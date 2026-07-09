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बैंक धोखाधड़ी मामला: पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित, कल आएगा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश के दतिया से पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को मिली तीन साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट इस मामले पर कल, यानी 10 जुलाई को फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने 7 अप्रैल को मध्यप्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

राजेंद्र भारती ने दोषी करार देने के आदेश पर रोक लगाने और निर्वाचन आयोग को दतिया विधानसभा के चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी करने का दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की है. याचिका में कहा गया है कि अगर निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों की घोषणा कर देता है तो याचिकाकर्ता के राजनीतिक करियर को काफी नुकसान होगा.

बता दें कि, 1 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया था. 2 अप्रैल को कोर्ट ने राजेंद्र भारती को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले के तुरंत बाद राजेंद्र भारती को मध्यप्रदेश विधनसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. कोर्ट ने भारती के अलावा रघुवीर शरण प्रजापति को भी दोषी करार दिया था. इस मामले में राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम भी आरोपी थीं, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो गई थी.

दरअसल, यह मामला 24 अगस्त, 1998 का है जब सावित्री श्याम ने जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में तीन सालों के लिए 13.5 फीसदी ब्याज के दर पर 10 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट कराया. ये डिपॉजिट सावित्री श्याम ने श्री श्याम सुंदर श्याम जन सहयोग एवं सामाजिक विकास संस्थान के नामक ट्रस्ट के नाम से कराया गया. इस ट्रस्ट का गठन सावित्री श्याम के पति श्याम सुंदर श्याम ने किया था.