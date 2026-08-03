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Explainer : बांकीपुर उपचुनाव परिणाम क्या कहते हैं, बिहार के 5 एक्सपर्ट से जानिए

बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम का असर प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पर कितना होगा? समझें, रिपोर्ट- बृजम पांडेय

प्रशांत किशोर को मिला जीत का सर्टिफिकेट
प्रशांत किशोर को मिला जीत का सर्टिफिकेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 8:55 PM IST

8 Min Read
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पटना : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ चुका है. जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़कर विधायक बन गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अपने सबसे मजबूत गढ़ों में से एक पर करारी हार का सामना करना पड़ा है. प्रशांत किशोर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार सिन्हा को 19324 मतों से हराया.

हार पर बीजेपी में समीक्षा का दौर : नतीजे के बाद राजनीतिक हलकों में समीक्षा का दौर तेज हो गया है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जीत सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम है या बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए ईटीवी भारत ने बिहार के पांच वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों से बातचीत की.

'गढ़ किसी का नहीं होता' : वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का कहना है कि लोकतंत्र में कोई भी सीट स्थायी रूप से किसी दल की नहीं होती. उनके अनुसार बांकीपुर ने एक बार फिर यह साबित किया है कि जनता समय आने पर अपना प्रतिनिधि बदलना जानती है. सुनील पांडे के मुताबिक यही सवाल अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं.

''बीजेपी को गंभीरता से आत्ममंथन करना होगा कि तीन दशक तक उसके कब्जे में रही सीट आखिर क्यों हाथ से निकल गई. क्या पार्टी ने इस सीट को हल्के में लिया? क्या उम्मीदवार चयन में चूक हुई? क्या यह मान लिया गया था कि सीट हर हाल में जीत जाएगी?''- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

'पहली बार सदन पहुंचेंगे प्रशांत किशोर' : सुनील पांडे का मानना है कि चुनाव जीतना प्रशांत किशोर के लिए बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी. पहली बार वे किसी सदन के सदस्य बनेंगे और उन्हें अपनी राजनीतिक समझ को विधायी मंच पर भी साबित करना होगा. उनके अनुसार बिहार विधानसभा में तर्क और तथ्यों के साथ अपनी बात रखने वाले नेताओं की कमी है और प्रशांत किशोर उस खाली जगह को भर सकते हैं.

'यह जीत जितनी प्रशांत की नहीं उतनी बीजेपी की हार' : सुनील पांडे का कहना है कि इस परिणाम को केवल प्रशांत किशोर की जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उनके अनुसार यह उतनी ही बड़ी हार बीजेपी और आरजेडी दोनों की भी है. उनका कहना है कि पिछली विधानसभा चुनाव में जन सुराज का संगठन अपेक्षित मजबूती नहीं दिखा पाया था.

''यदि प्रशांत किशोर को इस जीत को लंबे राजनीतिक सफर में बदलना है तो उन्हें संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करना होगा. विधानसभा का यह मंच उन्हें अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का अवसर देगा.''- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

'राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होगा असर' : सुनील पांडे के अनुसार इस परिणाम का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा. यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हुई थी और इसे पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में गिना जाता था. ऐसे में इस हार की समीक्षा राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक होनी तय है.

'हार हुई है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए' : सुनील पांडे का कहना है कि जीत का श्रेय लेने वाले नेताओं को हार की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए. उनके अनुसार इस हार के बाद राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठेंगे.

''जनता का मूड बदल रहा है और यूजीसी कानून, पेपर लीक तथा अयोध्या राम मंदिर में चोरी जैसे मुद्दों ने भी मतदाताओं के बीच असर डाला है. बीजेपी को इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए.''- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

'प्रशांत किशोर अब वोटकटवा नहीं' : वरिष्ठ पत्रकार के.के. लाल का मानना है कि बांकीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर की राजनीतिक छवि पूरी तरह बदल जाएगी. अब उन्हें केवल वोट काटने वाले नेता के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि वे बिहार में एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेंगे. उनके अनुसार प्रशांत किशोर ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर बदलाव की राजनीति का संदेश दिया, जिसका लाभ उन्हें मिला.

