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आजादी नहीं मिलती तो बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी सेना के जूतों की ठोकरें खानी पड़तीं: शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ( ANI )

नई दिल्ली/ढाका : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बिना बांग्लादेश आजाद नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि यदि देश आजाद नहीं हुआ होता तो वहां के लोगों को पाकिस्तानी सैनिकों की जूतों की ठोकरें खानी पड़ती.

उक्त बातें शेख हसीना ने शनिवार को जूम के जरिये ऑडियो संबोधन में बांग्लादेश अवामी लीग की लाइव श्रृंखला दयामुक्ति के 98वें एपिसोड में कहीं. बता दें कि अगस्त 2024 में स्टूडेंट नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार गिरने पर वह बांग्लादेश छोड़कर भारत में रह रही हैं.