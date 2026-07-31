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Explainer: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत या हार.. क्या BJP का 'किला' बचेगा?

बांकीपुर उपचुनाव में अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा लेकिन अगर हारे तो क्या होगा? बृजम पांडे की रिपोर्ट..

BANKIPUR BY ELECTION
बांकीपुर में कौन मारेगा बाजी? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 8:28 PM IST

12 Min Read
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पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है. यह मुकाबला बीजेपी की साख, जनसुराज के भविष्य और प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा बन चुका है. 30 जुलाई को मतदान हो चुका है और 3 अगस्त को मतगणना होगी. चुनावी मैदान में 25 उम्मीदवार थे और सभी की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है. हालांकि आरजेडी की रेखा गुप्ता भी भी रेस में है लेकिन असली लड़ाई प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के बीच में ही मानी जा रही है.

प्रशांत किशोर पहुंचेंगे विधानसभा?: बांकीपुर उप-चुनाव के एग्जिट पोल में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को भारी बढ़त का दावा किया गया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कमतर नहीं आंका जा सकता. ईटीवी भारत से खास बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी ने चुनाव के पांच बड़े सवालों पर विस्तार से अपनी राय रखी. वे भी मानते हैं कि मुकाबला बेहद नजदीकी है. लिहाजा परिणाम चौंकाने वाला भी हो सकता है.

वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी (ETV Bharat)

सवाल-1: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत होगी या हार?: वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है कि बांकीपुर का मुकाबला बेहद कांटे का रहा है. इस चुनाव में जीत-हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा और परिणाम 5 हजार से 10 हजार वोटों के बीच तय हो सकता है. उनका कहना है कि भाजपा इस सीट को लंबे समय से अपना मजबूत गढ़ मानती रही है लेकिन इस बार उसे पूरी ताकत झोंकनी पड़ी.

वे कहती हैं कि बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार किया. प्रदेश के मंत्री मोहल्ले-मोहल्ले जाकर वोट मांगते नजर आए. उन्होंने कहा कि यह अपने आप में बताता है कि भाजपा ने भी इस चुनाव को आसान नहीं माना. उनका मानना है कि प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से पूरा चुनावी नैरेटिव बदल गया और मुकाबला भाजपा बनाम महागठबंधन की बजाय भाजपा बनाम प्रशांत किशोर बन गया है.

Neeraj Sinha
नितिन नबीन के साथ नीरज सिन्हा (ETV Bharat)

सवाल-2: अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो क्या असर होगा?: इस सवाल पर प्रवीण बागी का कहना है कि प्रशांत किशोर की जीत का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा. उनके मुताबिक बिहार की विपक्षी राजनीति लंबे समय से नेतृत्व के संकट से गुजर रही है. ऐसे में यदि प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंचते हैं तो वह सत्ता के खिलाफ एक प्रभावी आवाज बन सकते हैं.

प्रवीण बागी का कहना है कि प्रशांत किशोर जनता के मुद्दों को पकड़ने, तथ्यों के साथ अपनी बात रखने और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं. यदि उन्हें विधानसभा का मंच मिलता है तो बिहार की राजनीति में एक नया विमर्श खड़ा हो सकता है. उनका यह भी मानना है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक रणनीति और मुद्दों को प्रस्तुत करने की शैली उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग पहचान दिला सकती है.

वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष सदन में सत्र के दौरान अनुपस्थित रहते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर वह रोल नहीं निभा पा रहे, जो एक नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद की जाती है. ऐसा लगता है कि राजनीति से इतर भी उनकी कुछ प्राथमिकताएं हैं. उनकी पार्टी आरजेडी के विधायक ही उनसे नाराज रहते हैं कि वह उनसे मिलने का समय नहीं दे पाते.

PRASHANT KISHOR
जन सुराज कैंडिडेट प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"अगर प्रशांत किशोर सदन में जाते हैं तो सत्ता पक्ष के भी पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि जनता के मुद्दे को लेकर उनमें आगे बढ़ाने का हुनर है. राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अच्छा वह साबित हो सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर तथ्यों के साथ संतुलित और सटीक टिप्पणी करना जानते हैं."- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

सवाल-3: अगर प्रशांत किशोर हार गए तो जनसुराज का क्या होगा?: प्रवीण बागी का मानना है कि चुनाव हारने का मतलब जनसुराज का अंत नहीं होगा. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पहले भी चुनावी झटके झेल चुके हैं लेकिन उन्होंने राजनीति से दूरी नहीं बनाई. पिछला चुनाव वह बेहद शर्मनाक तरीके से हारे थे लेकिन बावजूद इसके उन्होंने लोगों के साथ जनसंपर्क कर संवाद बनाए रखा.

