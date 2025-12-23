ETV Bharat / bharat

जहां कभी लगती थी नक्सलियों की जनअदालत, अब वहां पहुंच रहे सैलानी, पिकनिक स्पॉट में बदला लारा नदी का तट

हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में लारा नदी के पास कभी नक्सली जन अदालत लगाते थे. लेकिन अब यह स्थान पर्यटकों को पसंद आने लगा है.

PICNIC SPOT IN HAZARIBAG
डिजाइन इमेज (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 23, 2025 at 8:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: कभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाने वाला हजारीबाग जिले का चुरचू प्रखंड अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है. सरकारी योजनाओं और बेहतर पुलिसिंग के कारण क्षेत्र में शांति बहाल हुई है. इसके परिणामस्वरूप यहां की खूबसूरत वादियां अब पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं. खासकर चुरचू प्रखंड की लारा नदी नए वर्ष के स्वागत में दूर-दराज से आने वाले लोगों की पहली पसंद बन रही है.

लारा नदी: प्रकृति की गोद में नया पिकनिक स्पॉट

हजारीबाग जिला मुख्यालय से महज 12-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लारा नदी इन दिनों शहरी पर्यटकों की पहली पसंद बन रही है. संत कोलंबस कॉलेज के बगल से चुरचू रोड होते हुए आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है. सफेद चट्टानों के बीच बहती नदी की धारा मन को मोह लेती है. घने जंगलों के बीच बसी यह जगह सर्दियों में विशेष रूप से आकर्षक हो जाती है.

लारा नदी के तट पर पिकनिक स्पॉट (ETV Bharat)

नए साल का स्वागत और पुराने साल को विदाई देने के लिए पूरा परिवार यहां पहुंचता है और सुंदर वादियों में खो जाता है. पर्यटक बताते हैं कि हजारीबाग शहर के इतने नजदीक होने के बावजूद यह जगह पहले नजरों से दूर थी. अब जानकारी फैलने से लोग दूर-दराज से यहां आ रहे हैं. यहां समय बिताने से मन को गजब की शांति मिलती है. जंगल के बीच नदी का कल-कल बहता पानी और प्राकृतिक सौंदर्य बाहर घूमने का अलग ही मजा देता है.

पुलिसिंग और सरकारी योजनाओं से बदली फिजा

हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन कहते हैं कि बेहतर पुलिसिंग और सरकारी योजनाओं के धरातल पर उतरने से क्षेत्र में विकास हुआ है. पिछले पांच दशकों में नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाए गए. हजारीबाग में भी नक्सलियों के सफाए के लिए कई ऑपरेशन किए गए, जिसमें कई नक्सली मारे गए और कई पकड़े गए.

Picnic spot in Hazaribag
लारा नदी जाने का रास्ता (ETV Bharat)

हाल के दिनों में विष्णुगढ़ में तीन हार्डकोर नक्सलियों का पुलिस एनकाउंटर हुआ था. पुलिस कार्रवाई से कई नक्सली मुख्यधारा में लौट आए, जिससे क्षेत्र में अमन-चैन कायम हुआ. इसी का नतीजा है कि सुदूरवर्ती खूबसूरत क्षेत्रों में अब सैलानी पहुंच रहे हैं. लारा नदी के अलावा बड़का गांव जैसे क्षेत्र भी पर्यटन के नक्शे पर उभर रहे हैं. झारखंड में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है और हजारीबाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

PICNIC SPOT IN HAZARIBAG
पिकनिक मनाने पहुंचे पर्यटक (ETV Bharat)

चुरचू में प्रमुख नक्सली घटनाएं

  • 29 मार्च 2018: माओवादियों ने दो ग्रामीणों घनश्याम और श्यामलाल की मुखबिरी के आरोप में गोली मारकर हत्या कर दी थी.
  • 21 अप्रैल: चुरचू थाना क्षेत्र के हरली जंगल से पुलिस ने नक्सली बेटका मरांडी उर्फ बढू को गिरफ्तार किया था. उसने कई बड़ी घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की, जिसमें 2001 में चुरचू जंगल में 11 सीआरपीएफ जवानों की हत्या और मोरांगी फोर लेन कंपनी के वाहनों को जलाना शामिल था.
  • 7 दिसंबर 2017: चरही थाना क्षेत्र के उल्हारा के पास जंगल में पुलिस गश्त के दौरान JJMP उग्रवादियों ने फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो एरिया कमांडर बिकरा मुंडा और बिगा पासवान को गिरफ्तार किया, जबकि पाले खान घायल हुआ.

हालांकि अब यह इलाका नक्सल मुक्त हो गया है. नक्सलवाद अब सिर्फ कड़वी यादें बनकर ही रह गया है. लारा नदी जैसे स्थल पर्यटन के नए केंद्र बन रहे हैं. यहां लोग दूर से दूर से पिकनिक मनाने के लिए पहुंच भी रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

हजारीबाग के घनघोर जंगल में छुपा है सुंदर नजारा, अंग्रेजों को भी इस क्षेत्र ने किया था आकर्षित

गिरिडीह के बगोदर में हैं कई पर्यटन स्थल, सैलानियों की उमड़ती है भीड़, कुदरत के खूबसूरत नजारे का उठाते हैं आनंद

TAGGED:

LARA RIVER IN HAZARIBAG
चुरचू प्रखंड में लारा नदी
हजारीबाग में लारा नदी
PICNIC SPOT IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.