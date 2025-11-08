ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश की मरियम बनी स्वाति उपाध्याय, सना बनी शिवली, शादी करके देहरादून में बसा लिया घर, अब हुईं गिरफ्तार

देहरादून में चल रहा है ऑपरेशन कालनेमि: आगामी वीवीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर एसएसपी ने सभी अधीनस्थों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के लिए चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया है. निर्देशों के पालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाते हुए बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है.

देहरादून में दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार: महिला आरोपी जिस टैक्सी में बैठकर दिल्ली से देहरादून पहुंची थी, उसी के ड्राइवर को बातों में फंसाकर उससे शादी कर ली थी. इससे पहले भी ऑपरेशन कालनेमि के अन्तर्गत पुलिस ने देहरादून में अवैध रूप से निवास कर रहे 07 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया था. इसके अलावा 07 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजा जा चुका है.

देहरादून: आगामी वीवीआईपी कार्यक्रम के दृष्टिगत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान और ऑपरेशन कालनेमि के दौरान देहरादून में अवैध रूप से निवास कर रही 02 बांग्लादेशी महिलाओं को कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात ये है कि एक महिला स्वाति उपाध्याय के छद्म नाम से रहते हुए विवाह करके एक बच्ची को भी जन्म दे चुकी है. दूसरी महिला भी भारतीय नागरिक से विवाह करके एक बच्चे को जन्म दे चुकी है. दोनों महिला आरोपियों को नियम अनुसार डिपोर्ट किया जाएगा.

घुसपैठ करके भारत में घुसी थीं: इसी के तहत कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय पुलिस और एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान संस्कृति लोक कॉलोनी पटेल नगर क्षेत्र में 02 संदिंग्ध महिलाएं मिलीं. उनसे पूछताछ करने और तलाशी लेने पर दोनों महिलाओं का बांग्लादेश की नागरिक होना पाया गया. दोनों महिलाओं ने अवैध रूप से बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसपैठ करना स्वीकार किया है.

स्वाति उपाध्याय बनकर रह रही थी बांग्लादेश की मरियम: दोनों महिलाओं के फोन से उनके बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं. जिसके आधार पर अवैध रूप से देहरादून में रह रहीं बांग्लादेशी महिलाओं को नियम अनुसार बांग्लादेश डिपोर्ट किए जाने के सम्बन्ध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया है कि-

दोनों महिलाओं में से एक मरियम जो स्वाति उपाध्याय के छद्म नाम से देहरादून में रह रही थी वो निवासी जिला बरगुना, बांग्लादेश की है. सना जो दो-दो छद्म नामों शिवली अख्तर और जॉली के नाम से देहरादून में रह रही थी, वो निवासी जिला कुमिल्ला, बांग्लादेश की रहने वाली है. यो दोनों अलग अलग समय पर सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में आई थीं. अलग-अलग स्थानों पर रहने के बाद वे दोनों एक- दूसरे से दिल्ली में मिलीं. दोनों एक साथ देहरादून आई थीं.

चंद्रभान अधिकारी, कोतवाली प्रभारी, पटेलनगर

स्वाति उपाध्याय बनी मरियम ने भारतीय नागरिक धर्मवीर से विवाह किया, जो टैक्सी चालक है. उसी की टैक्सी से दोनों महिलाएं दिल्ली से देहरादून आई थी. मरियम ने भारत में रहने के लिए धर्मवीर को अपनी बातों में फंसा कर उससे विवाह कर लिया. धर्मवीर से उसकी एक 01 साल की बेटी है. आरोपी महिला शिवली उर्फ सना ने सहारनपुर में कारपेंटर का काम करने वाले सलमान से निकाह किया था. सलमान से मॉल में मुलाकात के दौरान खुद के मॉल में ही काम करने की बात बताकर शादी के लिए मनाया था. सना नाम की आरोपी का एक 10 महीने का बेटा है.

देहरादून में 16 बांग्लादेश हो चुके गिरफ्तार: इन दिनों सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमि के तहत छद्म नाम और वेशधारियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है. इसके तहत हर जिले की पुलिस विशेष अभियान चला रही है. इसी क्रम में एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने देहरादून में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों की तलाश की. इससे पहले भी 07 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया जा चुका है. 07 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भी भेजा गया है. अब गिरफ्तार दोनों बांग्लादेशी महिला नागरिकों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उनको डिपोर्ट किया जाएगा.

