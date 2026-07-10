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बांकीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेंगे बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी, वापस लिया नाम

बांकीपुर के उम्मीदवार रहे अभिषेक बंटी ने नामांकन वापस लिया ( ETV Bharat )

''प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को मैंने पत्र दिया है. मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था. इसके लिए प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं. आप लोगों का आगह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारणों से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं. कार्यकर्ता के रूप में मैं सेवा देता रहूंगा.'' - अभिषेक बंटी, बांकीपुर से उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा

बांकीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे बीजेपी के अभिषेक बंटी : 9 जुलाई को ही एनडीए के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में भारी शक्ति प्रदर्शन के साथ अभिषेक बंटी ने नामांकन दाखिल किया था. ठीक 24 घंटे के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बांकीपुर उपचुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करके सभी को हैरान कर दिया है.

कल ही दाखिल किया था नामांकन : अभिषेक कुमार बंटी ने जो शपथ पत्र दिया है, उससे भी स्पष्ट है कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया है. आपको बता दें कि अभिषेक कुमार बंटी की कुल आय -1594910रु है. जिसमें कि नगदी - 70,000 और पत्नी के पास 50,000 हैं. पति-पत्नी के पास कुल मिलाकर 120000 रुपए नगद है.

मैट्रिक पास है अभिषेक कुमार बंटी : एसेट की अगर बात कर लें तो कुल मिलाकर अभिषेक कुमार बंटी के पास 1960216 रुपए, पत्नी के पास 992479रु की सम्पति है. अभिषेक कुमार बंटी के पास कुल मिलाकर 2952695 की सम्पति है. अभिषेक कुमार बंटी के ऊपर कर्जा - 1002674 रु का है. अभिषेक के खिलाफ एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, अगर बात शिक्षा की कर लें तो अभिषेक मैट्रिक पास हैं और मध्यमा से इन्होंने मैट्रिक की डिग्री ली है.

बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ये बांकीपुर सीट थी. यहां उम्मीदवार की घोषणा तो हुई थी लेकिन अचानक हुई इस घोषणा से सभी को हैरानी में डाल दिया है.

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