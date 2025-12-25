ETV Bharat / bharat

पड़ोसी देश में तनाव! वीजा संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे बांग्लादेशी छात्र

उन्होंने कहा कि, वे चाहते हैं कि यह बांग्लादेश में हालात जल्द से जल्द सुधर जाए. उन्होंने कहा कि, बांग्लादेशी लड़के और लड़कियों का शांतिनिकेतन में आना एक पुरानी परंपरा है. पहले भी, कई टैलेंटेड बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने यहां पढ़ाई की है. खासकर म्यूजिक डिपार्टमेंट में बांग्लादेश से यहां छात्रा पढ़ने आते हैं. उनका कहना है कि, वे चाहते हैं कि, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स यहां आकर पढ़ें.

इस विषय को लेकर विश्वभारती के एक्टिंग पब्लिक रिलेशन अफसर अतिग घोष ने बताया कि, बांग्लादेश में अभी राजनीतिक हालात सही नहीं है. इसी वजह बांग्लादेशी छात्रों के सामने वीजा की दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने कहा कि, यह मामला उनके हाथ में नहीं है.

बांग्लादेश में बिगड़ते हालात और वीजा की दिक्कतों की वजह से कई छात्रा अपनी पढ़ाई के दूसरे फेज के लिए नहीं आ पा रहे हैं. वहीं, कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो छुट्टियों में शांतिनिकेतन से बांग्लादेश वापस नहीं जा पा रहे हैं. बता दें कि, प्रत्येक साल बांग्लादेश से कई छात्रा पश्चिम बंगाल मे स्थित विश्वभारती में पढ़ाई करने आते हैं.

खबरों के मुताबिक, बांग्लादेश में कई वीजा सेंटर बंद होने से वीजा प्रक्रिया रुक गया है. मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में वीजा सेंटर की सिक्योरिटी को लेकर परेशान है. भारत पहले ही बांग्लादेश में कई वीजा सेंटर बंद कर चुका है, जिससे विश्वभारती यूनिवर्सिटी में बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है.

बोलपुर (पश्चिम बंगाल): बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद पड़ोसी देश में भारी अशांति के बीच, शांतिनिकेतन में विश्वभारती यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लगभग 35 बांग्लादेशी छात्रों पर वीजा संकट मंडराने लगा है. इस कारण वे घर नहीं लौट पा रहे हैं.

शांतिनिकेतन में विश्वभारती यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

हालांकि, विश्वभारती अधिकारियों ने बांग्लादेशी छात्रों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें हर मुमकिन मदद दी जाएगी. वीजा समस्या को लेकर परेशान म्यूजिक डिपार्टमेंट की एक बांग्लादेशी स्टूडेंट अमृता सरकार ने फोन पर कहा कि, वह अभी बांग्लादेश में हैं और उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है. उन्हें नहीं पता कि उन्हें वीजा कब तक मिलेगा. वह चाहती हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए ताकि वह फिर से फिर से बांग्लादेश से भारत पढ़ाई करने आ सके.

शांतिनिकेतन में विश्वभारती यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

एक और छात्र लग्नजीता दास ने कहा कि, उन्होंने नए साल की शुरुआत घर पर बिताने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिल रहा है. यह वीजा प्रॉब्लम अचानक खड़ी हो गई है. वह सबकुछ सही होने का इंतजार कर रही हैं.

शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ स्टूडेंट मूवमेंट के जाने-माने चेहरों में से एक थे. बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शन घोषित किए गए हैं. शरीफ उस्मान हादी चुनाव में उम्मीदवार थे. हालांकि, चुनाव से पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से बॉर्डर पार अशांति फैल गई. इस दौरान बांग्लादेश में एक सांस्कृतिक संस्था, छायानॉट को तबाह कर दिया गया.

शांतिनिकेतन में विश्वभारती यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

इतना ही नहीं डेली न्यूजपेपर 'प्रोथोम अलो' और 'द डेली स्टार' के ऑफिस में आग लगा दी गई. दीपू दास नाम के एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी जला दी गई. बांग्लादेश में अशांति के बीच, गुस्साई भीड़ ने इंडियन एम्बेसी पर भी हमला किया गया. इसके बाद, इंडिया गवर्नमेंट ने चटगांव, ढाका और दूसरी जगहों पर वीजा सेंटर बंद कर दिए. यहां तक कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी दिल्ली में अपना वीजा सेंटर बंद कर दिया.

इस वजह से, विश्वभारती यूनिवर्सिटी में बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. विश्वभारती के कुछ अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जबकि कुछ ने रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई किया है. लेकिन, वीजा की दिक्कतों की वजह से वे भारत नहीं आ पा रहे हैं. दूसरी तरफ, बांग्लादेश के ये स्टूडेंट्स पौष मेले और क्रिसमस की छुट्टियों में भी घर नहीं लौट पा रहे हैं. वीजा की दिक्कतों की वजह से उनका भविष्य लगभग अधर में लटक गया है.

वैसे, विश्वभारती यूनिवर्सिटी की स्थापना गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो दोनों देशों के राष्ट्रगान के कंपोजर हैं. हर साल, बांग्लादेश से कम से कम 60 से 70 स्टूडेंट्स अलग-अलग डिपार्टमेंट में पढ़ने के लिए विश्वभारती आते हैं. खास तौर पर, कई बांग्लादेशी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के मशहूर म्यूजिक डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं. इसके अलावा, विश्वभारती में एक इंटरनेशनल बांग्लादेश भवन भी है.

यह बिल्डिंग शेख हसीना सरकार की आर्थिक मदद से विश्वभारती में बनाई गई थी. 25 मई 2018 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था. इसमें एक म्यूजियम, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, रिसर्च सेंटर और दूसरी सुविधाएं हैं. स्टूडेंट्स के अलावा, बांग्लादेश से कई टूरिस्ट पूरे साल शांतिनिकेतन आते हैं. वीजा की दिक्कतों की वजह से यह सब कुछ समय के लिए रोक दिया गया है.