Rekha Gupta
तेजस्वी यादव के साथ रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, 'प्रशांत किशोर यह कहते रहे हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव लाना है.' प्रवीण बागी के अनुसार जनसुराज फिलहाल काफी हद तक प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व और नेतृत्व पर आधारित राजनीतिक अभियान है. इसलिए यदि वह हारते भी हैं तो संगठन खत्म नहीं होगा, बल्कि संभावना है कि वह पहले की तरह जनसंवाद, यात्रा और जनसंपर्क के जरिए अपने राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे. जब तक कि वह चुनाव में जीत हासिल ना कर लें.

सवाल-4: क्या भाजपा का किला बच पाएगा?: इस सवाल पर प्रवीण बागी ने कहा कि अंतिम फैसला जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है. इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि जमीनी स्तर से जो संकेत मिल रहे हैं, उसके अनुसार भाजपा के परंपरागत वोटों में भी कुछ हिस्से का झुकाव जनसुराज की ओर दिखाई दिया है. आरजेडीके कोर वोट एम-वाई में भी बड़ी सें लगाई है.

PRASHANT KISHOR
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

वे कहते हैं, 'यदि भाजपा यह सीट जीत भी जाती है और जीत का अंतर करीब 10 हजार वोटों तक सीमित रहता है, तब भी इसे पार्टी के लिए पूरी तरह सहज जीत नहीं माना जाएगा. जिस सीट को भाजपा अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती रही है, वहां पूरी सरकार और संगठन को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा. ऐसे में कम अंतर की जीत भी राजनीतिक स्तर पर भाजपा के लिए चिंता बढ़ाएगी.'

सवाल-5: जीत और हार की जिम्मेदारी किसकी होगी?: प्रवीण बागी का कहना है कि भाजपा ने इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और नितिन नबीन पर छोड़ रखी थी. उम्मीदवार चयन से लेकर चुनावी रणनीति और प्रचार अभियान तक में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. ऐसे में यदि भाजपा जीतती है या हारती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनको जानी चाहिए लेकिन अगर परिणाम उम्मीद के विपरीत आता है तो हार की जिम्मेदारी यहां के सरकार के ऊपर डाली जासकती है. सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

प्रवीण बागी के मुताबिक बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक विधायक का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर कितनी मजबूत चुनौती बनकर उभरते हैं और भाजपा अपने सबसे मजबूत माने जाने वाले शहरी गढ़ को कितनी मजबूती से बचा पाती है. इसलिए इस उपचुनाव के नतीजों पर सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की भी नजर टिकी हुई है.

इंद्रभूषण का मंतव्य: वहीं, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण का कहना है कि अंतिम फैसला जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है, इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि जमीनी स्तर से जो संकेत मिल रहे हैं, उसके अनुसार भाजपा के परंपरागत वोटों में भी कुछ हिस्से का झुकाव जनसुराज की ओर दिखाई दिया है. आरजेडी के कोर वोट एम-वाई में भी बड़ी सेंध लगाई है.

BANKIPUR BY ELECTION
बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला (ETV Bharat)

"यदि भाजपा यह सीट जीत भी जाती है और जीत का अंतर करीब 10 हजार वोटों तक सीमित रहता है, तब भी इसे पार्टी के लिए पूरी तरह सहज जीत नहीं माना जाएगा. जिस सीट को भाजपा अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती रही है, वहां पूरी सरकार और संगठन को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा. ऐसे में कम अंतर की जीत भी राजनीतिक स्तर पर भाजपा के लिए चिंता बढ़ाएगी."- इंद्रभूषण, वरिष्ठ पत्रकार

कुमार राघवेंद्र की राय: इन सवालों पर अलग-अलग जानकार अपनी-अलग राय रखते है. वरिष्ठ पत्रकार कुमार राघवेंद्र कहते है बीजेपी के लिए ये नाक और साख दोनों की लड़ाई है. मुझे याद नहीं कि कभी बांकीपुर में बीजेपी को इतना संघर्ष करना पड़ा था. जब से बांकीपुर सीट अस्तित्व में आई है, तब से नितिन नबीन यहां से विधायक होते आएं है. इसमे दो राय नहीं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काफी मेहनत की है. वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी कभी इतनी मेहनत नहीं की थी.

