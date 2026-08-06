Explainer : 'हाशिये पर जाने की राह में RJD..' बांकीपुर में BJP ने खुद गिनाए हार के कारण !
बांकीपुर में बीजेपी से कहां हुई चूक? प्रशांत किशोर की जीत ने क्यों बढ़ाई भाजपा और आरजेडी दोनों की बेचैनी? रिपोर्ट- डॉ रंजीत कुमार
Published : August 6, 2026 at 8:42 PM IST
पटना : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट का फैसला नहीं है, बल्कि इस अकेले सीट ने बीजेपी के सबसे मजबूत शहरी दुर्ग पर प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार में बड़ी बहस छेड़ दी है. उपचुनाव के इस नतीजे ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाजपा से चूक कहां हुई और प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया कि लगभग 50 प्रतिशत वोट अपने पक्ष में जुटाने में सफल रहे?
बीजेपी ने खुद गिनाए हार के कारण : बांकीपुर के नतीजों के बाद भाजपा ने सार्वजनिक रूप से हार के कारणों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया है. पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि कम मतदान, आरजेडी के वोटों का जन सुराज की ओर स्थानांतरण और भाजपा समर्थकों का मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचना हार की प्रमुख वजहें रहीं. उन्होंने कहा कि पार्टी इस नतीजे से सीख लेकर संगठन को और मजबूत करेगी तथा हर कार्यकर्ता और मतदाता तक दोबारा पहुंचेगी.
आंकड़ों में समझिए हार की कहानी : 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में 41.1 प्रतिशत मतदान हुआ था. उस चुनाव में भाजपा को 63.25 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि आरजेडी को 29.83 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे. वहीं 2026 के उपचुनाव में मतदान घटकर 33.3 प्रतिशत रह गया. भाजपा का वोट शेयर 34.4 प्रतिशत पर सिमट गया, जबकि जन सुराज को 49.23 प्रतिशत और आरजेडी को केवल 10.95 प्रतिशत वोट मिले. यानी एक साल के भीतर भाजपा के वोट शेयर में लगभग 29 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज हुई.
कम मतदान ने बिगाड़ा बीजेपी का गणित : राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कम मतदान वाले चुनाव में आमतौर पर मजबूत संगठन वाली पार्टी को फायदा मिलता है. लेकिन बांकीपुर में इसके उलट हुआ. भाजपा अपने पारंपरिक समर्थकों को पूरी संख्या में मतदान केंद्र तक नहीं ला सकी, जबकि जन सुराज अपने समर्थकों को मतदान कराने में सफल रही. यही कारण है कि कम वोटिंग प्रतिशत का नुकसान भाजपा को अधिक उठाना पड़ा.
क्या आरजेडी का वोट जन सुराज की ओर गया? : भाजपा का दावा है कि इस उपचुनाव में आरजेडी का एक बड़ा पारंपरिक वोट बैंक जन सुराज की ओर स्थानांतरित हुआ. अमित मालवीय ने अपने विश्लेषण में कहा कि आरजेडी अपने पुराने वोट शेयर का केवल 37 प्रतिशत ही बचा सकी. उन्होंने इसे आरजेडी के लिए भी चेतावनी बताया और कहा कि यदि किसी तीसरे दल को मजबूत करने की रणनीति अपनाई गई तो भविष्य में उसका सबसे अधिक नुकसान खुद आरजेडी को उठाना पड़ सकता है.
''बांकीपुर में जो हुआ, वह आरजेडी के लिए चेतावनी है. बीजेपी को हराने के प्रयास में यदि उसके वोट जन सुराज पार्टी की ओर ट्रांसफर हुए हैं, तो इतिहास बताता है कि ऐसी रणनीति अक्सर मुख्य प्रतिद्वंद्वी से अधिक उस दल को ही कमजोर कर देती है, जो अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ता है. 2011 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वामपंथ को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक जगह छोड़ी. नतीजा यह हुआ कि तृणमूल मज़बूत होती गई और कांग्रेस हाशिये पर चली गई. दिल्ली में भी कांग्रेस ने वही गलती दोहराई. बीजेपी को रोकने के नाम पर उसने आम आदमी पार्टी के लिए जगह बनाई और आखिरकार उसका वोट शेयर लगभग 2% तक सिमट गया.''- अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख
The Bankipur bypoll tells a more nuanced story than the headline suggests.— Amit Malviya (@amitmalviya) August 3, 2026
In the 2025 Assembly election:
• Turnout: 41.1%
• BJP: 63.25%
• RJD: 29.83%
In the 2026 bypoll:
• Turnout: 33.3% (down by nearly 8 percentage points)
• BJP: 34.4%
• RJD: 10.95%
• Jan Suraaj:…
सवर्ण बहुल सीट पर क्यों नहीं चला जातीय समीकरण? : बांकीपुर लंबे समय से सवर्ण बहुल और भाजपा समर्थक सीट मानी जाती रही है. लेकिन इस बार जातीय गणित अपेक्षित तरीके से काम नहीं आया. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शहरी शिक्षित मतदाताओं के एक वर्ग ने उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दों और बदलाव की राजनीति को जातीय पहचान से ऊपर रखा.