'जातीय समीकरणों में भी दिखा बदलाव' : के.के. लाल का कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी के पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक में बिखराव देखने को मिला. उनके मुताबिक प्रशांत किशोर को लगभग सभी सामाजिक वर्गों से समर्थन मिला. वहीं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुर्मी समाज के एक हिस्से में भी असंतोष का असर मतदान पर दिखाई दिया.

''इस हार का सबसे बड़ा राजनीतिक असर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की साख पर पड़ेगा. यह उनकी परंपरागत सीट थी और उम्मीदवार चयन भी उनके प्रभाव में हुआ. ऐसे में पार्टी के कई बड़े नेताओं की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.''- केके लाल, वरिष्ठ पत्रकार

'बीजेपी को करनी होगी गंभीर समीक्षा' : के.के. लाल का कहना है कि बीजेपी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि वह बांकीपुर जैसी सुरक्षित सीट हार सकती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक की इस सीट पर नजर थी.

बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी का वोट शिफ्ट : इसके बावजूद कम मतदान और मतदाताओं की उदासीनता ने संकेत दिया कि चुनावी रणनीति अपेक्षित असर नहीं छोड़ सकी. उनके अनुसार आरजेडी के पारंपरिक वोटों का एक हिस्सा भी बीजेपी को हराने के उद्देश्य से जन सुराज की ओर चला गया.

'परंपरागत वोट बैंक में बिखराव निर्णायक रहा' : राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का कहना है कि- ''बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में इस बार उल्लेखनीय बिखराव हुआ. भरत तिवारी हत्याकांड, यूजीसी कानून, पेपर लीक और अयोध्या राम मंदिर में चोरी जैसे मुद्दों ने मतदाताओं की सोच को प्रभावित किया. इन सभी कारणों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया और प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचाया.''

'बीजेपी ने सीट को अपनी जागीर समझ लिया था' : वरिष्ठ पत्रकार कुमार राघवेंद्र का मानना है कि ''इस चुनाव ने कई राजनीतिक मिथकों को तोड़ा है. बीजेपी ने बांकीपुर को लगभग अपनी स्थायी सीट मान लिया था, जबकि प्रशांत किशोर ने लगातार क्षेत्र में मेहनत की.''

'बीजेपी के लिए यह स्पष्ट चेतावनी है' : वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार का कहना है कि- ''यह परिणाम बीजेपी के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता. प्रशांत किशोर ने अपने पहले चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी, जबकि बीजेपी आत्मविश्वास में दिखाई दी. अब तक सड़क पर सरकार को घेरने वाले प्रशांत किशोर अब विधानसभा के भीतर भी सरकार को चुनौती देंगे.''

'सत्ता परिवर्तन की धारणा का भी पड़ा असर' : मनीष कुमार का मानना है कि- ''मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी मतदाताओं के एक वर्ग में असंतोष था. चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने लगातार सम्राट चौधरी को निशाने पर रखा और इसी राजनीतिक संदेश को जनता के बीच स्थापित करने में सफल रहे.''

एक सीट से भविष्य की राजनीति : बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक विधानसभा सीट का फैसला नहीं माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों की राय में इस चुनाव ने बीजेपी को आत्ममंथन का अवसर दिया है, वहीं प्रशांत किशोर को बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में नई पहचान दिलाई है.

आरजेडी और बीजेपी को चुनौती : अधिकांश विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस जीत को स्थायी राजनीतिक ताकत में बदलने के लिए जन सुराज को संगठन विस्तार, जनाधार मजबूत करने और विधानसभा के भीतर प्रभावी भूमिका निभाने की चुनौती का सामना करना होगा. साथ ही, बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए यह परिणाम भविष्य की रणनीति तय करने वाला महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.

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