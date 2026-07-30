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बांकीपुर में BJP या प्रशांत किशोर? 34.16% वोटिंग, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे

बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. हालांकि बेहद कम वोटिंग हुई है. 3 अगस्त को मतगणना होगी. पढ़ें पूरी खबर..

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बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 8:51 PM IST

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पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कम वोटिंग का रिकॉर्ड बना रहा. चुनाव मैदान में ऐसे तो 25 उम्मीदवार थे लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय ही रहा. अब प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से भी दावा हो रहा है और तेजस्वी यादव भी जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है. हालांकि कम मतदान प्रतिशत के कारण सभी दलों की चिंता बढ़ी हुई है.

बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला: भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर दांव खेला है. वहीं जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद ही मैदान में हैं. ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है.

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बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला (ETV Bharat)

कम मतदान चिंता का विषय: उपचुनाव का वोटिंग ट्रेंड को देखें तो 7:00 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और 9:00 बजे तक वोटिंग केवल 4.61% हुई. 11:00 बजे तक 11.50%, दोपहर 1:00 बजे तक 20.01%, 3:00 बजे तक 27.8 2% और 5 बजे तक 33.57% मतदान दर्ज हुआ. चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6:00 बजे तक 34.16% वोटिंग हुई है.

बांकीपुर में कम वोटिंग प्रतिशत: तीन लाख 79 हजार से अधिक वोटर वाले बांकीपुर विधानसभा में पिछले चार विधानसभा चुनाव के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े को देखें तो सबसे अधिक 2025 विधानसभा चुनाव में ही वोटिंग हुई. हालांकि वह भी 41% के करीब ही थी. उससे पहले हुए तीन विधानसभा चुनाव में हमेशा वोटिंग प्रतिशत 40% या उससे कम रहा. 2008 में पटना पश्चिम परिसीमन के बाद बांकीपुर सीट बनी और तब से कम वोटिंग के बावजूद भाजपा के नितिन नबीन लगातार चुनाव जीतते रहे और हर बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया.

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि बांकीपुर सबसे शिक्षित विधानसभा सीट में से एक है लेकिन काम वोटिंग का एक बड़ा कारण बड़ी संख्या में यहां के लोग बिहार से बाहर नौकरी करते हैं. इसके अलावे उप चुनाव में हमेशा कम वोटिंग होती है और लोगों में कोई खास उत्साह भी नहीं था.

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बूथ पर मतदाता (ETV Bharat)

कम मतदान से किसे फायदा?: कम वोटिंग के बावजूद भाजपा हमेशा यहां से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती रही है. इस बार भी बीजेपी को अधिकांश कायस्थ वोट मिला है. हालांकि दूसरे अपर कास्ट (ब्राह्मण-भूमिहार और राजपूत) वोट में जरूर बंटवारा हुआ है. बीजेपी का कोर वोटर बनिया भी माना जाता है लेकिन उसमें भी बंटवारा हुआ है. अति पिछड़ा वोट बीजेपी को फिर से मिला है, साथ ही लव-कुश वोट भी मिला है.

"काम वोटिंग के बावजूद बीजेपी की स्थिति मजबूत है लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर बढ़ा दी. यदि विपक्ष एकजुट रहता तो बीजेपी के लिए चुनाव कठिन हो जाता है."- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ

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परिवार के साथ मौजूद मतदाता (ETV Bharat)

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव हुए हैं. ऐसे में नितिन नबीन के साथ-साथ प्रशांत किशोर की चुनावी राजनीति की शुरुआत के कारण पूरे देश की नजर इस सीट पर है. चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा था. प्रशांत किशोर ने भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. वहीं अंतिम तीन दिनों में तेजस्वी यादव ने भी अपनी ताकत झोंक दी.

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वोट देकर जाते मतदाता (ETV Bharat)

3 अगस्त को मतगणना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा, तभी तस्वीर साफ होगी. वैसे कम वोटिंग को लेकर एक बार फिर से बांकीपुर चर्चा में है और चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा चुनाव में बिहार के सबसे शिक्षित वोटर होने की बात कही जाती है.

ये भी पढ़ें: सुस्त रफ्तार से थमी बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग की स्पीड, जानिए किसे फायदा और किसे नुकसान?

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