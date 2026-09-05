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मालदा में हिरासत केंद्र पहुंचा बांग्लादेशी नागरिक, बातें सुनकर हैरान रह गए पुलिसकर्मी

मालदा के इंग्लिश बाजार में स्थित होल्डिंग सेंटर ( ETV Bharat )

मालदा (पश्चिम बंगाल): एक बांग्लादेशी नागरिक – जिसका पासपोर्ट और वीजा खो गया था – मालदा के इंग्लिश बाजार में एक होल्डिंग सेंटर (अस्थायी हिरासत केंद्र) में इस उम्मीद में पहुंचा कि इससे उसके बांग्लादेश लौटने का रास्ता बन जाएगा. इस घटना से पुलिस हैरान रह गई. पुलिस की सलाह के बाद, उस व्यक्ति ने आखिरकार स्थानीय पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया. पुलिस अधीक्षक (SP) अनुपम सिंह ने कहा, "मामले की जांच की जा रही है." पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, करीब 40 साल का यह व्यक्ति बांग्लादेश के तंगेल जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. उसने दावा किया कि वह वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आया था, लेकिन यहां एक रिश्तेदार के घर पर रहने के दौरान उसके सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए. वह परेशान हो गया कि बिना वैध डॉक्यूमेंट्स के घर कैसे लौटेगा. इसी बीच, उसके दिमाग में एक विचार आया कि भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है, उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है, और बाद में उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है. उसने सोचा कि अगर वह खुद को पुलिस के हवाले कर दे, तो वह आसानी से अपने देश वापस जा सकता है. इसी सोच के साथ, वह बांग्लादेशी नागरिक शुक्रवार दोपहर को इंग्लिश बाजार होल्डिंग सेंटर पहुंचा. उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया और उनसे 'अनुरोध' किया कि वे उसे होल्डिंग सेंटर में ले जाएं और उसे वापस बांग्लादेश भेजने का इंतजाम करें.