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Explainer: बांकीपुर को फिर से कैसे जीतेगी BJP? जानिये 422 बूथों के लिए नितिन नबीन का 'विनिंग प्लान'

प्रशांत किशोर को हराने और बांकीपुर में फिर से 'कमल' खिलाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने 'चक्रव्यूह' रचा है. रंजीत कुमार की रिपोर्ट..

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बांकीपुर के लिए बीजेपी की रणनीति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 15, 2026 at 8:44 PM IST

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पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्टार प्रचारकों के भरोसे नहीं है. पार्टी ने बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर तक संगठन को सक्रिय कर दिया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट को बचाने और नीरज कुमार सिन्हा को हर हाल में जिताने के लिए खास रणनीति तैयार की गई है. तमाम बड़े नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की गई है. केंद्रीय मंत्री को भी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है. लक्ष्य साफ है, 'हर मतदाता तक पहुंचना और मतदान के दिन अधिकतम वोटिंग सुनिश्चित करना है.'

नीरज सिन्हा हैं बीजेपी प्रत्याशी: बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है. हालांकि पहले अभिषेक सिन्हा 'बंटी' ने नामांकन किया था लेकिन निजी कारणों का हवाला देकर उन्होंने नाम वापस ले लिया. 32 वर्षीय नीरज महज 12 साल की उम्र से बीजेपी से जुड़े हैं. वह बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष (भाजयुमो) और दो बार मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति (ETV Bharat)

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया 'विनिंग प्लान': बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन किसी भी सूरत में बांकीपुर को फिसलने नहीं देना चाहते हैं. उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए वह दो दिनों तक पटना में रहे. तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने सभी बड़े नेताओं को जंग-ए-मैदान में उतरने का आदेश दिया है.

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नितिन नबीन और संजय सरावगी के साथ नीरज सिन्हा (ETV Bharat)

हजारों कार्यकर्ता की तैनाती: बांकीपुर उपचुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल प्लान तैयार किया है. पूरे विधानसभा क्षेत्र में 8000 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को तैनात किया गया है. मंडल की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और मंत्री को दिया गया है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय को तीन मंडल का प्रभारी बनाया गया है.

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3.79 लाख है. कुल मतदान केंद्र की संख्या 422 है. भाजपा के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार सामान्यत 5 से 7 बूथ मिलकर एक शक्ति केंद्र बनाते हैं. इस हिसाब से बांकीपुर में लगभग 63 शक्ति केंद्रों के जरिए चुनाव संचालन की रणनीति है. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 10 मंडल अस्तित्व में है. एक मंडल में 45 से 50 बूथ होते हैं.

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नीरज सिन्हा की जीत के लिए बीजेपी की रणनीति (ETV Bharat)

"हमें भी शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी मिली है. भाजपा के अंदर कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है. हम लोगों को कार्यकर्ताओं के बीच उठना बैठना है और उनसे मुलाकात कर पार्टी की नीतियों के बारे में बताना है. तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है नित्यानंद राय जी को भी जिम्मेदारी दी गयी है, उन्हें भी मंडल की जिम्मेदारी की गई है."- संतोष रंजन राय, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

4 नेताओं को 10 मंडल का जिम्मा: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 422 बूथ हैं. इसके अलावे 10 मंडल और 63 शक्ति केंद्र है.10 मंडल का चुनाव प्रभारी सीनियर लीडर को बनाया गया है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय को तीन मंडल का प्रभारी बनाया गया है. बेतिया सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी मंडल की जिम्मेदारी मिली है. इसके अलावे पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और अरवल विधायक मनोज शर्मा को भी जिम्मा दिया गया है.

