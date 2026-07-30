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बांकीपुर उपचुनाव: 'अगर उन दोनों को कुछ हुआ तो SHO की नौकरी जाएगी..' प्रशांत किशोर की चेतावनी

प्रशांत किशोर ने जक्कनपुर थाने के SHO को नौकरी जाने की चेतावनी दी है. वहीं बीजेपी ने फर्जी मतदान की कोशिश की शिकायत की है.

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प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 9:35 AM IST

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पटना: बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है. इससे पहले बुधवार को जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जक्कनपुर थाने के एसएचओ से तीखी बहस हो गई. दरअसल जन सुराज का आरोप है कि उनके 20 कार्यकर्ता को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे. उन्होंने कथित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने को लेकर थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह से जवाब मांगा. इस दौरान पीके ने कहा कि हमारे लोगों को कुछ हुआ तो SHO ऋतुराज सिंह की नौकरी जाएगी.

PK की SHO को चेतावनी: प्रशांत किशोर ने कहा कि एसएचओ को मालूम ही नहीं है कि कौन किसको पकड़कर इनके थाने में ले आया है और अपने आपको बहुत भारी पुलिस अफसर बता रहे हैं. ये इतना बड़ा अधिकारी बन रहे हैं और इनके थाने में दो आदमी बैठे हैं जो अब गायब हैं और उनको पता ही नहीं है.

PK की SHO को चेतावनी (ETV Bharat)

"ये हमलोगों से कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिए कि कहां गए हैं, हम नहीं बताएंगे. ऐसे तो ड्यूटी कर रहे हैं. अगर उन दोनों को किसी तरह का हार्म हुआ तो जक्कनपुर के थाना इंचार्ज ऋतुराज कुमार सिंह की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी. ये जान लें. धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे तो इनको जो करना है कर लें."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

बीजेपी ने प्रशासन से की शिकायत (ETV Bharat)

बीजेपी ने प्रशासन से की शिकायत: वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "जो मतदाता यहां मौजूद नहीं हैं या बाहर हैं, उनके फर्जी मतदाता पत्र बनाकर फर्जी वोट करने की तैयारी है. हमने प्रशासन को ये लिखित में शिकायत दी है और प्रशासन इस पर कार्रवाई भी कर रहा है. प्रशांत किशोर द्वारा देर रात जक्कनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने कहा, "पता नहीं मामला क्या है."

"6 बजे के बाद जब प्रचार बंद हो गया, उसके बाद बाहर के लोग यहां आकर प्रचार कर नहीं सकते. क्या मामला है ये तो वही बताएंगे लेकिन ये सब घबराहट और बौखलाहट में हो रहा है. क्योंकि वे (प्रशांत किशोर) लगभग अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं."-संजय सरावगी,बिहार भाजपा अध्यक्ष

20 नेता की गिरफ्तारी का दावा: बुधवार को जन सुराज ने बड़ा दावा किया था कि उनके 20 नेताओं को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. हालांकि पार्टी की ओर से जारी बयान में किसी नेता का नाम नहीं बताया गया था. इसी के बाद पीके थाना पहुंचे थे.

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