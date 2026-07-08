बिहार से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल भागने के दौरान बॉर्डर पर SSB ने धर दबोचा
बिहार में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है. नेपाल भागने के दौरान पकड़ा गया है. वह अवैध रूप से रह रहा था. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 8, 2026 at 1:59 PM IST
मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले के भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता मिली है. हरैया थाना क्षेत्र के कस्टम चौक स्थित मैत्री ब्रिज के पास से बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. भारत से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया.
ढाका का रहने वाला है शख्स: शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार व्यक्ति लंबे समय से अवैध रूप से भारत में रह रहा था और अब नेपाल के रास्ते निकलने का प्रयास कर रहा था. उसकी पहचान मो. श्याम हुसैन के रूप में हुई है. वह मुंशीगंज ढाका जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के बरोएगांव गांव का रहने वाला है. उसके पिता का नाम गियासुद्दीन बताया गया है.
अवैध रूप से भारत में रह रहा बांग्लादेशी नागरिक भारत-नेपाल सीमा पार करने के दौरान गिरफ्तार..— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) July 8, 2026
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भारत में अवैध रूप से रहता था: पुलिस के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा पर नियमित जांच और निगरानी अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान कस्टम चौक स्थित मैत्री ब्रिज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की नजर पड़ी. पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के दौरान वह भारत में वैध रूप से रहने का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सका. इसके बाद उसे तत्काल हिरासत में लेकर एसएसबी की सहायता से गिरफ्तार कर लिया गया.
पूछताछ से होगा खुलासा: भारत में कब और किस रास्ते से आया था, इसको लेकर पूछताछ चल रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या वह किसी संगठित नेटवर्क की मदद से भारत में रह रहा था या नेपाल के रास्ते किसी अन्य देश में जाने की योजना बना रहा था? सुरक्षा एजेंसियां उसके संपर्कों और गतिविधियों की भी गहन जांच कर रही हैं.
"गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ विदेशी नागरिकों से संबंधित प्रासंगिक कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है. उसके दस्तावेजों, पहचान और भारत में रहने की अवधि की विस्तृत जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा नियमानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी."- मोतिहारी पुलिस
सीमा पर लगातार चौकसी: सीमा क्षेत्र होने के कारण हरैया और रक्सौल इलाके में सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती है. भारत-नेपाल सीमा पर अवैध आवाजाही, मानव तस्करी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सीमा पार करने की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और एसएसबी समय-समय पर संयुक्त अभियान चलाती रहती है. इसी अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई.
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और अवैध रूप से भारत में रहने या सीमा पार करने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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