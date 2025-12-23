ETV Bharat / bharat

जहां कभी लगती थी नक्सलियों की जनअदालत, अब वहां पहुंच रहे सैलानी, पिकनिक स्पॉट में बदला लारा नदी का तट

हजारीबाग: कभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाने वाला हजारीबाग जिले का चुरचू प्रखंड अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है. सरकारी योजनाओं और बेहतर पुलिसिंग के कारण क्षेत्र में शांति बहाल हुई है. इसके परिणामस्वरूप यहां की खूबसूरत वादियां अब पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं. खासकर चुरचू प्रखंड की लारा नदी नए वर्ष के स्वागत में दूर-दराज से आने वाले लोगों की पहली पसंद बन रही है.

लारा नदी: प्रकृति की गोद में नया पिकनिक स्पॉट

हजारीबाग जिला मुख्यालय से महज 12-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लारा नदी इन दिनों शहरी पर्यटकों की पहली पसंद बन रही है. संत कोलंबस कॉलेज के बगल से चुरचू रोड होते हुए आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है. सफेद चट्टानों के बीच बहती नदी की धारा मन को मोह लेती है. घने जंगलों के बीच बसी यह जगह सर्दियों में विशेष रूप से आकर्षक हो जाती है.

नए साल का स्वागत और पुराने साल को विदाई देने के लिए पूरा परिवार यहां पहुंचता है और सुंदर वादियों में खो जाता है. पर्यटक बताते हैं कि हजारीबाग शहर के इतने नजदीक होने के बावजूद यह जगह पहले नजरों से दूर थी. अब जानकारी फैलने से लोग दूर-दराज से यहां आ रहे हैं. यहां समय बिताने से मन को गजब की शांति मिलती है. जंगल के बीच नदी का कल-कल बहता पानी और प्राकृतिक सौंदर्य बाहर घूमने का अलग ही मजा देता है.

पुलिसिंग और सरकारी योजनाओं से बदली फिजा