'मतगणना कार्य से अलग रहेंगे पटना SSP', प्रेंस कॉन्फ्रेंस में PK ने पेश किए कई सबूत
प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी के खिलाफ बीजेपी के साथ मिलकर वोटिंग प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए सबूत पेश किए हैं.
Published : August 2, 2026 at 11:59 AM IST
पटना: प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने बात रखी है. एसएसपी को हमने शिकायत की तो बताया गया कि बाहर से आये लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हमारे पार्टी के 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया. तमाम लोग पटना शहर के रहने वाले थे.
ललन को हिरासत में लिया गया: प्रशांत किशोर के अनुसार एक स्थानीय ललन जी ने कहा कि 2:00 बजे थानेदार हमारे घर पर पहुंचे. मुझे थाने जाने को कहा. आधी रात को मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया. प्रशांत किशोर ने कहा कि ललन जी को हिरासत में लिया गया. चुनाव के एक घंटे पहले मतदान करने के लिए नहीं छोड़ा गया. एसएसपी को बताना चाहिए कि आप ने नवल बाबू को पकड़ा था.
'मेरे घर में जबरन घुसी पुलिस': प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद वार्ड नंबर 22 की महिला नेहा भूषण ने कहा कि 'मैं प्रशांत जी के लिए काम कर रही थी. पुलिस के लोग हमारे घर में घुस गए. मेरे बारे में कहा गया कि मैं स्थानीय नहीं हूं. कैसे पुलिस हमारे घर में घुसी इस मामले को लेकर हम शिकायत करने वाले हैं.' इसपर प्रशांत किशोर ने कहा कि पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमारे कार्यकर्ताओं को तंग किया. यह वही एसएसपी हैं, जिन्होंने नीट छात्रा की हत्या को आत्महत्या कहा था.
"पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमारे कार्यकर्ताओं को तंग किया. सुनील कुमार चंद्रवंशी को तीन बार गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई. बेउर थाना में पहले बिठाया गया, हंगामे के बाद छोड़ दिया गया. दूसरी बार 100 लोगों के साथ पुलिस घर पर गिरफ्तार करने गई, लेकिन जब मैं पहुंचा तो लौट गई." -प्रशांत किशोर, प्रत्याशी, जन सुराज
मतगणना से एसएसपी को अलग करने की मांग: सीनियर पुलिस अधीक्षक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आगे चल रहे थे. उनके इशारे पर काम कर रहे थे. उन्हें बताना चाहिए कि 54 लोगों को डिटेन किया गया, उसमें बीजेपी के कितने कार्यकर्ता थे. पीके ने चुनाव आयोग से मांग की है कि एसएसपी को मतगणना कार्य से अलग किया जाए. जकनपुर और बुद्धा कॉलोनी थाना के प्रभारी से कहना चाहूंगा कि उन्हें पुलिस अधीक्षक बचा नहीं सकते. अगर उन्होंने गलत किया है तो उनकी नौकरी जाएगी. हम अंतिम दम तक लड़ेंगे.
पुलिस के सामने जन सुराज समर्थकों के साथ BJP के गुंडों की गुंडई #BankipurWithPK #prashantkishor pic.twitter.com/58TMArJ1xc— Jan Suraaj (@jansuraajonline) July 30, 2026
'राजनीति करनी है तो पुलिस की नौकरी छोड़ दें': हमने जब भी पटना के डीएम और ऑब्जर्वर को फोन किया तो उन्होंने हर बार फोन उठाया, लेकिन पटना के एसएसपी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया. मैं सीनियर पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर उन्हें राजनीति करनी है तो नौकरी छोड़कर राजनीति करें. 18 से ज्यादा स्थानीय लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस को यह बताना होगा कि आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया था और क्यों छोड़ा गया.
अब कुत्ता-बिल्ली को टिकट नहीं दे पाएगी बीजेपी: चुनाव परिणाम पर पीके ने कहा कि बीजेपी इतने वोटों से हारेगी कि आगे से यह नहीं कह पाएगी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो वह चुनाव जीत जाएगा. भारतीय जनता पार्टी कल चुनाव हारेगी और सम्राट चौधरी के हटने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा.
मतगणना कार्य से अलग SSP: पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि इन्होंने पटना में रहते हुए एक केस को भी सॉल्व नहीं किया. एक के बाद एक घटना हुई, लेकिन इनका परफॉर्मेंस जीरो रहा. लेकिन, चुनाव में जमकर राजनीति की. पीके ने कहा कि उन्हें पुलिस मुख्यालय के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मतगणना कार्य में पुलिस अधीक्षक की कोई भूमिका नहीं रहेगी. पुलिस मुख्यालय की देखरेख में मतगणना का कार्य होगा.
पीके ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत: प्रशांत किशोर ने आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि पटना के एसएसपी और उनके अधिकारियों ने मतदाता को डराने धमकाने, जन सुराज के कैंडिडेट को गिरफ्तार करने और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने का काम किया. इसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को इससे जुड़े सबूत जमा दे दिये हैं.
प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से की पटना SSP की शिकायत, सुनिए पूरा बयान pic.twitter.com/SJcamj5J8v— Jan Suraaj (@jansuraajonline) August 1, 2026
'मामला नहीं सुलझा दो दिल्ली जाएंगे': प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर यहां मामला नहीं सुलझा तो वे दिल्ली चुनाव आयोग जाएंगे. वोटिंग कम होने के कारण भी प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताया. तीन बजे शाम के बाद कोई वोटिंग नहीं हुई. बीजेपी के गुंडे पुलिस वालों के साथ मिलकर लोगों को वोट नहीं करने दे रहे थे. इस बात को भी चुनाव आयोग को संज्ञान में दिया गया है. प्रशांत किशोर की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पटना एसएसपी के खिलाफ जांच का आदेश दिया है.
3 अगस्त को मतगणना: 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई. जनसुराज से प्रशांत किशोर के अलावे बीजेपी से नीरज सिन्हा और राजद से रेखा गुप्ता प्रमुख प्रत्याशी हैं. 3 अगस्त को मतों की गिनती होनी है. इसके बाद उपचुनाव का परिणाम आ जाएगा. इस सीट पर किसे जीत मिलती है, इसपर सभी की नजर टिकी है.
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