'मैं बहुत खुश हूं..' प्रशांत किशोर की जीत पर पत्नी जाह्नवी दास का पहला रिएक्शन
बांकीपुर की जनता का मैं दिल से धन्यवाद करती हूं. प्रशांत किशोर की बढ़त पर पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास ने ऐसे दिया रिएक्शन. पढ़ें
Published : August 3, 2026 at 6:05 PM IST
पटना: बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बड़ी बढ़त ले ली है. हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है. इस बीच प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है.
क्या बोलीं डॉक्टर जाह्नवी दास? : प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास ने कहा कि, ''मैं आज बहुत खुश हैं. बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने काफी मेहनत की है. इसके लिए बांकीपुर की जनता को बहुत बधाई देता है और बांकीपुर की जनता के प्रति जीवन भर आभारी रहूंगी.''
जन सुराज कार्यालय में जीत का जश्न : इससे पहले जैसे-जैसे बांकीपुर उपचुनाव में हर हर राउंड के बाद प्रशांत किशोर ने बढ़त ली. उनके समर्थकों में जीत का जश्न शुरू कर दिया था. जनसुराज कार्यालय से समर्थक और पार्टी नेता झूमते-नाचते नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई.
'बांकीपुर की जीत, BJP नेतृत्व के लिए संदेश' : वहीं बांकीपुर उपचुनाव में जीत पर प्रशांत किशोर ने कहा कि, बांकीपुर की जनता ने बीजेपी नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता ने उन्हें बहुमत दिया है, इसलिए बिहार का नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाए जो राज्य में शिक्षा, रोजगार और सुशासन सुनिश्चित कर सके. उन्होंने आगे कहा कि बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े, यही उनकी राजनीति का मूल उद्देश्य है.
"यह चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं था. जनता ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश दिया है कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए. जनता ने आपको 202 विधायक जिताए हैं, इसलिए किसी गलत चाल-चरित्र वाले व्यक्ति को राज्य का नेतृत्व मत दीजिए." - प्रशांत किशोर, बीजेपी उम्मीदवार, बांकीपुर
बांकीपुर ने विकास के मुद्दे पर मतदान किया' : उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का तीन दशक पुराना गढ़ महज 30 दिनों में इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि मतदाताओं ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर मतदान किया.
'भविष्य में भी ऐसे परिणाम सामने आएंगे' : उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करेगी तो भविष्य में भी ऐसे ही चुनाव परिणाम सामने आएंगे. प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने जो विश्वास और आशीर्वाद दिया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा.
बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट: जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी बढ़त ले ली है. उन्होने बीजेपी के नीरज सिन्हा को करीब 20 हजार वोटों से पीछे छोड़ दिया है. 31 राउंड की वोटिंग में प्रशांत किशोर को को 63,203 वोट, बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,250 और आजेडी की रेखा कुमारी को 14,085 वोट प्राप्त हुए. हालांकि चुनाव आयोग के मुताबिक, कुछ राउंड की गिनती बाकी है.
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