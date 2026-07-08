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14 साल भारत में सजा काटने के बाद बाबू खान को बांग्लादेश भेजा गया, कई आपराधिक केस में शामिल था

14 साल भारत में सजा काटने के बाद बाबू खान को बांग्लादेश भेजा गया ( ETV Bharat )

बालासोर: ओडिशा में 14 साल की जेल की सजा पूरी करने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन से जरूरी ट्रैवल और एग्जिट परमिट जारी होने के बाद उसके देश वापस भेज दिया गया है. पुलिस ने जानकारी दी. बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के हमीदरी गांव का रहने वाला मोहम्मद बाबू खान को सब-इंस्पेक्टर आलोक कुमार जेना के नेतृत्व में बालासोर पुलिस टीम बॉर्डर तक ले गई. अपर पुलिस अधीक्षक निरंजन बेहेरा ने कहा कि खान कथित तौर पर 2002 में काम की तलाश में भारत आया था और बाद में बालासोर जिले में कई आपराधिक केस में शामिल था. उसने इस साल अप्रैल में अपनी सजा पूरी कर ली. अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश उप उच्चायोग से उसकी नागरिकता की पुष्टि होने के बाद, आवश्यक यात्रा और निकास परमिट जारी किए गए, जिससे उसे वापस भेजा जा सका. पुलिस ने कहा कि खान को एक तय बॉर्डर चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी अधिकारियों को औपचारिक रूप से सौंप दिया जाएगा. पुलिस के मुताबिक, खान का नाम बालासोर टाउन, बस्ता, सदर, इंडस्ट्रियल और रेमुना पुलिस स्टेशनों में 9 क्रिमिनल केस दर्ज था.