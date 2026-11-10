अगल विलक्कु पब्लिशिंग हाउस का बैंक खाता फ्रीज, जजों ने दिया निर्णायक आदेश
सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने में कथित अनियमितताओं के मामले में बेंच ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है.
Published : November 10, 2026 at 4:45 PM IST
मदुरै (तमिलनाडु): मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने में कथित अनियमितताओं के मामले में 'अगल विलक्कु पब्लिशिंग हाउस' के बैंक खाते को तुरंत फ्रीज करने का आदेश दिया है.
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस सुमति की बेंच ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-रोधी निदेशालय (DVAC) को आज ही इस मामले में केस दर्ज करने का निर्देश दिया है.यह आदेश तिरुनेलवेली के रहने वाले रामासुब्बू द्वारा दायर की गई 'अदालत की अवमानना' याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया.
उन्होंने शिकायत की, "अदालत ने 2024 में आदेश दिया था कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने से जुड़ी सूचनाएं ऑनलाइन प्रकाशित की जानी चाहिए. साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया था कि आम जनता और प्रकाशकों को अपनी राय, आपत्तियां और सुझाव देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, और उसके बाद ही खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए. लेकिन, इन निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है."
उन्होंने आरोप लगाया कि कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलगम, त्रिची, सलेम, कुड्डालोर और तिरुनेलवेली के पुस्तकालयों (लाइब्रेरी) के लिए किताबें खरीदते समय अदालत के किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया. उन्होंने यह भी मांग की कि इस तरह की लापरवाही के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए.
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा, "सरकार अभी इस मामले की जांच कर रही है. हम कल तक किताबें खरीदने के बारे में पूरी जानकारी सौंप देंगे."इसे स्वीकार करते हुए, जजों ने निर्देश दिया कि और भी जानकारी दी जाए, जिसमें यह भी शामिल हो कि कोयंबटूर की पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी के लिए 'अगल विलक्कु पब्लिशिंग हाउस' से किताबें खरीदने की सिफारिश किसने की थी.
जजों ने डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन से सवाल किया कि इस मामले में अब तक कोई केस क्यों दर्ज नहीं किया गया है. उन्होंने उन्हें तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया. बेंच ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है.
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