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नीरज सिन्हा को जिताने के लिए प्लान रेडी (ETV Bharat)

बूथ पर जिला स्तर के पदाधिकारी होंगे तैनात: बूथ कमेटी में बीजेपी के पहले से ही 12 सदस्य होते हैं लेकिन बांकीपुर में चुनाव के दौरान 4 और जिला स्तर के पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है. पार्टी की रणनीति के मुताबिक एक मतदान केंद्र पर 15 से 20 नेताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है. मतदान केंद्र पर जिला स्तर के पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा रही है.

महामंत्री को शक्ति केंद्र का प्रभार: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 63 शक्ति केंद्र हैं. शक्ति केंद्र पर भी पार्टी में प्रदेश पदाधिकारी को लगाया है. एक शक्ति केंद्र का जिम्मा प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष या विधायक को दिया गया है. प्रदेश स्तर के सभी महामंत्रियों को शक्ति केंद्र का प्रभारी बनाया गया है.

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क्षेत्र में प्रचार के दौरान बांकीपुर प्रत्याशी नीरज सिन्हा (ETV Bharat)

बांकीपुर विधानसभा सीट का प्रभारी महामंत्री सरोज रंजन पटेल को बनाया गया है. महामंत्री प्रीति शेखर और महामंत्री राजू झा के अलावा महामंत्री नितिन अभिषेक को भी शक्ति केंद्र प्रभारी बनाया गया है. शक्ति केंद्र पर पहले से 146 पदाधिकारी की तैनाती है. अब हर शक्ति केंद्र पर एक और पदाधिकारी तैनात किए जा रहे हैं. शक्ति केंद्र पर कुल मिलाकर 209 पार्टी पदाधिकारियों की तैनाती हो चुकी है.

पूर्व मंत्री और विधायक प्रमोद कुमार को भी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है. उनको छक्कनटोला शक्ति केंद्र का जिम्मा दिया गया है. वह दावा करते हैं कि बांकीपुर में एक बार फिर 'कमल' खिलने जा रहा है. वह न तो प्रशांत किशोर का चुनौती मानते हैं और न ही आरजेडी से किसी प्रकार की टक्कर की बात स्वीकारते हैं.

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चुनाव प्रचार के दौरान नीरज सिन्हा (ETV Bharat)

"हम बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं. इवेंट मैनेजमेंट करने वाले प्रशांत किशोर कहीं भी टिकने वाले नहीं हैं. प्रशांत किशोर एक्सपायरी दवा हैं. बांकीपुर की जनता शुरू से भाजपा के साथ रही है और फिर से बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी नीरज सिन्हा को मिलने जा रहा है."- प्रमोद कुमार, विधायक सह बीजेपी प्रभारी, छक्कनटोला शक्ति केंद्र

बीजेपी के जीत क्यों जरूरी?: राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का कहना है कि बांकीपुर का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कि यह उपचुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम से जुड़ चुका है. वहीं, प्रशांत किशोर ने चुनाव को चर्चा में ला दिया है. महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बीजेपी की यह पारंपरिक सीट है. ऐसे में वह किसी भी सूरत में इसे हारना नहीं चाहेगी.

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संजय सरावगी और सम्राट चौधरी के साथ नीरज सिन्हा (ETV Bharat)

"प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के कारण पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. एक विधानसभा क्षेत्र में तमाम प्रदेश और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है. बांकीपुर चूकि नितिन नवीन की सीट हुआ करती थी. इस वजह से पार्टी इसे हर हाल में जीतना चाहती है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

कौन-कौन हैं उम्मीदवार?: बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा का मुकाबला आरजेडी की रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर से है. वैसे सामाजिक समीकरणों के लिहाज से नीरज का पलड़ा भारी लग रहा है लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के बदलने और पीके के चुनावी मैदान में आने के कारण उनकी चुनौती बढ़ी हुई है. यही वजह है कि पार्टी पूरी सावधानी बरत रही है.

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नीतीश कुमार के साथ नीरज कुमार सिन्हा (ETV Bharat)

कब है चुनाव?: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा. 3 अगस्त को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे. नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, जबकि 16 जुलाई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं.

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