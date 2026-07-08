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बैंक धोखाधड़ी मामला: पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल भी जारी रहेगी सुनवाई

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल को राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 8, 2026 at 7:57 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में दोषी करार दिए गए मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को मिली तीन साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 जुलाई को भी सुनवाई जारी रखेगा. बुधवार को हाईकोर्ट में राजेंद्र भारती की याचिका पर करीब एक घंटे तक सुनवाई हुई, जिसमें उनके वकीलों ने सजा के खिलाफ अपना पक्ष रखा.

कोर्ट ने 7 अप्रैल को मध्यप्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया था. राजेंद्र भारती ने दोषी करार देने के आदेश पर रोक लगाने और निर्वाचन आयोग को दतिया विधानसभा के चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी करने का दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की है. याचिका में कहा गया है कि अगर निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों की घोषणा कर देता है तो याचिकाकर्ता के राजनीतिक करियर को काफी नुकसान होगा.

बता दें कि, 1 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया था. 2 अप्रैल को कोर्ट ने राजेंद्र भारती को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले के तुरंत बाद राजेंद्र भारती को मध्यप्रदेश विधनसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. कोर्ट ने भारती के अलावा रघुवीर शरण प्रजापति को भी दोषी करार दिया था. इस मामले में राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम भी आरोपी थीं, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो गई थी.

दरअसल, यह मामला 24 अगस्त, 1998 का है जब सावित्री श्याम ने जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में तीन सालों के लिए 13.5 फीसदी ब्याज के दर पर 10 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट कराया. ये डिपॉजिट सावित्री श्याम ने श्री श्याम सुंदर श्याम जन सहयोग एवं सामाजिक विकास संस्थान के नामक ट्रस्ट के नाम से कराया गया. इस ट्रस्ट का गठन सावित्री श्याम के पति श्याम सुंदर श्याम ने किया था.

आरोप है कि सावित्री श्याम ने इस फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम मैच्योर होने की बजाय 1999 से हर साल एक लाख 35 हजार रुपये ब्याज लेने लगीं. फिक्स्ड डिपॉजिट के शर्तों का उल्लंघन करते हुए ब्याज लेने का सिलसिला 13 वर्ष तक 2011 में खत्म हुआ. आरोप है कि राजेंद्र भारती ने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निदेशक पद पर रहते हुए ब्याज की रकम अपनी मां को देने बैंक के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाया. इसके लिए बैंक की रसीदों, खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट के प्रमाण पत्र से छेड़छाड़ किया गया. दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर तीन वर्ष के फिक्स्ड डिपॉजिट की शर्तों को बढ़ाकर 10 साल और 15 साल किया गया. दस्तावेजों से छेड़छाड़ इसलिए की गई, ताकि ज्यादा समय तक ऊंची ब्याज दर से भुगतान हो.

शिकायतकर्ता बैंक ने 29 जुलाई 2015 में मध्यप्रदेश में केस दर्ज कराया था. पहले से मामला राजेंद्र भारती और उनकी मां के खिलाफ ही दर्ज कराया गया. बाद में प्रजापति को भी आरोपी बनाया गया. राजेंद्र भारती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसकी सुनवाई दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मध्यप्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया.

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  1. बैंक धोखाधड़ी के जुड़े मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर टली सुनवाई
  2. दतिया पूर्व विधायक राजेंद्र भारती मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, MP सरकार और EC को जारी किया नोटिस

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