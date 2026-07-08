14 साल भारत में सजा काटने के बाद बाबू खान को बांग्लादेश भेजा गया, कई आपराधिक केस में शामिल था
ओडिशा में 14 साल की जेल की सजा काटने के बाद बांग्लादेशी नागरिक को देश से निकाला गया.
Published : July 8, 2026 at 6:19 PM IST
बालासोर: ओडिशा में 14 साल की जेल की सजा पूरी करने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन से जरूरी ट्रैवल और एग्जिट परमिट जारी होने के बाद उसके देश वापस भेज दिया गया है. पुलिस ने जानकारी दी.
बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के हमीदरी गांव का रहने वाला मोहम्मद बाबू खान को सब-इंस्पेक्टर आलोक कुमार जेना के नेतृत्व में बालासोर पुलिस टीम बॉर्डर तक ले गई.
अपर पुलिस अधीक्षक निरंजन बेहेरा ने कहा कि खान कथित तौर पर 2002 में काम की तलाश में भारत आया था और बाद में बालासोर जिले में कई आपराधिक केस में शामिल था. उसने इस साल अप्रैल में अपनी सजा पूरी कर ली. अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश उप उच्चायोग से उसकी नागरिकता की पुष्टि होने के बाद, आवश्यक यात्रा और निकास परमिट जारी किए गए, जिससे उसे वापस भेजा जा सका.
पुलिस ने कहा कि खान को एक तय बॉर्डर चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी अधिकारियों को औपचारिक रूप से सौंप दिया जाएगा. पुलिस के मुताबिक, खान का नाम बालासोर टाउन, बस्ता, सदर, इंडस्ट्रियल और रेमुना पुलिस स्टेशनों में 9 क्रिमिनल केस दर्ज था.
एडिशनल एसपी निरंजन बेहरा ने कहा कि, बालासोर पुलिस सक्रिय रूप से पेट्रोलिंग कर रही है और खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रही है. किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ने और गिरफ्तार करने की हमारी कोशिशें जारी हैं. वहीं, बाबू पकड़ा गया था और अपनी सजा काट रहा था, इसलिए हमने आज नियमों के मुताबिक उसे देश से बाहर उसके देश भेजने का इंतजाम कर दिया गया है.
उसे 2007 में एक विदेशी नागरिक के तौर पर गिरफ्तार किया गया था. 2012 में, एक एडिशनल सेशन कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 395 के तहत दोषी ठहराया था और 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी. इस साल अप्रैल में बाबू की रिहाई के बाद, उसे पुलिस सुरक्षा में एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा गया था.
ये भी पढ़ें: असम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का 85% फीसदी काम पूरा: मंत्री अतुल बोरा