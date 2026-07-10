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नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के बांकीपुर से नए उम्मीदवार घोषित, अभिषेक बंटी ने लिया है नाम वापस

पटना : बिहार की हॉट सीट मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपने नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है. नीरज कुमार सिन्हा को पार्टी ने बांकीपुर सीट पर कैंडिडेट बनाया है. अभिषेक कुमार बंटी इस सीट पर उम्मीदवार बनाए गए थे. गुरुवार को ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया था लेकिन उन्होने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए नाम वापस ले लिया था.

बीजेपी ने तुरंत लिया फैसला : अभिषेक बंटी के अचानक नाम वापस लेने की घोषणा के तुरंत बाद बीजेपी नेतृत्व ने बिना समय गंवाए अपने दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी. पार्टी की ओर से पत्र भी जारी हो गया है. नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं. नामांकन की आखिरी तारीख (13 जुलाई) नजदीक होने के कारण पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर मुहर लगाई है. बांकीपुर सीट बीजेपी का पारंपरिक और अभेद्य गढ़ है. यहां 1995 से बीजेपी को कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा.