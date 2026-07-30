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बांकीपुर उपचुनाव: 'अगर उन दोनों को कुछ हुआ तो SHO की नौकरी जाएगी..' प्रशांत किशोर की चेतावनी

पटना: बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है. इससे पहले बुधवार को जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जक्कनपुर थाने के एसएचओ से तीखी बहस हो गई. दरअसल जन सुराज का आरोप है कि उनके 20 कार्यकर्ता को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे. उन्होंने कथित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने को लेकर थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह से जवाब मांगा. इस दौरान पीके ने कहा कि हमारे लोगों को कुछ हुआ तो SHO ऋतुराज सिंह की नौकरी जाएगी.

PK की SHO को चेतावनी: प्रशांत किशोर ने कहा कि एसएचओ को मालूम ही नहीं है कि कौन किसको पकड़कर इनके थाने में ले आया है और अपने आपको बहुत भारी पुलिस अफसर बता रहे हैं. ये इतना बड़ा अधिकारी बन रहे हैं और इनके थाने में दो आदमी बैठे हैं जो अब गायब हैं और उनको पता ही नहीं है.

PK की SHO को चेतावनी (ETV Bharat)

"ये हमलोगों से कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिए कि कहां गए हैं, हम नहीं बताएंगे. ऐसे तो ड्यूटी कर रहे हैं. अगर उन दोनों को किसी तरह का हार्म हुआ तो जक्कनपुर के थाना इंचार्ज ऋतुराज कुमार सिंह की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी. ये जान लें. धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे तो इनको जो करना है कर लें."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी