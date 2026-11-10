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अगल विलक्कु पब्लिशिंग हाउस का बैंक खाता फ्रीज, जजों ने दिया निर्णायक आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

मदुरै (तमिलनाडु): मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने में कथित अनियमितताओं के मामले में 'अगल विलक्कु पब्लिशिंग हाउस' के बैंक खाते को तुरंत फ्रीज करने का आदेश दिया है.

जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस सुमति की बेंच ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-रोधी निदेशालय (DVAC) को आज ही इस मामले में केस दर्ज करने का निर्देश दिया है.यह आदेश तिरुनेलवेली के रहने वाले रामासुब्बू द्वारा दायर की गई 'अदालत की अवमानना' याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया.