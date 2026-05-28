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Explainer: नितिन नबीन वाली बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर का 'UGC' वाला दांव काम करेगा?

अगर बांकीपुर में बीजेपी की जीत पहले से तय है तो फिर ये उपचुनाव इतनी अहम क्यों है? असल में इसकी वजह पीके हैं. चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर इस उपचुनाव से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं. हालांकि वह खुलकर अपनी उम्मीदवारी की बात को नहीं स्वीकारते लेकिन ये जरूर कहते हैं कि बांकीपुर की जनता इस उप-चुनाव में जन सुराज को जिताकर बिहार और देश को बड़ा संदेश देने जा रही है.

2025 चुनाव में खाता भी नहीं खुला: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 2025 विधानसभा चुनाव में 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे लेकिन एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली. बांकीपुर समेत 236 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. सिर्फ पश्चिम चंपारण की चनपटिया में मनीष कश्यप और सारण की मढ़ौरा सीट पर नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह ही जमानत बचाने में कामयाब रहे.

जन सुराज को सिर्फ 4.92% वोट मिले: सबसे दिलचस्प बात यह है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपना उम्मीदवार भी उतारा था. वंदना कुमारी को बांकीपुर से जनसुराज का उम्मीदवार बनाया गया था. जिन्हें 7717 वोट मिले थे. वंदना कुमारी का वोट प्रतिशत महज 4.92 था. ऐसे में एक बार फिर से प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं तो जाहिर से बात है उनके पास और भी कोई रणनीति होगी.

बांकीपुर पर नितिन नबीन का दबदबा: 2010 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन नबीन ने आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव चुनाव को 60 हजार वोटों से हराया था. 2020 में कांग्रेस ने नितिन नबीन के सामने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को चुनाव लड़ाया लेकिन वह भी लगभग 40 हजार वोट से चुनाव हार गए. 2015 में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के युवा नेता आशीष कुमार ने चुनाव लड़ा और वह भी लगभग 40 हजार वोट से चुनाव हार गए. 2025 में नितिन नबीन ने आरजेडी की रेखा कुमारी को 52 हजार वोट से शिकस्त दी.

बांकीपुर में कमल का कब्जा: जब से बांकीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई है, तब से नितिन नबीन ही यहां से बीजेपी के विधायक रहे हैं. इससे पहले पटना पश्चिम में यह सीट थी तो वहां से उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा विधायक थे. ऐसे में बीजेपी नेताओं को लगता है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े, जीत तय है. राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि सामाजिक समीकरण ऐसा है कि बीजेपी को हराना लगाना नामुमकिन है.

पटना: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है. जहां आने वाले कुछ दिनों में उपचुनाव का ऐलान होना है. इसको लेकर अभी से दावेदारी शुरू हो गई है. चर्चा है कि जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर सकते हैं. अगर वह खुद चुनाव लड़ते हैं तो सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बढ़ सकती है. हालांकि बीजेपी इस उप-चुनाव को बहुत ही सहजता के साथ ले रही है. उनका दावा है कि इस बार भी बांकीपुर में 'कमल' ही खिलेगा.

बांकीपुर में दम दिखाएंगे पीके: प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में एनडीए को अब सीधी चुनौती जनसुराज ही दे सकती है, क्योंकि इससे पहले बांकीपुर में महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ चुके हैं लेकिन वे लोग बीजेपी को कभी भी नहीं हरा पाए. पीके ने कहा कि पिछले 40-45 साल से बीजेपी एक ही परिवार को चुनाव लड़ाती रही है. नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं. अब जनसुराज ही उनको सीधी चुनौती दे सकती है. इसलिए बांकीपुर में उनके गढ़ में घुसकर हमलोग को हराएंगे. बांकीपुर की जनता के पास मौका है कि वह इस उप-चुनाव के माध्यम से देश को बड़ा संदेश दे सकें.

"अगर उपचुनाव में आप सही निर्णय लेते हैं. अच्छे व्यक्ति को जिताते हैं तो पूरे देश में अच्छा संदेश जाएगा. मोदी जी आपके पास आएंगे नहीं लेकिन बीजेपी को हराकर आप बता पाएंगे कि आप सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है. सिर्फ बांकीपुर में सुधार नहीं होगा, बल्कि बाकी सभी सीटों पर विधायक डरकर काम करेगा."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

यूजीसी को मुद्दा बनाएंगे पीके: बांकीपुर सवर्ण जाति डोमिनेटेड सीट है. ऐसे में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज यूजीसी के मसले को उठाने वाली है और यूजीसी के मामले पर लोगों के बीच में जाकर यह बताने वाली है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम जन मानस को बेवकूफ बना रही है. यूजीसी एक्टिविटी एक्ट पर भले ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है लेकिन पीके की कोशिश बांकीपुर में जोर-शोर से उठाने की है.

सभा के दौरान प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

जनहित के मुद्दों के जरिये लड़ेंगे चुनाव: इसके साथ ही प्रशांत किशोर लगातार महंगाई के मुद्दे को उठाकर आम जनमानस की भावनाओं को कुरेद रहे हैं. लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि और गैस सिलेंडर को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है. वह महंगाई पर काफी मुखर है. हर रैली और सभा में इसको प्रमुखता से उठाते हैं.

बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त: हालांकि प्रशांत किशोर की संभावित दावेदारी और जन सुराज तैयारियों पर भारतीय जनता पार्टी बेफिक्री दिखाती है. प्रदेश प्रवक्ता पंकज सिंह कहते हैं कि जिस सेवा भाव से नितिन नबीन ने बांकीपुर को सहेजा है, उनको नहीं लगता है कि बांकीपुर की जनता नासमझी की शिकार होगी. वह कहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता जन सुराज पार्टी के झांसे में नहीं आई तो बांकीपुर की जनता क्यों आएगी? वह प्रशांत किशोर को फिर से उनके पुराने कार्यक्षेत्र में लौटने की सलाह देते हैं.

बांकीपुर नितिन नबीन की पारंपरिक सीट (ETV Bharat)

"बांकीपुर की जनता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का विकास देखा है. उनके काम करने का तरीका देखा है. प्रशांत किशोर की रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं गया है. प्रशांत किशोर अंधेरे में तीर चलाते हैं. उनका निशाना कहीं नहीं लगता है. प्रशांत किशोर के लिए नसीहत है कि वह अपना पुराना काम शुरू करें."- पंकज सिंह, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

क्या यूजीसी का मुद्दा चलेगा?: इस पर बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि किसी तरह का कोई भी मुद्दा बांकीपुर में नहीं चलने वाला है यूजीसी के बाद लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है. बंगाल-असम विधानसभा चुनाव, गुजरात नगर निकाय चुनाव और हरियाणा नगर निकाय चुनाव समेत कई राज्यों में हुए चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती है.

प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं उपचुनाव (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि यूजीसी आने के बाद देश के कई प्रदेशों में चुनाव हुए. वहां भी सवर्ण हैं और वहां भी इससे लोग परेशान हुए थे लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा. जहां तक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है तो यह सीट 'बीजेपी की बपौती' है. यह सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की है. इससे पहले उनके पिताजी यहां से चुनाव लड़ते थे.

'बीजेपी की जीत पहले से तय': कौशलेंद्र प्रियदर्शी 2025 चुनाव की याद दिलाते हुए कहते हैं कि जन सुराज के 98 फीसदी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. ऐसे में अब जन सुराज के पास कौन सा प्रत्याशी होगा, जो नितिन नबीन की पारंपरिक सीट से बीजेपी को हरा पाए. वे कहते हैं कि जिन मुद्दों को प्रशांत किशोर उठाते हैं, उससे वोट नहीं मिलते. वैसे भी बांकीपुर में सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिए मुफीद है. ऐसे में ये मानकर चलिये कि इस बार भी ये सीट बीजेपी के पास ही रहेगी.

नितिन नबीन और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"मैं जनसुराज के लिए आज भी कहता हूं कि पैड स्टाफ से कोई पार्टी नहीं चलती है. आप रणनीतिकार हो सकते हैं विजेता होने में आपको मुश्किल होगी. दूसरे के आप सिपाहसालार हो सकते हैं और इसका रिकॉर्ड है. यहां से भाजपा ही जीतती रही है और किसी की दाल नहीं गलने वाली है. नितिन नबीन की पहचान और पकड़ घर-घर में है, जन सुराज के पास ऐसा कोई नेता नहीं है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

क्या कहती है बांकीपुर की जनता?: बांकीपुर विधानसभा के रहने वाले राजू कुमार बताते हैं कि बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी बैल-बकरी को भी टिकट देगी तो उसको हम लोग जिताएंगे. इस विधानसभा में भाजपा छोड़कर कोई नहीं जीतेगा. वहीं, मंदिरी के रहने वाले ज्योति कुमार वर्मा कहते हैं बांकीपुर से कोई दूसरा नहीं जीत सकता है. बीजेपी के अलावा यहां कोई नहीं जीत सकता है.

बांकीपुर की जनता की राय (ETV Bharat)

"प्रशांत किशोर बहुत दूर हैं. हम चाहेंगे कि नितिन नबीन का ही कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो यहां से खड़ा हो, यहां से भाजपा जीतती रही है और बीजेपी ही जीतेगी. हम तो जानते भी नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है? कहां के रहने वाले हैं? यह बीजेपी का सीट बरसों वर्षों से रही है. जो भी जीतेगा, वह बीजेपी हा ही होगा."- रमेशचन्द्र, स्थानीय

बांकीपुर सीट का जातीय समीकरण: बांकीपुर में कायस्थ, यादव, राजपूत, भूमिहार और वैश्य मतदाताओं की अहम भूमिका है लेकिन कायस्थ समाज के लोग निर्णायक भूमिका में है. हालांकि ब्राह्मण, कोइरी, कुर्मी और पासवान की भी अच्छी संख्या है. मुसलमान की संख्या लगभग 8 से 10 फीसदी है. वहीं एससी समाज के लोग 7 से 8% यहां रहते हैं. यादव-मुस्लिम और दलित मतदाताओं के आसरे महागठबंधन चुनाव तो लड़ता है लेकिन कभी सफलता नहीं मिली, जबकि कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नबीन हर बार बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं.

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