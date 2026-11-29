आजादी नहीं मिलती तो बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी सेना के जूतों की ठोकरें खानी पड़तीं: शेख हसीना
शेख हसीना का यह बयान ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश में फिर से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं.
Published : November 29, 2026 at 5:43 PM IST
नई दिल्ली/ढाका : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बिना बांग्लादेश आजाद नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि यदि देश आजाद नहीं हुआ होता तो वहां के लोगों को पाकिस्तानी सैनिकों की जूतों की ठोकरें खानी पड़ती.
उक्त बातें शेख हसीना ने शनिवार को जूम के जरिये ऑडियो संबोधन में बांग्लादेश अवामी लीग की लाइव श्रृंखला दयामुक्ति के 98वें एपिसोड में कहीं. बता दें कि अगस्त 2024 में स्टूडेंट नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार गिरने पर वह बांग्लादेश छोड़कर भारत में रह रही हैं.
पूर्व पीएम हसीना ने यह टिप्पणी एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं के सामने आने के बीच आई है. बता दें कि शेख हसीना ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की घोषणा की है. इसी दिन बांग्लादेश 1971 में मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान से अपनी जीत की वर्षगांठ के रूप में मनाता है. मुक्ति संग्राम का नेतृत्व शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने किया था.
हसीना का बयान ऐसे समय में आया है, जब वह अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता फिर स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं. वहीं विश्लेषकों के अनुसार, वह खुद को एक ऐसी साहसी नेता के रूप में प्रस्तुत करके सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार को मुश्किल में डालने का प्रयास कर रही हैं, जो जेल जाने या मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा वह अपनी पार्टी अवामी लीग के साथियों और समर्थकों के साथ एकजुटता का भी प्रदर्शन कर रही हैं.
हसीना ने बांग्लादेश के लोगों से प्रशासन के विरुद्ध एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, 'हमें उनके विरुद्ध एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए. यदि हमें जीना है तो सम्मान के साथ जीना होगा.'
उन्होंने किसी व्यक्ति या समूह का बिना नाम लिए कहा कि आज वे स्वतंत्रा सेनानियों को एक-एक करके समाप्त कर रहे हैं. शेख हसीना ने प्रताड़ना और हिरासत में मौत का आरोप लगाते हुए कहा कि कैदियों को मेडिसिन और इलाज नहीं दिया जा रहा है तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है.
स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर हसीना ने कहा, ‘‘इससे ज्यादा खराब और क्या हो सकता है?’’ पूर्व पीएम ने आरोप लगाया कि एक स्वतंत्रता सेनानी की हत्या करने के बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया. लेकिन, उन्होंने इस बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं दी.
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बगैर बांग्लादेश स्वतंत्र नहीं हो पाता और यदि देश आजाद नहीं होता तो वहां के लोगों को पाकिस्तानी फौज की बर्बरता को सहन करना पड़ता.
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