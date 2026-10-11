तेलंगाना में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला का बिहार में मिला वोटर ID, सहरसा में EC कर रहा जांच
बांग्लादेशी महिला हैदराबाद एयरपोर्ट पर न पकड़ी जाती तो इस मामले का खुलासा नहीं हो पाता. अब जांच तेलंगाना से बिहार शिफ्ट हो गई. रिपोर्ट-राहुल
Published : October 11, 2026 at 7:25 AM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा जिले में एक बांग्लादेशी महिला के कथित तौर पर भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला ने नवहट्टा प्रखंड के कुंदह गांव के पते का इस्तेमाल कर 'मुन्नी' नाम से मतदाता पहचान पत्र बनवाया. इसी पहचान के आधार पर आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवाए जाने की जानकारी सामने आई है. महिला का वास्तविक नाम 'मस्त लिपि' बताया जा रहा है.
तेलंगाना से निर्वाचन विभाग की जांच पहुंची बिहार
मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने जांच शुरू कर दी है. अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला के नाम पर मतदाता सूची में पंजीकरण किस प्रक्रिया के तहत हुआ और इसके लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया.
हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन जांच के दौरान सामने आया मामला
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 3 सितंबर को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन जांच के दौरान यह मामला सामने आया. विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे भारतीय नागरिक इनायतुल हक से पूछताछ के दौरान उनके पासपोर्ट प्रोफाइल में बांग्लादेश की बार-बार की गई यात्राओं से संबंधित जानकारी सामने आई.
बांग्लादेश का पासपोर्ट और भारत का दस्तावेज !
इसके बाद अधिकारियों की जांच में इनायतुल हक की पत्नी मस्त लिपि की नागरिकता और पहचान से जुड़ी जानकारियां सामने आईं. बताया गया कि मस्त लिपि बांग्लादेश की नागरिक हैं और उनके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है. इसके बाद भारत में उनके प्रवेश और कथित तौर पर भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे.
तेलंगाना से बिहार के निर्वाचन विभाग तक पहुंचा मामला
इस मामले में तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सी. सुदर्शन रेड्डी ने 29 सितंबर को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजकर जांच कराने का अनुरोध किया था. इसके बाद बिहार के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने 8 अक्टूबर को सहरसा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया.
सहरसा में महिला का वोटर आईडी कार्ड डिटेल मिली
निर्देश के अनुपालन में जिला निर्वाचन कार्यालय ने 9 अक्टूबर को महिषी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को पत्र जारी किया. इसमें दो दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. संबंधित महिला के नाम से जारी मतदाता पहचान पत्र का नंबर ZP11858935 बताया गया है.
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल दस्तावेजों की होगी पड़ताल
जांच के दौरान सबसे पहले यह सत्यापित किया जाएगा कि महिला ने कुंदह गांव के पते पर मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए थे. साथ ही, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से पहले पते और पात्रता के सत्यापन की प्रक्रिया का भी परीक्षण किया जाएगा.
जांच का दायरे में कहां हुई लापरवाही या नियमों का उल्लंघन
निर्वाचन विभाग यह भी पता लगाएगा कि संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और अन्य सत्यापन अधिकारियों ने आवेदन की जांच किस तरह की थी. यदि प्रक्रिया में किसी स्तर पर लापरवाही या नियमों के उल्लंघन के संकेत मिलते हैं, तो संबंधित तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा.
जांच के दायरे में आधार-पैन कार्ड और संभावित बिचौलियों की भूमिका
मामले में आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. जांच के दौरान यह पता लगाने की जरूरत होगी कि इन दस्तावेजों के लिए किस पहचान और पते का इस्तेमाल किया गया था तथा आवेदन के समय प्रस्तुत रिकॉर्ड कितने वैध थे. इसके अलावा, यदि किसी बिचौलिए या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसकी भी पड़ताल की जाएगी. महिला के भारत में प्रवेश, यहां रहने की अनुमति और पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल करने के तथ्यों का सत्यापन भी जांच का अहम हिस्सा होगा.
जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी आगे की कार्रवाई
फिलहाल मामला जांच के अधीन है. जिला निर्वाचन कार्यालय की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मतदाता पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई थी या नहीं और संबंधित दस्तावेज किन परिस्थितियों में बनाए गए.
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