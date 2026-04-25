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हिमाचल में गजब का चुनाव रोस्टर! अध्यक्ष पद SC महिला के लिए आरक्षित लेकिन एक भी वार्ड आरक्षित नहीं

हिमाचल में पंचायत चुनावों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. इस बीच कुल्लू में आरक्षण रोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

BANJAR NAGAR PANCHAYAT
कुल्लू के बंजट में चुनाव रोस्टर पर विवाद (ANI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के बीच कुल्लू की बंजार नगर पंचायत में आरक्षण रोस्टर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (SC) महिला के लिए आरक्षित है, लेकिन किसी भी वार्ड को SC महिला के लिए आरक्षित न किए जाने से स्थिति उलझ गई है और इस पर सवाल खड़े हो गए हैं. आरक्षण रोस्टर ने उम्मीदवारों और स्थानीय लोगों को असमंजस में डाल दिया है. यहां अध्यक्ष पद SC महिला के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन सात वार्डों में से एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जो SC महिला के लिए आरक्षित हो. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब कोई वार्ड इस श्रेणी के लिए आरक्षित ही नहीं है, तो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार कैसे चुना जाएगा.

वार्ड आरक्षण का पूरा गणित

बंजार नगर पंचायत के कुल सात वार्डों में से चार वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि दो वार्ड सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखे गए हैं. वहीं एक वार्ड SC पुरुष के लिए आरक्षित है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी वार्ड को SC महिला के लिए आरक्षित नहीं किया गया, जिससे पूरा रोस्टर विरोधाभासी नजर आ रहा है.

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बंजार नगर पंचायत का चुनाव रोस्टर (HPGOVT)

स्थानीय लोगों में भ्रम की स्थिति

नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जहां उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार में जुट गए हैं, वहीं इस रोस्टर ने चुनावी समीकरण को उलझा दिया है. संभावित उम्मीदवारों में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वे किस श्रेणी में चुनाव लड़ें और अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कैसे करें. अगर रोस्टर में बदलाव होता है, तो पूरे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं.

इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है. बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी इस गड़बड़ी को प्रशासन के संज्ञान में लाते हुए जल्द सुधार की मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की व्यवस्था से भ्रम की स्थिति बन रही है, जिसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए.

प्रशासन ने दिया आश्वासन

उपमंडलाधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि इस मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यान में ला दिया गया है. उन्होंने कहा कि रोस्टर में आवश्यक बदलाव के लिए प्रक्रिया जारी है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है. प्रशासन का कहना है कि चुनाव से पहले इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा ताकि निष्पक्ष और स्पष्ट चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके.

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