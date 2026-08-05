बिहार की सियासत में 'हाशिये' पर कायस्थ, 21 विधायकों से शुरू हुआ सफर 1 पर सिमटा!
बिहार में कभी सत्ता की धुरी रहा कायस्थ समाज आज हाशिये पर है. 21 विधायकों से 1 तक का सफर जानें.. रिपोर्ट- बृजम पांडेय
Published : August 5, 2026 at 3:49 PM IST
पटना: बिहार की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कोई नहीं जानता. जब राजनीतिक ऊंट दूसरी तरफ बैठता है, तो पुरानी करवट की चर्चा शुरू हो जाती है. बांकीपुर उपचुनाव ने सूबे की सियासत में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विश्लेषक अपने-अपने स्तर से इन सवालों की व्याख्या कर रहे हैं. लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जिस बांकीपुर विधानसभा सीट पर कायस्थ जाति का दबदबा था, वह दबदबा क्या खत्म हो गया है?
कायस्थ राजनीति का गिरता ग्राफ!: इस बदवाल के साथ ही बिहार की राजनीति में धीरे-धीरे कायस्थों का राजनीतिक प्रभाव कमजोर दिख रहा है. अब इस समाज से सिर्फ नाम मात्र के जनप्रतिनिधि ही बचे हैं. वरना, एक समय ऐसा भी था जब कायस्थ जाति के प्रबुद्ध राजनेताओं ने अपनी अद्भुत योग्यता, प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक सूझबूध का लोहा बिहार से लेकर पूरे देश तक में मजबूती से मनवाया था.
आजादी और संविधान में कायस्थों का अहम योगदान: इस सियासी इतिहास की शुरुआत देश की आजादी के दौर से करना बेहद जरूरी है. क्योंकि स्वाधीनता संग्राम से लेकर भारतीय संविधान के निर्माण तक में कायस्थ समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है. जब संविधान बनाने की कवायद शुरू हो रही थी तो उसके अंतरिम अध्यक्ष बिहार के कायस्थ समाज से आने वाले सच्चिदानंद सिन्हा थे. संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद थे. जो राष्ट्रपति भी बने. यह भी कायस्थ थे और यह भी ताल्लुक बिहार से ही रखते थे.
प्रथम विधानसभा चुनाव और कायस्थ प्रतिनिधित्व: अब कहानी आगे बढ़ती है. सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद के बाद जब बिहार में पहले विधानसभा चुनाव हुआ तो 1952 के विधानसभा चुनाव में 21 विधायक कायस्थ जाति से चुनकर आए थे. यह संख्या उस समय बड़ी थी क्योंकि बिहार में तब 252 सीट पर ही चुनाव होते थे.
2 सीएम कायस्थ रहे: बिहार विधानसभा मंडल में कायस्थ जाति का दबदबा इतना ज्यादा था कि 1952 में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष सर राजीव रंजन प्रसाद को बनाया गया था जो कायस्थ जाति से आते थे. वहीं, विधानसभा के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद बने थे. यही नहीं 1963 में केबी सहाय बिहार के चौथे मुख्यमंत्री भी बने और पांचवें मुख्यमंत्री के तौर पर महामाया प्रसाद का चुनाव हुआ था. यह दोनों राजनेता कायस्थ जाति से आते थे.
बिहार विधानसभा में घटता कायस्थ प्रतिनिधित्व: वर्ष 1952 में 21 कायस्थ विधायक जीतने के बाद यह संख्या लगातार कम होती चली गई. साल 1962 के चुनाव में 11 विधायक चुनकर सदन पहुंचे. वहीं 1969 के चुनाव में सिर्फ 7 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे और 1972 के चुनाव में यह आंकड़ा घटकर केवल 4 विधायकों पर सिमट गया.
इसके बाद 1977 में 9 विधायक चुने गए, लेकिन 1980 में यह संख्या 6, 1985 में 5, 1990 में 4 और 1995 में 7 रही. 2000 और 2005 में केवल 4-4 विधायक ही चुने जा सके. 2010 में यह संख्या 3, 2015 में 4, 2020 में 3, 2025 में 2 और अंततः 2026 में यह प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर केवल 1 रह गया.
