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बारामती उपचुनाव: कांग्रेस ने वापस लिया उम्मीदवार, सुनेत्रा पवार की जीत की राह आसान

महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार 6 अप्रैल, 2026 को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, NCP लीडर प्रफुल्ल पटेल और दूसरे नेताओं की मौजूदगी में बारामती असेंबली सीट के उपचुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं. ( @mieknathshinde/X via PTI Photo )