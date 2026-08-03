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बांकीपुर में जन सुराज की आंधी! प्रशांत किशोर ने शुरुआती रुझानों से BJP को दिया जोर का झटका

सातवे राउंड की गिनती पूरी होने तक बांकीपुर विधानसभा सीट से जन सुराज के प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं. रिपोर्ट- रंजीत कुमार.

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प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 12:34 PM IST

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पटना: बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की अब तक की मतगणना के अनुसार, जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पहले राउंड से ही अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और सातवें राउंड की समाप्ति के बाद वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से मजबूत बढ़त पर हैं. उनके सामने मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी से है, जबकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तनवीर आलम चौथे स्थान पर पिछड़ चुके हैं.

राउंड-वार वोटों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

राउंड 1: प्रशांत किशोर के 2225 वोट मिले. पीके 862 वोट से आगे रहे. दूसरे स्थान पर बीजेपी के नीरज कुमार को 1363 और तीसरे स्थान पर रेखा कुमारी को 505 वोट मिले. चौथे स्थान पर तनवीर आलम रहे. उन्हें 203 वोट मिले.

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बांकीपुर सीट की जंग (ETV Bharat)

राउंड 2: प्रशांत किशोर को 3795 वोट मिले, 1161 वोट से आगे. दूसरे स्थान पर नीरज कुमार के 2634 और तीसरे स्थान पर रेखा कुमारी को 664 वोट मिले.

राउंड 3: तीसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे रहे. प्रशांत किशोर को 5032 वोट मिले, पीके 1162 वोट से आगे रहे. दूसरे स्थान पर नीरज कुमार को 3870 और तीसरे स्थान पर रहीं रेखा कुमारी 767 वोट मिले.

बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना जारी (ETV Bharat)

राउंड 4: प्रशांत किशोर को चौथे राउंड में 6269 वोट मिले और वे 1145 वोट से आगे रहे. दूसरे स्थान पर बीजेपी रही. नीरज कुमार सिन्हा को 5124 और तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा कुमारी को 884 वोट मिले.

राउंड 5: प्रशांत किशोर को पांचवें राउंड में 8971 वोट मिले, वे 2319 वोट से आगे रहे. दूसरे नंबर पर रहे नीरज कुमार को 6652 और तीसरे स्थान पर रहीं रेखा कुमारी 1534 वोट मिले.

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शुरुआती रुझानों में पीके आगे (ETV Bharat)

राउंड 6: छठे राउंड तक पीके ने सबको पछाड़ा है. प्रशांत किशोर को 11603 वोट मिले,वह 3451 वोट से आगे चल रहे हैं. दूसरे स्थान पर नीरज कुमार को 8152 और तीसरे स्थान पर रहे रेखा कुमारी को 2154 वोट मिले हैं.

राउंड 7: सातवें राउंड में पीके को 13500 वोट मिले हैं, पीके 3811 वोट से आगे चल रहे. वहीं दूसरे नंबर पर नीरज कुमार को 9689 वोट, तीसरे नंबर पर रेखा कुमारी को 2599 वोट मिले हैं.

बीजेपी के लिए बड़ा झटका: जिस तरह से शुरुआती रुझानों में जन सुराज की आंधी नजर आ रही है, अगर यह परिणामों मे तब्दील होता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा. प्रशांत किशोर की बढ़त दिखाता है कि बांकीपुर के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के शुरुआती बूथों पर जन सुराज के पक्ष में एक मजबूत एकतरफा माहौल बना है. यदि अगले राउंड्स में भी यही ट्रेंड जारी रहा, तो पारंपरिक भाजपा विरोधी और राजद विरोधी वोट पूरी तरह पीके के पक्ष में ध्रुवीकृत हो सकते हैं, जिससे उनकी जीत की राह आसान हो जाएगी.

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भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन (ETV Bharat)

भाजपा के कोर वोटर बेस में सेंधमारी: बांकीपुर को पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है. इसके बावजूद दूसरे नंबर पर चल रहे भाजपा के नीरज कुमार सातवें राउंड तक पीके से 3811 वोटों से पिछड़ चुके हैं. यह मौजूदा हालात का सबसे बड़ा संकेत है कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के शहरी या मध्यवर्गीय कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है.

राजद के पारंपरिक वोटों का बिखराव: राजद की रेखा कुमारी 7वें राउंड तक मात्र 2599 वोटों पर सिमट कर तीसरे स्थान पर हैं. यह इस बात का साफ संकेत है कि बांकीपुर के मौजूदा हालातों में सत्ता विरोधी या विपक्ष का पारंपरिक वोटर राजद के बजाय जन सुराज (पीके) को एक मजबूत विकल्प मान रहा है. राजद का वोट प्रतिशत उम्मीद से बेहद कम होना सीधे तौर पर प्रशांत किशोर की बढ़त को एक अपराजेय लीड में बदल रहा है.

अंतिम राउंड्स के बूथ समीकरण: चुनाव का अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले राउंड्स में किन इलाकों की ईवीएम खुलती हैं. यदि आगामी राउंड्स उन क्षेत्रों के हैं, जहां भाजपा या राजद का पारंपरिक दबदबा बेहद मजबूत है, तो नीरज कुमार या रेखा कुमारी वापसी की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, सातवें राउंड तक पीके की बढ़त का जो मोमेंटम बना है, उसे देखते हुए विपक्षी उम्मीदवारों के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है.

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बांकीपुर में जातिय समीकरण (ETV Bharat)

एक्सपर्ट की राय: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार ने कहा कि जिस तरीके का बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसे पर राजनीतिक विश्लेषण संजय कुमार कहते हैं कि यह ट्रेंड पूरी तरह से यह बता रहा है कि बीजेपी का जो परंपरागत वोट है वह शिफ्ट हुआ है. वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं कि यह जो लड़ाई थी उसमें जनता के अंदर रोष था.

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संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक (ETV Bharat)

"लोगों का विश्वास बीजेपी पर से उठा है. प्रशांत किशोर पर विश्वास जमा है. आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि बीजेपी इतने राउंड में बांकीपुर से पीछे चल रही हो, यह पहली बार हो रहा है, यानी कि बीजेपी का परंपरागत वोट टूटा है."- संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

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सुनील पांडे, वरिष्ठ पत्रकार (ETV Bharat)

"प्रशांत किशोर ने अपने आप को अब तक साबित किया है. एक मुखर वक्ता के रूप में, एक मुखर नेता के रूप में वह सामने आए हैं. वहीं बीजेपी से नाराजगी साफ दिख रही है चाहे वह उम्मीदवार के चयन का मामला हो या फिर उम्मीदवार बदलने का मामला हो. बीजेपी अब तक बांकीपुर सीट से पहली बार इतने राउंड में पीछे चल रही है."- सुनील पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

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