तात्कालिक कारणों का दिखा असर : कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि यूजीसी के नए नियम, नीट विवाद, भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मुद्दों और सवर्ण समाज के कुछ वर्गों की नाराजगी का असर भी चुनाव पर पड़ा. हालांकि इन कारणों का कोई आधिकारिक चुनावी डेटा उपलब्ध नहीं है.
बूथ मैनेजमेंट में कैसे लगी सेंध? : भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ प्रबंधन और 'पन्ना प्रमुख' मॉडल माना जाता है. लेकिन बांकीपुर में जन सुराज ने अलग रणनीति अपनाई. प्रशांत किशोर की टीम ने मोहल्ला बैठकें, चाय पर चर्चा, छोटे समूहों में संवाद और डोर-टू-डोर संपर्क अभियान पर जोर दिया. बताया जाता है कि पार्टी के सैकड़ों प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं और फेलोज को बूथ स्तर पर तैनात किया गया था. इस स्थानीय और डेटा आधारित अभियान ने भाजपा के पारंपरिक बूथ नेटवर्क को कड़ी चुनौती दी.
बीजेपी के गढ़ में भी पीके ने बनाई बढ़त : उपचुनाव के नतीजों से यह भी स्पष्ट हुआ कि जन सुराज ने उन इलाकों में भी बढ़त बनाई जिन्हें भाजपा का मजबूत आधार माना जाता था. बोरिंग कैनाल रोड, चकराम, बुद्धा कॉलोनी, कदमकुआं, लोहानीपुर, चिरैयाटांड़, सिपारा और कई अन्य शहरी इलाकों में जन सुराज भाजपा से आगे रही. भाजपा को उल्लेखनीय बढ़त केवल कुछ सीमित इलाकों में ही मिल सकी. इससे स्पष्ट संकेत मिला कि पार्टी का पारंपरिक शहरी वोट बैंक पूरी तरह एकजुट नहीं रह पाया.
सोशल मीडिया और उम्मीदवार चयन पर भी उठे सवाल : चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के भीतर यह चर्चा भी तेज हुई कि क्या पार्टी का सोशल मीडिया अभियान अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सका. साथ ही टिकट बदलने के फैसले को लेकर भी स्थानीय स्तर पर नाराजगी की बातें सामने आईं. हालांकि पार्टी ने आधिकारिक रूप से इन कारणों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन संगठन के भीतर इन पहलुओं पर समीक्षा की चर्चा है.
क्या भाजपा अब तय करेगी जवाबदेही? : बांकीपुर भाजपा की प्रतिष्ठा वाली सीट थी. ऐसे में हार के बाद संगठनात्मक समीक्षा तय मानी जा रही है. भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि पार्टी के लिए यह आत्ममंथन का समय है. उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी अपनी पारंपरिक सीट हार गई है और कोर वोटर की नाराजगी दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि सवर्ण समाज की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
''हमारे लिए यह आत्म मंथन का वक्त है. हमने अपना पारंपरिक सीट खो दिया है और पार्टी को इसका अफसोस भी है. कोर वोटर की नाराजगी को लेकर भी हम काम कर रहे हैं. सवर्ण की समस्याओं का समाधान उसके लिए हर जिले में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल ने प्रशांत किशोर के पक्ष में काम किया और तेजस्वी यादव ने अप्रत्यक्ष तौर पर प्रशांत किशोर को मदद किया. राष्ट्रीय जनता दल का वोट प्रशांत किशोर के साथ शिफ्ट हो गया. जिस तरीके से प्रशांत किशोर बोलकर राघोपुर में चुनाव नहीं लड़े उसी तरीके से तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के चुनाव में विदेश चले गए.''- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी
क्या आरजेडी के लिए भी खतरे की घंटी? : यह उपचुनाव केवल भाजपा के लिए नहीं बल्कि आरजेडी के लिए भी चेतावनी माना जा रहा है. आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि भाजपा को हराने के उद्देश्य से मतदाताओं ने जन सुराज का साथ दिया और इसे स्थायी राजनीतिक बदलाव नहीं माना जाना चाहिए. वहीं भाजपा का दावा है कि यदि आरजेडी का वोट बैंक इसी तरह तीसरे दल की ओर जाता रहा तो भविष्य में सबसे अधिक नुकसान आरजेडी को ही होगा.
