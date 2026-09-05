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मालदा में हिरासत केंद्र पहुंचा बांग्लादेशी नागरिक, बातें सुनकर हैरान रह गए पुलिसकर्मी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, करीब 40 साल का व्यक्ति बांग्लादेश के तंगेल जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

Bangladeshi national approaches to authorities at Malda holding centre to send him back to his country
मालदा के इंग्लिश बाजार में स्थित होल्डिंग सेंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 3:14 PM IST

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मालदा (पश्चिम बंगाल): एक बांग्लादेशी नागरिक – जिसका पासपोर्ट और वीजा खो गया था – मालदा के इंग्लिश बाजार में एक होल्डिंग सेंटर (अस्थायी हिरासत केंद्र) में इस उम्मीद में पहुंचा कि इससे उसके बांग्लादेश लौटने का रास्ता बन जाएगा. इस घटना से पुलिस हैरान रह गई. पुलिस की सलाह के बाद, उस व्यक्ति ने आखिरकार स्थानीय पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया.

पुलिस अधीक्षक (SP) अनुपम सिंह ने कहा, "मामले की जांच की जा रही है." पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, करीब 40 साल का यह व्यक्ति बांग्लादेश के तंगेल जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. उसने दावा किया कि वह वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आया था, लेकिन यहां एक रिश्तेदार के घर पर रहने के दौरान उसके सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए. वह परेशान हो गया कि बिना वैध डॉक्यूमेंट्स के घर कैसे लौटेगा.

इसी बीच, उसके दिमाग में एक विचार आया कि भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है, उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है, और बाद में उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है. उसने सोचा कि अगर वह खुद को पुलिस के हवाले कर दे, तो वह आसानी से अपने देश वापस जा सकता है.

इसी सोच के साथ, वह बांग्लादेशी नागरिक शुक्रवार दोपहर को इंग्लिश बाजार होल्डिंग सेंटर पहुंचा. उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया और उनसे 'अनुरोध' किया कि वे उसे होल्डिंग सेंटर में ले जाएं और उसे वापस बांग्लादेश भेजने का इंतजाम करें.

उसकी बात सुनकर पुलिसकर्मी थोड़े समय के लिए हैरान रह गए. उन्हें आमतौर पर होल्डिंग सेंटर के लिए गैर-कानूनी बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए तलाशी लेनी पड़ती है, लेकिन पहली बार कोई अपनी मर्जी से उनके पास आकर इस तरह का अनुरोध कर रहा था. शुरू में, पुलिस को यह भी शक था कि वह व्यक्ति शायद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है. बाद में, जांच अधिकारियों ने पूरी स्थिति समझने के लिए उससे बात की.

पुलिसकर्मियों की सलाह पर ही बांग्लादेशी नागरिक आखिरकार इंग्लिश बाजार थाने गया और सरेंडर कर दिया. अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी बातों में कितनी सच्चाई है इसकी जांच करना है. स्थिति मुश्किल है; अगर उसका दावा सच है - कि वह वैलिड पासपोर्ट और वीजा के साथ कानूनी तौर पर भारत में आया था लेकिन बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स खो गए—तो यह सवाल उठता है कि क्या उसे 'घुसपैठिया' माना जा सकता है. जांच अधिकारियों को यह भी पता लगाना होगा कि क्या वह व्यक्ति सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा दावा कर रहा है.

पुलिस कर रही बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान
इस बीच, मालदा में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने का काम जोरों पर चल रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में 31 बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार भेजने के लिए ट्रेन से बेंगलुरु से मालदा लाया गया था. अलग-अलग जगहों पर छापे मारकर संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान भी की जा रही है और उन्हें होल्डिंग सेंटर में भेजा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- बेंगलुरु से 31 बांग्लादेशी घुसपैठियों को मालदा लाया गया, सीमा पार भेजने की तैयारी

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