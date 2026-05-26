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बांके बिहारी मंदिर: सुप्रीम कोर्ट ने समिति से गोस्वामियों के सुझावों पर विचार करने को कहा

बेंच ने भक्तों के लिए बेहतर आधारभूत संरचना और बेहतर भीड़ प्रबंधन सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया.

Banke Bihari Temple: SC asks committee to consider suggestions made by Goswamis
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 26, 2026 at 6:55 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज मंदिर का संचालन करने वाली कमेटी से कहा कि वे ऐसे कदम उठाएं जिनसे पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों को फिर से शुरू किया जा सके और भीड़ प्रबंधन को मजबूत किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामियों के दो समूहों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मंदिर के रोजाना के कामकाज में सुधार पर जोर दिया.

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने की. बेंच गोस्वामियों की उन अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके सुझावों पर विचार करने की मांग की गई थी.

आवेदकों की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि मंदिर के सदस्य रोजाना के रीति-रिवाजों के समय में बदलाव से काफी नाखुश थे. दीवान ने कहा कि कई रीति-रिवाज मंदिर की परंपरा में गहराई से जुड़े हुए हैं और प्रशासनिक सुविधा के लिए उनमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए. बेंच ने गोस्वामियों के दो समूहों, शयन भोग और राज भोग, से दो-दो सदस्यों को नामित करने की इजाजत दी, जिससे वे कमेटी को सुझाव दे सकें.

बेंच ने कहा, "हमने सिफारिश की है कि गोस्वामी के दो ग्रुप में से, यानी शयन भोग से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी, और राज भोग से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी को कमेटी में नामित किया जाना चाहिए." बेंच ने कहा कि वे पारंपरिक और धार्मिक रीति-रिवाजों और मंदिर के रोजाना के कामकाज में सुधार के लिए मिलकर सुझाव देंगे.

बेंच ने कहा कि उसे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उसके द्वारा बनाई गई कमेटी ऐसे सुझावों पर ध्यान देगी, और मंदिर के समय के बारे में भी सुझाव दिए जा सकते हैं. बेंच ने कहा कि उसे उम्मीद है कि कमेटी सुझावों पर ठीक से विचार करने के बाद फैसला लेगी.

पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के संचालन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक कुमार की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, जबकि इसके प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर रोक लगा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास के इलाके के पूरे विकास के बारे में एक बड़ा विकास प्लान दाखिल करने को कहा. कमेटी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बेंच को बताया कि पूरे विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है.

बेंच ने भक्तों के लिए बेहतर आधारभूत संरचना और बेहतर भीड़ प्रबंधन सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया. बेंच ने कहा कि पूरे इलाके के लिए एक समग्र विकास योजना की जरूरत है और राज्य और कमेटी से विकास के उपायों पर एक रिपोर्ट जमा करने को कहा.

बेंच को बताया गया कि तय समय पर भगवान को जगाने सहित कुछ खास रस्में करना, बिना किसी रुकावट के परंपरा का पालन करता रहा है. दीवान ने कहा कि रोजाना पूजा पहले से ही मंदिर के अंदर एक खास जगह पर होती रही है और प्रशासनिक कारणों से इसे शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए.

दीवान ने कहा कि उनके मुव्वकिल ने भीड़ प्रबंधन पर अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, और उन्होंने मंदिर के अंदर हैलोजन लाइटिंग कम करने की भी मांग की. भक्तों का मानना ​​था कि देवता की जीवित उपस्थिति है और ऐसी लाइटिंग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है.

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