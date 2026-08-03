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बांकीपुर उपचुनाव परिणामः BJP को राष्ट्रीय अध्यक्ष के 'घर' में लगा जोर का झटका; क्या RJD ने किया 'खेला'?

बांकीपुर सीट से जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर. ( PTI )