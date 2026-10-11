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तेलंगाना में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला का बिहार में मिला वोटर ID, सहरसा में EC कर रहा जांच

तेलंगाना से निर्वाचन विभाग की जांच पहुंची बिहार ( ETV Bharat )

सहरसा: बिहार के सहरसा जिले में एक बांग्लादेशी महिला के कथित तौर पर भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला ने नवहट्टा प्रखंड के कुंदह गांव के पते का इस्तेमाल कर 'मुन्नी' नाम से मतदाता पहचान पत्र बनवाया. इसी पहचान के आधार पर आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवाए जाने की जानकारी सामने आई है. महिला का वास्तविक नाम 'मस्त लिपि' बताया जा रहा है.

तेलंगाना से निर्वाचन विभाग की जांच पहुंची बिहार