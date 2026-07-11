Explainer: अभिषेक बंटी का 'यूटर्न' और 'चारा घोटाला', समझिए BJP के बांकीपुर में कैंडिडेट बदलने की इनसाइड स्टोरी
क्या है बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट बदलने के पीछे की कहानी? कौन हैं नए कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा? पढ़ें रिपोर्ट- डॉ रंजीत कुमार
Published : July 11, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 8:50 PM IST
पटना : बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर उपचुनाव ने नामांकन के दौरान नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है. भारतीय जनता पार्टी ने पहले घोषित उम्मीदवार को बदलते हुए संगठन से जुड़े युवा कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया है. एक दिन पहले नामांकन करना, फिर अचानक से चुनाव न लड़ने के फैसले ने चर्चाओं को जन्म दिया है.
बांकीपुर बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई : बीजेपी ने उम्मीदवार बदलने का फैसला ऐसे समय में लिया था, जब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सहित अन्य दलों ने भी चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है. ऐसे में भाजपा के इस फैसले को केवल उम्मीदवार परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यापक चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.
48 घंटे में उम्मीदवार बदलने से राजनीतिक चर्चा तेज : भाजपा ने शुरुआत में अभिषेक कुमार 'बंटी' को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए उपचुनाव से नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया. इसके बाद पार्टी ने महज 48 घंटे के भीतर नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित कर दिया. इस तेज बदलाव ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है.
कौन हैं भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा? : करीब 33 वर्षीय नीरज कुमार सिन्हा भाजपा के संगठनात्मक ढांचे से निकले युवा कार्यकर्ता हैं. उन्होंने बूथ अध्यक्ष से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और मंडल महामंत्री, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष तथा दो बार मंडल अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां निभाईं. लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहने के बाद उन्हें पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला है. भाजपा इसे समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर देने की अपनी परंपरा के रूप में प्रस्तुत कर रही है.
उम्मीदवार बदलने के पीछे क्या है चर्चा? : भाजपा और अभिषेक कुमार 'बंटी' की ओर से आधिकारिक रूप से पारिवारिक कारणों को ही उम्मीदवारी वापस लेने की वजह बताया गया है. हालांकि, राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर अलग-अलग चर्चाएं भी हैं.
माता-पिता के चारा घोटाले से कनेक्शन की चर्चा : अभिषेक बंटी के माता-पिता का नाम पूर्व में चर्चित पशुपालन (चारा) घोटाले से जुड़े मामलों में सामने आया था. राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि चुनाव के दौरान विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर सकता था. हालांकि, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भाजपा ने उम्मीदवार परिवर्तन को इन मामलों से नहीं जोड़ा है और पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
भाजपा का संदेश- संगठन पहले, परिवारवाद नहीं : नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन में वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी शीर्ष स्तर पर अवसर मिल सकता है. पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा में टिकट संगठनात्मक कार्य और कार्यकर्ता की सक्रियता के आधार पर दिया जाता है, न कि पारिवारिक विरासत के आधार पर.
मुकाबला क्यों हुआ दिलचस्प? : बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है. हालांकि इस बार चुनावी तस्वीर पहले जैसी नहीं दिख रही. जन सुराज के प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है. ऐसे में भाजपा के सामने केवल अपनी पारंपरिक बढ़त बनाए रखने की चुनौती नहीं, बल्कि नए राजनीतिक समीकरणों का भी सामना है.
भाजपा उम्मीदवार ने जताया भरोसा : भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वह संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से बांकीपुर क्षेत्र में सक्रिय हैं और क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे.
''पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है मैं पार्टी के उम्मीद पर खरा उतरूंगा. मैंने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया है और मैं बांकीपुर का बेटा भी हूं. मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पद चिन्ह पर चलने का काम करूंगा.''- नीरज कुमार सिन्हा, बीजेपी के बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार
कार्यकर्ताओं ने फैसले का किया स्वागत : भाजपा युवा मोर्चा और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार परिवर्तन का स्वागत किया है. पार्टी कार्यकर्ता राजेश रंजन यादव ने कहा कि भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता भी मेहनत के बल पर चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त कर सकता है. उनके अनुसार यही भाजपा की संगठनात्मक संस्कृति की पहचान है.
राजद ने साधा निशाना : राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा के फैसले पर सवाल उठाए हैं. पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि उम्मीदवार बदलना भाजपा की रणनीतिक असमंजस की निशानी है. उनका कहना है कि उपचुनाव को लेकर भाजपा लगातार दबाव में दिखाई दे रही है.
''भाजपा रणनीति में पूरी तरह असफल साबित हुई है पार्टी पॉकेट से एक उम्मीदवार निकलती है तो कभी दूसरा उम्मीदवार निकलती है. उपचुनाव में भाजपा को हर का भय सता रहा है इस वजह से फैसले लगातार बदले जा रहे हैं.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी
भाजपा का पलटवार : भाजपा प्रवक्ता नीरज सिंह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन करती है. उन्होंने कहा कि भाजपा परिवारवाद की राजनीति नहीं करती और संगठन के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की परंपरा पर कायम है.
''हम परिवारवादी नहीं हैं एक आम कार्यकर्ता को हमारे पार्टी में मौका दिया जाता है. हमारे पार्टी के अंदर पैसे लेकर भी टिकट नहीं दिए जाते हैं. राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेवजह बेचैन हैं. हमारे पार्टी में प्रत्याशी का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होता है हमने रणनीति के तहत उम्मीदवार बदला है और नतीजा हमारे पक्ष में होंगे.''- नीरज सिंह, बीजेपी प्रवक्ता
विश्लेषकों की नजर में क्या संकेत? : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि उम्मीदवार परिवर्तन को केवल एक नाम बदलने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उनके अनुसार यह भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है. हालांकि आधिकारिक कारण पारिवारिक परिस्थितियां बताई गई हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और विपक्ष की संभावित रणनीति को भी इस फैसले के संदर्भ में देखा जा रहा है.
''बांकीपुर में उम्मीदवार बदलना सिर्फ एक नाम बदलने का फैसला नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है. पार्टी की ओर आधिकारिक तौर पर वजह पारिवारिक कारणों से अभिषेक बंटी ने उम्मीदवारी छोड़ा है, लेकिन पशुपालन घोटाले की आंच ने भाजपा को पीछे हटने को मजबूर किया है.''- कौशलेन्द्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
आगे की चुनौती : अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संगठन से निकले युवा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट रख पाएंगे और प्रशांत किशोर जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के सामने बढ़त बनाए रख सकेंगे. बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे केवल एक सीट का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि बिहार की आगामी राजनीतिक रणनीतियों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देंगे.
ये भी पढ़ें-