को निर्विरोध होने दिया जाता. अगर मुझे अपनी निजी राय देनी हो, तो मैं कांग्रेस को निर्विरोध चुनाव का विकल्प चुनने की सलाह दूंगा."
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