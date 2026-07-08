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बिहार से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल भागने के दौरान बॉर्डर पर SSB ने धर दबोचा

भारत नेपाल सीमा से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले के भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता मिली है. हरैया थाना क्षेत्र के कस्टम चौक स्थित मैत्री ब्रिज के पास से बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. भारत से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया. ढाका का रहने वाला है शख्स: शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार व्यक्ति लंबे समय से अवैध रूप से भारत में रह रहा था और अब नेपाल के रास्ते निकलने का प्रयास कर रहा था. उसकी पहचान मो. श्याम हुसैन के रूप में हुई है. वह मुंशीगंज ढाका जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के बरोएगांव गांव का रहने वाला है. उसके पिता का नाम गियासुद्दीन बताया गया है. भारत में अवैध रूप से रहता था: पुलिस के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा पर नियमित जांच और निगरानी अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान कस्टम चौक स्थित मैत्री ब्रिज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की नजर पड़ी. पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के दौरान वह भारत में वैध रूप से रहने का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सका. इसके बाद उसे तत्काल हिरासत में लेकर एसएसबी की सहायता से गिरफ्तार कर लिया गया.