"कुल मिलाकर ये मुकाबला काफी दिलचस्प हुआ है. बांकीपुर में पहली बार इस तरह का चुनाव देखने को मिला है. यदि बीजेपी यहां से चुनाव हारती है तो ये जिम्मेदारी स्टेट की होगी और यहां की बीजेपी सरकार की होगी. इसमे दो राय नही है कि बीजेपी की याचना सरकार है वो भी राजधानी की सीट हार जाए तो ठीकरा भी यहां के सरकार पर ही फूटेगा."- कुमार राघवेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार

सुनील पांडे क्या बोले?: वहीं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते है कि बांकीपुर का चुनाव का परिणाम बहुत उलझा हुआ है. बीजेपी जीतती या हारती है तो दोनों परिस्थिति में हार बीजेपी की ही है. जिस तरीके से बांकीपुर बीजेपी ओरिएंटेड सीट रही है, उसमें बीजेपी को इतना संघर्ष करना पड़ा है. ये अपने आप मे आश्चर्य करने वाली बात है. बांकीपुर सीट पर बीजेपी सबसे अधिक वोट से जीती थी. वहां यदि एक-एक वोट केलिए संघर्ष कर रही है तो स्थिति सही नही है.

सुनील पांडे कहते है कि कैंडिडेट को लेकर बीजेपी को फजीहत झेलनी पड़ी है. जिस तरीके से बीजेपी के पास एक बढ़कर एक कैंडिडेट थे लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी जिद पर कैंडिडेट को बदला. लोगों में अविश्वास बढ़ा. वहीं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर चुनाव हारकर भी जीत रहे हैं. जिस तरीके से प्रशांत विधानसभा चुनाव हारने के बाद नेपथ्य में चले गए थे, उसके बाद उनका चुनाव लड़ना और चर्चा में आना बड़ी बात है.

"भाजपा के लिए बांकीपुर इस बार बहुत बड़ी चुनौती है. पारंपरिक सीट होने के बावजूद एक-एक वोट के लिए काफी मेहनत करना पड़ रहा है. यदि प्रशांत चुनाव जीत जाते है तो विपक्ष की रिक्ति को वो भर देंगे. पीके का मुकाबला तेजस्वी यादव से होगा. तेजस्वी यादव पूरे चुनाव से दूर थे लेकिन अंतिम के समय उन्होंने आकर चुनाव प्रचार किया. प्रशांत पढ़े-लिखे और एक सुलझे हुए नेता हैं."- सुनील पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

संजय कुमार का विश्लेषण: राजनीतिक विशेषज्ञ संजय कुमार भी कहते हैं कि भाजपा अपने गढ़ को यदि हारती है तो बीजेपी की इसके पीछे गलती है, क्योंकि एक विश्वासी उम्मीदवार न देना, उम्मीदवार का बार-बार बदलना, यह बीजेपी के हार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है. इसके अलावा बीजेपी का जो कोर वोट (सवर्ण) है, उनका विश्वास बीजेपी पर से यूजीसी मामले को लेकर उठा है. भारत तिवारी का मर्डर भी बीजेपी के हार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है.

वे कहते हैं कि जहां तक बात प्रशांत किशोर की है तो उनके पास पहचान की कोई कमी नहीं है. वह एक जाना-माना चेहरा हैं और बांकीपुर विधानसभा के लोगों को एक विकल्प के रूप में दिख रहे हैं. उन्होंने जो भी बातें कही है लोगों में विश्वास जताते हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार बदलने का एक ऑप्शन के रूप में वह उभरेंगे.

"प्रशांत किशोर जाने-माने चेहरा तो हैं ही, साथ ही एक मुखर वक्ता, पढ़े-लिखे कैंडिडेट के रूप में बांकीपुर में आए हैं. यह काफी सालों के बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी को सामने से कोई चुनौती दे रहा है. प्रशांत किशोर ने एक नॉरेटिव यह भी सेट किया कि लोगों को उन्होंने कन्वेंस किया कि बांकीपुर सीट जीत जाने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा. एक प्रयोग के तौर पर उनको एक मौका मिलना चाहिए. नए चेहरे के तौर पर लोग पीके पर विश्वास जता सकते हैं."- संजय कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

कम वोटिंग के बावजूद खिला 'कमल': 3 लाख 79 हजार से अधिक वोटर वाले बांकीपुर विधानसभा में पिछले चार विधानसभा चुनाव के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े को देखें तो सबसे अधिक 2025 विधानसभा चुनाव में ही वोटिंग हुई. हालांकि वह भी 41% के करीब ही थी. उससे पहले हुए तीन विधानसभा चुनाव में हमेशा वोटिंग प्रतिशत 40% या उससे कम रहा. 2008 में पटना पश्चिम परिसीमन के बाद बांकीपुर सीट बनी और तब से कम वोटिंग के बावजूद भाजपा के नितिन नबीन लगातार चुनाव जीतते रहे और हर बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया.

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