हर युग में समाज की अगुवाई- राजीव रंजन प्रसाद: ग्लोबल कायस्थ कांफ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं कि 5000 साल का इतिहास है, जिसमें कायस्थ समुदाय के लोगों ने बराबर समाज की अगुवाई की, चाहे प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत के नवनिर्माण, स्वाधीनता संग्राम, क्रांतिकारियों का इतिहास, अध्यात्म सभी क्षेत्रों में कायस्थों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया. एक लंबी फेहरिस्त है. जिसको जाति के दायरे में बांधने की जरूरत नहीं है. कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र को गौरव दिलाने में आगे रहे हैं.
"आज इस समाज की घटती हुई हिस्सेदारी वह चिंता का विषय है. जरूर सिस्टम को इस पर ध्यान देना चाहिए. एक ऐसे राष्ट्रवादी समूह जिसकी विद्वता, योग्यता, सदैव राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है. वह उपेक्षित ना रह जाए, इतिहास के हासिये पर उसे धकेल ना दिया जाए, सिस्टम को ध्यान देना होगा."- राजीव रंजन प्रसाद,राष्ट्रीय अध्यक्ष,ग्लोबल कायस्थ कांफ्रेंस
'पहले योग्य लोगों की राजनीति थी': वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते है कि देखिए, पहले जो राजनीति होती थी उसमें योग्य लोगों की बहुत मान्यता थी. योग्यता, क्षमता, दक्षता, इसको माना जाता था. इसलिए योग्य लोगों को चुना जाता था. उसमें कायस्थ जाति आती थी. धीरे-धीरे कायस्थों ने राजनीति में रुचि लेनी कम कर दी. दूसरी वजह यह है की राजनीति में पिछड़ा उभार हुआ है. पिछड़ा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने लगा. उनके जनप्रतिनिधि चुनकर आने लगे, उस वजह से भी कायस्थों के साथ-साथ सामान्य जाति के लोग भी राजनीति में जगह कम होती गई.
"अभी राजनीति में संघर्ष ज्यादा है. कायस्थ जाति के लोग फिट नहीं बैठते हैं. बीच के समय में जब धन बल और बाहुबल का जोर था, वह कायस्थों को सूट नहीं कर रहा था. उसके बाद से कायस्थ राजनीति से दूर होते गए. ना वह पैसा खर्च कर सकते थे ना गुंडे मवाली खरीद सकते थे. इसलिए उन्होंने नौकरी, शिक्षा आदि चीजों पर ध्यान केंद्रित कर दिया."- प्रवीण बागी,वरिष्ठ पत्रकार
'कायस्थ नहीं योग्यता के कारण बने थे सीएम': उन्होंने आगे कहा कि पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े थे, उनके परिवार के लोग राजनीति करते थे. धीरे-धीरे वह पीढ़ी विलुप्त होती गई. देखिए, केबी सहाय और महामाया प्रसाद जैसे लोग कायस्थ होने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने थे. दोनों अपनी योग्यता के कारण मुख्यमंत्री बने थे. केवी सहाय बहुत ही काबिल प्रशासनिक आदमी थे. महामाया प्रसाद सिंह को जाइंट किलर कहा जाता है. उन्होंने बड़े-बड़े दिग्गजों को उनके घर में हराया. इसलिए राजनीति में उनकी पूछ ज्यादा थी और मुख्यमंत्री बने.
वर्तमान में नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष: वर्तमान राजनीति में कायस्थों के उत्थान के रुप में देखा जाए तो बांकीपुर के पूर्व विधायक नीतीन नविन अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. 2025 में कायस्थ विधायको की संख्या 2 हुआ करती थी. अब एक रह गई है वो सिकटा के जदयू विधायक समृद्ध वर्मा के रूप में है.
वर्तमान राजनीति में सिमटता दायरा: वैसे पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ जाति से आते है. यानि बिहार से लोकसभा में मात्र एक सांसद है. वहीं, बिहार विधान परिषद में भाजपा के संजय मयुख है जो इसी समुदाय से आते है. कुल मिलाकर भाजपा का कोर वोट कायस्थ के महज दो ही नेता है. विधानसभा में इनकी स्थिति शून्य है.
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