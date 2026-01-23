'टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करके बांग्लादेश ने गलत किया', हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा
बांग्लादेश ने भारत में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया.
Published : January 23, 2026 at 8:32 PM IST
सिलीगुड़ी: राज्यसभा सांसद, पूर्व भारतीय विदेश सचिव और बांग्लादेश में पूर्व भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने बांग्लादेश के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बॉयकॉट करने और देश के चुनावों के बारे में अहम बातें कहीं. सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को कहा कि अंतरिम सरकार के वर्ल्ड कप के बॉयकॉट के फैसले से बांग्लादेश में क्रिकेट की हालत और खराब होगी.
बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया है. खबर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया है. हालांकि, थर्ड-पार्टी असेसमेंट के बाद, ICC ने साफ कहा कि भारत में वर्ल्ड कप में खेलने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं है.
इसके बावजूद, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) अपनी बात पर अड़ा रहा. बीसीबी ने भारत के बजाय श्रीलंका में अपने मैच खेलने का आग्रह किया है. आखिर में, आईसीसी वोटिंग में बीसीबी हार गया और उसने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने का फैसला किया.
इस मामले पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि, बांग्लादेश ने ऐसा करके गलती की है. उन्होंने कहा कि, पूर्व में भारतीय एंबेसडर होने के नाते बांग्लादेश में उनके बहुत से दोस्त हैं. उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि, अंतरिम सरकार है.
हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि, अंतरिम सरकार जो फैसले ले रही है, वे बांग्लादेशी खेल जगत के लिए सही नहीं है. बांग्लादेश में उचित और शांतिपूर्ण चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि, भारत ने पहले ही अपनी पोजीशन साफ कर दी है. भारत चाहता है कि वहां फेयर और पीसफुल चुनाव हो, और सभी राजनीतिक पार्टियां हिस्सा ले सकें. हालांकि, बांग्लादेश में अभी ऐसी हालात नहीं है. उन्होंने कहा कि, यह पक्का नहीं है कि बांग्लादेश में चुनाव होंगे भी या नहीं.
बांग्लादेश ने बृहस्पतिवार को कड़ा रुख अपनाते हुए अगले महीने भारत में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उसकी मैच स्थल बदलने की मांग को खारिज कर दिया था. इस फैसले से स्कॉटलैंड के लिए टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह लेने का रास्ता साफ हो गया.
