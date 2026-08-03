बांकीपुर उपचुनाव परिणामः BJP को राष्ट्रीय अध्यक्ष के 'घर' में लगा जोर का झटका; क्या RJD ने किया 'खेला'?
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पारंपरिक सीट पर मिली हार के बाद अंदरखाने हड़कंप मच गया. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : August 3, 2026 at 8:29 PM IST
नई दिल्लीः पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है. भाजपा के सबसे मजबूत और पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार को करीब 19 हजार वोटों के बड़े अंतर से मात दी.
31 राउंड की इस लंबी मतगणना के बाद आया यह परिणाम भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है. यह झटका इसलिए भी गहरा है क्योंकि यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की परंपरागत सीट रही है. उनके पिता नवनीत किशोर प्रसाद सिन्हा और खुद नितिन नबीन ने दशकों तक यहां भाजपा का झंडा बुलंद रखा था. नितिन नबीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन किला नहीं बच पाया.
बीजेपी के सूत्रों का दावा
इस अप्रत्याशित हार के बाद भाजपा के भीतर उच्च स्तर पर मंथन का दौर शुरू हो गया है. पार्टी सूत्रों और अंदरखाने के विश्लेषणों में यह बात साफ तौर पर उभर कर आ रही है कि इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक बड़ा रणनीतिक 'खेला' कर दिया है.
राजनीतिक हलकों और सूत्रों के अनुसार, बांकीपुर में राजद ने अपने उम्मीदवार रेखा गुप्ता के मजबूत आधार और उनके पारंपरिक वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बार प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट करवा दिया. इस वजह से भाजपा का पारंपरिक चुनावी गणित और सामाजिक समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो गया.
कम वोटिंग प्रतिशत
इस उपचुनाव में करीब 34 प्रतिशत का बेहद कम मतदान दर्ज किया गया था. बांकीपुर मुख्य रूप से शहरी मध्यवर्गीय और उच्च जातियों, खासकर कायस्थ समुदाय के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है. कम मतदान और आए नतीजों से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा के इस पारंपरिक कोर वोटर और शहरी मध्यवर्ग के भीतर स्थानीय स्तर पर कुछ असंतोष था, जिसका फायदा जन सुराज को मिला.
सम्राट चौधरी के लिए बड़ी परीक्षा
नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद एनडीए और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के लिए यह पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी. राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में मिली इस हार ने संगठन की आंतरिक रणनीति और सरकारी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भाजपा अब एक-एक बूथ के वोटों का गहन मंथन करने जा रही है ताकि स्थानीय कमियों को सुधार कर भविष्य के लिए रणनीति बदली जा सके.
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