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नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के बांकीपुर से नए उम्मीदवार घोषित, अभिषेक बंटी ने लिया है नाम वापस

बीजेपी ने अपना बांकीपुर में उम्मीदवार बदल दिया है. नामांकन दाखिल करने के बाद भी अभिषेक बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया-

बीजेपी ने अपना बांकीपुर में उम्मीदवार बदल दिया
बीजेपी ने अपना बांकीपुर में उम्मीदवार बदल दिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 10, 2026 at 6:16 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 6:25 PM IST

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पटना : बिहार की हॉट सीट मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपने नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है. नीरज कुमार सिन्हा को पार्टी ने बांकीपुर सीट पर कैंडिडेट बनाया है. अभिषेक कुमार बंटी इस सीट पर उम्मीदवार बनाए गए थे. गुरुवार को ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया था लेकिन उन्होने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए नाम वापस ले लिया था.

बीजेपी ने तुरंत लिया फैसला : अभिषेक बंटी के अचानक नाम वापस लेने की घोषणा के तुरंत बाद बीजेपी नेतृत्व ने बिना समय गंवाए अपने दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी. पार्टी की ओर से पत्र भी जारी हो गया है. नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं. नामांकन की आखिरी तारीख (13 जुलाई) नजदीक होने के कारण पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर मुहर लगाई है. बांकीपुर सीट बीजेपी का पारंपरिक और अभेद्य गढ़ है. यहां 1995 से बीजेपी को कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा.

बीजेपी के द्वारा जारी की गई लिस्ट
बीजेपी के द्वारा जारी की गई लिस्ट (ETV Bharat)

कौन हैं नीरज कुमार सिन्हा? : पटना के मीठापुर के रहने वाले नीरज कुमार सिन्हा उर्फ नीरज भारती का जन्म 1 जुलाई 1994 को हुआ था. बीए ग्रैजुएट नीरज ने अबतक शादी नहीं की है. वह 2006 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं. बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष (भाजयुमो), दो बार मंडल अध्यक्ष (नरेंद्र भारती मंडल) रह चुके हैं. इनके चाचा जनसंघ में रहे हैं.

नीरज कुमार सिन्हा
नीरज कुमार सिन्हा (ETV Bharat)

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Last Updated : July 10, 2026 at 6:25 PM IST

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