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Explainer: बांकीपुर में प्रशांत किशोर, कमजोर हुए नीतीश कुमार.. तो क्या बिहार को मिल गया 'विकल्प'?

बीजेपी की हार की मुख्य वजह: बीजेपी के समर्थक वोटर घर से नहीं निकले, इसके कारण काफी कम वोटिंग हुई. यूजीसी कानून से नाराज अपर कास्ट के अधिकांश वोटर ने प्रशांत किशोर को वोट किया. नीतीश कुमार के साथ रहने वाला लव-कुश, अत्यंत पिछड़ा और दलित वोट बैंक ने इस बार प्रशांत किशोर का साथ दिया. मुस्लिम वोट बैंक ने भी प्रशांत किशोर को जिताने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई. प्रशांत किशोर की अपनी छवि भी बीजेपी कैंडिडेट की हार की वजह बनी.

बांकीपुर के जातीय आंकड़े: जहां तक बांकीपुर में सामाजिक समीकरण का सवाल है तो कायस्थ मतदाताओं की आबादी 14% से 15% है. यादव- 12%, वैश्य- 8% से 12%, अति पिछड़ा वर्ग- 9%, दलित/अनुसूचित जाति- 8%, भूमिहार- 7%, राजपूत- 5% से 7%, ब्राह्मण- 6% से 7%, कुर्मी और कुशवाहा (लव-कुश)- 8% और मुस्लिम की संख्या 8% से 10% हैं.

"विधानसभा उपचुनाव में अपर कास्ट तो नाराज था ही, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, कुर्मी-कोईरी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने के कारण वह भी प्रशांत किशोर के साथ शिफ्ट हो गया. इसके अलावे नीतीश कुमार के साथ रहने वाला पंच-फोड़ना, जिसे अत्यंत पिछड़ा वोट बैंक कहा जाता है, वह भी प्रशांत किशोर के साथ चला गया."- केके लाल, राजनीतिक विशेषज्ञ

प्रशांत किशोर कौन-कौन वोट मिला?: वैसे तो नीतीश के अलावे एनडीए के तमाम दलों के शीर्ष नेताओं ने प्रचार किया लेकिन परिणाम बताते हैं कि न तो बीजेपी के कोर वोटर एकजुट रहा और न ही सहयोगी दलों का पूरा समर्थन मिला. जानकार भी मानते हैं कि सत्तारुढ़ दलों के वोट बैंक में सेंधमारी हुई है. राजनीतिक विशेषज्ञ केके लाल के मुताबिक सबसे अधिक जेडीयू के मतदाताओं का रुझान प्रशांत किशोर की तरफ नजर आया.

नीतीश की जगह सम्राट चेहरा: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चेहरे पर लड़ा गया. पिछले दो दशक में यह पहला चुनाव था, जिसमें नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के बिना चुनाव लड़ा गया और बड़ी हार मिली है. जन सुराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी का किला ढाह दिया है. चुनाव प्रचार में भी नीतीश कुमार की कही कोई चर्चा नहीं हुई. हालांकि अंतिम दिन जरूर नीतीश का एक वीडियो जारी किया गया था लेकिन उस पर प्रशांत किशोर ने सवाल भी खड़ा किया.

पटना: नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद विधान परिषद और विधानसभा के एक-एक उपचुनाव हुए हैं और दोनों में एनडीए को करारी हार मिली है. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले 35 सालों से यह सीट बीजेपी के पास थी. विशेषज्ञों के मुताबिक नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, जिस वजह से उनका वोटर प्रशांत किशोर के साथ चला गया है. ये बदलाव भविष्य की राजनीति के भी अहम संकेत हैं.

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नीतीश के समर्थक खुश नहीं: प्रशांत किशोर की जीत के कई फैक्टर बताई जा रहे हैं लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से उनके समर्थकों में नाराजगी दूर नहीं हुई है. उन्हें लगता है कि बीजेपी ने साजिश कर उन्हें मुख्यमंत्री से हटाया है.

एक उदाहरण के तौर पर बांकीपुर में रहने वाले छोटेलाल का आठ लोगों का परिवार है. 2025 में नीतीश कुमार के नाम पर ही बीजेपी को इस परिवार ने वोट किया था लेकिन इस बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं रहने के कारण प्रशांत किशोर को वोट कर दिया.

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ अन्य नेता (ETV Bharat)

कुर्मी वोट नीतीश कुमार के साथ हमेशा से रहा है लेकिन मुख्यमंत्री से हटाए जाने के कारण कुर्मी वोट बैंक नाराज है और बीजेपी के खिलाफ जाकर इस बार वोट किया है. एक तरफ जहां बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक भी नाराज है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थक वोट बैंक ने भी बीजेपी से बेरुखी दिखाई है और उसका असर बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट पर पड़ा है.

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर चंद्रभूषण कहते हैं, 'नीतीश कुमार के नाम पर ही 2025 में एनडीए चुनाव लड़ा था लेकिन 6 महीने भी सरकार नहीं चली. उनकी जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया. अभी भी नीतीश कुमार के समर्थक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. एक तरह से बीजेपी को उसका नुकसान हुआ है.'

'नीतीश को हटाने से नाराजगी': मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह का भी कहना है कि समाज में एक गलत मैसेज था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया है. उस वजह से आम लोगों में नाराजगी है. हालांकि वह कहते हैं कि इसमें सच्चाई नही है.

"नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया. सरकार बनाई गई और तुरंत उन्हें मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, लोग इसे सही नहीं मान रहे हैं. इसको लेकर बिहार के लोगों में गुस्सा है."- अनंत सिंह, विधायक, जेडीयू

बांकीपुर में बीजेपी की हार (ETV Bharat)

क्या बोले बीजेपी के मंत्री?: बीजेपी और जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं कि बांकीपुर में मिली हार की समीक्षा होगी. मंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि भूलना नहीं चाहिए कि 6 महीने पहले ही बिहार की जनता ने 202 सीटों पर प्रचंड जीत दिलाई थी. हमलोग हार की जरूर समीक्षा करेंगे.

क्या बोले जेडीयू के मंत्री?: वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हार मिली है. 2018 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी उनकी गोरखपुर सीट हार गई थी. नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने के कारण क्या हार हुई? इस पर श्रवण कुमार ने कहा, 'अभी तो कई वजह निकाली जाएगी लेकिन समीक्षा के बाद ही सही कारणों का पता चलेगा.'

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

50,000 वोट भी नहीं मिले: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 379000 हैं लेकिन हालिया उपचुनाव में केवल 34.30% मतदाताओं ने ही वोट किया. 2025 विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन 50 हजार से अधिक वोटो के अंतर से चुनाव जीते थे लेकिन इस बार बीजेपी को उतना वोट भी नहीं आया है. मतदाताओं की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां 32 राउंड की काउंटिंग में से 28 राउंड तक प्रशांत किशोर लगातार लीड लेते रहे.

केवल एक राउंड में बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा लीड ले पाए, वह भी केवल 13 वोट से यानी 32 में से 31 राउंड में प्रशांत किशोर ने लीड लिया. इसी से बांकीपुर के लोगों की नाराजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है. वैसे बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को जो वोट आया है, पार्टी एनालिसिस करने में लगी है कि किस वर्ग का वोट उसे मिला है और किसने इस बार बेरुखी की है?

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

पीके को 50% वोट मिले: 2025 चुनाव में 156885 वोट पड़े थे, जबकि इस बार 130313 वोट पड़े हैं. 9 महीने पहले जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार को केवल 4.95% वोट आया था लेकिन इस बार प्रशांत किशोर को 49.23% वोट आया. यानी पिछले चुनाव से 44.28 फीसदी अधिक वोट मिला है. वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव में 62.66% वोट मिला था लेकिन इस बार 34.40% वोट मिला, यानी पिछले चुनाव से 28.25% कम वोट प्राप्त हुआ.

क्या प्रशांत बनेंगे नीतीश का विकल्प?: बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार के वोटर्स के लिए एक नया विकल्प बन सकते हैं? हालांकि जानकार मानते हैं कि अभी इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए. ये सच है कि प्रशांत को सभी जाति-धर्म और वर्ग का समर्थन मिला है लेकिन वह नीतीश का विकल्प बनेंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी.

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