ETV Bharat / bharat

कौन हैं प्रिया किन्नर? जो हाथ में संविधान लेकर बांकीपुर के चुनावी मैदान में उतरीं

ईटीवी भारत बिहार ब्यूरो चीफ बृजम पांडे से खास बातचीत में जानें कौन हैं प्रिया किन्नर, जो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय नामांकन किया है?

bankipur assembly by election
बांकीपुर उपचुनाव निर्दलीय प्रत्याशी प्रिया किन्नर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 6:44 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव जाति, धर्म, रोटी और सामाजिक तालमेल के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं. लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एक ऐसी उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो खुद कहती हैं कि उनकी न कोई जात है और न कोई धर्म. उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वह एक किन्नर हैं और समाज के हर वर्ग की बेटी बनकर राजनीति में आई हैं.

हाथ में संविधान लेकर संदेश: निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहीं प्रिया किन्नर ने नामांकन दाखिल करते समय हाथ में भारत का संविधान लेकर एक अलग संदेश देने की कोशिश की. नामांकन के बाद ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में प्रिया किन्नर ने कहा कि संविधान ने ही उन्हें समान अधिकार दिए हैं और उसी अधिकार के बल पर वह चुनाव लड़ रही हैं. संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि उनके सम्मान, पहचान और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रतीक है.

पुराना नाम और नई पहचान: प्रिया किन्नर ने बताया कि उनका पहले का नाम प्रियांशु राज था. जब उनकी थर्ड जेंडर पहचान सबके सामने आई, तो उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रिया किन्नर रख लिया. उन्होंने राजनीति शास्त्र (पॉलिटिकल साइंस) में बीए (स्नातक) किया है. उनका मानना है कि राजनीति को उन्होंने किताबों से भी समझा है और समाज के बीच रहकर भी.

पारिवारिक स्नेह और अपनापन: उन्होंने बताया कि उनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ है और उस समाज से उन्हें हमेशा प्यार और स्नेह मिला है. लेकिन अब वह खुद को किसी एक जाति या धर्म तक सीमित नहीं मानतीं. उनके अनुसार, हर जाति और हर धर्म के लोग उन्हें अपनापन देते हैं. जब वह लोगों के घर जाती हैं, तो उन्हें कभी यह महसूस नहीं कराया जाता कि वह अलग हैं.

हर परिवार की बेटी: उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह हर परिवार की बेटी हों. प्रिया किन्नर कहती हैं कि विधायक बनने का उन्हें पूरा भरोसा है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है. उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा, गरीब और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा तथा युवाओं को नशे से बचाना उनके चुनाव लड़ने के प्रमुख मुद्दे हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले भी वह सामाजिक कार्य करती रही हैं.

bankipur assembly by election
संविधान लेकर नामांकन कराने पहुंची थी प्रिया किन्नर (ETV Bharat)

"जब मैं समाज के लिए पहले से काम कर रही हूं तो लगा कि विधायक बनकर और बड़े स्तर पर लोगों की सेवा की जा सकती है. आज छोटे-छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं. यह चिंता का विषय है. नेताओं से जनता जिन उम्मीदों के साथ वोट देती है, वे उम्मीदें अक्सर पूरी नहीं होतीं. इसलिए मैंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया." - प्रिया किन्नर, निर्दलीय प्रत्याशी

चुनाव लड़ने का मुख्य फैसला: नेताओं से जनता जिन उम्मीदों के साथ वोट देती है, वे उम्मीदें अक्सर पूरी नहीं होतीं. इसलिए उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया. चुनाव प्रचार के दौरान मिल रहे समर्थन को लेकर भी प्रिया किन्नर काफी उत्साहित नजर आईं. उन्होंने बताया कि जब वह वोट मांगने जाती हैं, तो लोग उनसे कहते हैं, "बेटी, आज तक तुमने हमें आशीर्वाद दिया है, अब तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा."

जनता का प्यार और ताकत: उन्होंने कहा कि यही प्यार और विश्वास उन्हें चुनाव लड़ने की सबसे बड़ी ताकत देता है. चुनाव लड़ना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस सवाल पर भी उनका जवाब अलग था. उन्होंने कहा कि चुनाव का पूरा खर्च जनता और उनके शुभचिंतक मिलकर उठा रहे हैं. लोगों का सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसके दम पर वे मैदान में डटी हैं.

बड़े दलों से सीधा मुकाबला: भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज जैसे बड़े दलों के उम्मीदवारों के बीच मुकाबले को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी किसी पार्टी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. वह केवल जनता का विश्वास जीतना चाहती हैं. बांकीपुर जैसी सीट चुनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भले ही उनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ हो, लेकिन वह जाति की राजनीति में विश्वास नहीं रखतीं.

हर इंसान के लिए समानता: उन्होंने कहा कि 'आपने मुझे अपने दफ्तर में सोफे पर बैठाया, इससे जितनी खुशी हुई, उतनी ही खुशी मुझे उस घर में जमीन पर बैठने में भी होती है, जहां सोफा नहीं है. मेरे लिए हर इंसान बराबर है.' प्रिया किन्नर ने बताया कि वह राजनीति करने नहीं, बल्कि लोगों की आवाज बनने आई हैं. समाज सेवा के साथ-साथ वह बधाई की परंपरा भी निभाती हैं.

बधाई परंपरा और सामाजिक जुड़ाव: उन्होंने कहा कि त्रेता युग से किन्नर समाज बधाई देने का कार्य करता आया है और वह भी उसी परंपरा का पालन करती हैं. उनके लिए यह केवल आजीविका (कमाई) का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव का माध्यम भी है. किन्नर समाज की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस समुदाय को शिक्षा, सम्मान और मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिले तो वे बेहतर करेंगे.

राजनीति में दो प्रतिशत आरक्षण: उन्होंने राजनीति में किन्नर समाज के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा तथा राजनीति में संवेदनशीलता और जवाबदेही बढ़ेगी. उन्होंने बिहार में गठित किन्नर कल्याण बोर्ड पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि बोर्ड केवल नाम का बनकर रह गया है. न उसका कोई कार्यालय है और न कोई बैठकें आज तक हुई हैं.

चुनावी रणभेरी और नतीजों की तारीख: स्थानीय किन्नर समुदाय की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई है, जबकि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. प्रिया किन्नर को भरोसा है कि बांकीपुर की जनता उनकी सोच को देखते हुए उन्हें समर्थन देगी. वह खुद को बांकीपुर के हर घर की बेटी बताती हैं. बहरहाल, चुनावी रणभेरी सज चुकी है. 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

PRIYA KINNAR
BIHAR BY ELECTION
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव
प्रिया किन्नर
BANKIPUR ASSEMBLY BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.