''बांकीपुर की जीत अहंकार के मर्दन में लिया गया निर्णय है. हमारा वोटर जहां था वहां आज भी है और कल भी रहेगा. मतदाताओं ने देखा कि बीजेपी कैसे हार रही है और इसका सरकार पर कोई असर भी नहीं है इसलिए उन्होंने खुद को जोड़ लिया और प्रशांत किशोर को वोट कर दिया. तेजस्वी जी ऐसे ही नहीं हैं. बिहार के युवाओं का तेजस्वी पर विश्वास है. उन्ही के मॉडल पर सरकार काम कर रही है उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है.''- शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, आरजेडी
राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं? : राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का मानना है कि प्रशांत किशोर का उभार भाजपा और आरजेडी दोनों के लिए चुनौती है. उनके अनुसार भाजपा को सवर्ण समाज की नाराजगी, शिक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्र लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करना होगा.
''प्रशांत किशोर का इमरजेंस भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के लिए चिंता का विषय है. प्रशांत किशोर सरकार पर दबाव बनाएंगे तो विपक्ष को भी तमाम मुद्दों पर चौकस रहना पड़ेगा. जो नतीजे उपचुनाव में आए हैं संभव है कि अगर सुधार नहीं किया गया तो बिहार के स्तर पर भी दोहराया जा सकता है. भाजपा को सवर्ण की नाराजगी, प्रश्न पत्र लीक जैसे मुद्दों को सुलझाना होगा. जरूरी नहीं है कि ऐसे नतीजे हर चुनाव में दोहरा जाएं लेकिन पीके ने दोनों दलों के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी है.''- सुनील पांडेय, राजनीतिक विश्लेषक
'पीके अपना मैसेज देने में सफल रहे' : राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार का कहना है कि भाजपा संगठन और बूथ प्रबंधन को लेकर अति आत्मविश्वास में थी, जबकि प्रशांत किशोर स्थानीय स्तर पर बेहतर संवाद स्थापित करने में सफल रहे. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मतदाताओं को यह संदेश देने में सफल रहे कि यदि भाजपा और आरजेडी दोनों को मौका मिल चुका है तो अब जन सुराज को भी अवसर दिया जाना चाहिए.
''पीके लोगों को यह समझने में भी कामयाब हुए कि भाजपा का डर दिखाकर राष्ट्रीय जनता दल वोट लेती है और राष्ट्रीय जनता दल का डर दिखाकर बीजेपी वोट लेती है. भाजपा के समक्ष चुनौतियां कई हैं. पहले तो यूजीसी बिल को लेकर जो लोगों के अंदर नाराजगी है, उसे काम करना होगा इसके अलावा Gen Z लगातार आंदोलन कर रहे हैं. शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को काम करने की जरूरत है.''- डॉ संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की दस्तक : बांकीपुर का परिणाम यह संकेत देता है कि बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावना अब केवल सैद्धांतिक चर्चा नहीं रह गई है. विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाने वाली जन सुराज ने महज एक वर्ष के भीतर भाजपा के सबसे मजबूत शहरी गढ़ में जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी साबित कर दी है. इससे भाजपा और आरजेडी दोनों की रणनीति पर असर पड़ना तय माना जा रहा है.
दोनों दलों के लिए आत्ममंथन का वक्त : बांकीपुर उपचुनाव का संदेश साफ है. भाजपा के सामने अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने, संगठन को सक्रिय बनाने और स्थानीय मुद्दों पर विश्वास बहाल करने की चुनौती है. वहीं आरजेडी के सामने अपने वोट बैंक को एकजुट रखने और विपक्ष की भूमिका को और प्रभावी बनाने की जरूरत है. दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जीत ने यह साबित कर दिया है कि यदि स्थानीय मुद्दों, बेहतर बूथ प्रबंधन और प्रभावी संवाद के साथ चुनाव लड़ा जाए तो बिहार की राजनीति के स्थापित समीकरण भी बदले जा सकते हैं.
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