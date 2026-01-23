ETV Bharat / bharat

'टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करके बांग्लादेश ने गलत किया', हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा

सिलीगुड़ी: राज्यसभा सांसद, पूर्व भारतीय विदेश सचिव और बांग्लादेश में पूर्व भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने बांग्लादेश के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बॉयकॉट करने और देश के चुनावों के बारे में अहम बातें कहीं. सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को कहा कि अंतरिम सरकार के वर्ल्ड कप के बॉयकॉट के फैसले से बांग्लादेश में क्रिकेट की हालत और खराब होगी.

बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया है. खबर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया है. हालांकि, थर्ड-पार्टी असेसमेंट के बाद, ICC ने साफ कहा कि भारत में वर्ल्ड कप में खेलने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं है.

इसके बावजूद, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) अपनी बात पर अड़ा रहा. बीसीबी ने भारत के बजाय श्रीलंका में अपने मैच खेलने का आग्रह किया है. आखिर में, आईसीसी वोटिंग में बीसीबी हार गया और उसने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने का फैसला किया.

इस मामले पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि, बांग्लादेश ने ऐसा करके गलती की है. उन्होंने कहा कि, पूर्व में भारतीय एंबेसडर होने के नाते बांग्लादेश में उनके बहुत से दोस्त हैं. उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि, अंतरिम सरकार है.