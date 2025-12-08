पश्चिम बंगाल : बांग्लादेशी आदमी ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने मरे हुए व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स चुराए, केस दर्ज
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में एक बांग्लादेशी नागरिक ने मरे हुए व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया. पुलिस में केस दर्ज हो गया है.
Published : December 8, 2025 at 9:37 PM IST
हिंगलगंज (पश्चिम बंगाल) : अब, एक बांग्लादेशी आदमी पर भारत में वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 'मरे हुए' लोगों के डॉक्यूमेंट्स चुराने का मामला सामने आया है. आरोपी बांग्लादेशी का नाम बिभूति सरकार है.
बांग्लादेशी आदमी ने एसआईआर फॉर्म भरने में 'मरे हुए' व्यक्ति को अपना 'पिता' भी दिखाया. वहीं मरे हुए अजीत सरकार का बेटा असीम सरकार यह देखकर हैरान रह गया.
यह घटना उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज में रामेश्वरपुर-बरुनहाट पंचायत के बूथ नंबर 34 पर हुई. इस संबंध में मृतक के बेटे ने हसनाबाद पुलिस स्टेशन में आरोपी बांग्लादेशी व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करा दी है.
पीड़ित परिवार ने भी मांग की है कि आरोपी का नाम तुरंत वोटर लिस्ट से हटाया जाए. इस बीच, बांग्लादेशी आदमी ने अपना गुनाह मान लिया है लेकिन खुद को पाक-साफ साबित करने की कोशिश की. उसने दावा किया है कि उसने यह गैर-कानूनी काम इसलिए किया क्योंकि मरने वाले का नाम और सरनेम उसके पिता के नाम से मिलता था.
इस पूरी घटना ने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू कर दी है. तृणमूल ने जहां भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया, वहीं भाजपा ने उन पर पैसे के बदले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारतीय पहचान पत्र बनाने का आरोप लगाया है. आरोप-प्रत्यारोप के चलते हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल भी गरमाने लगा है.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, आरोपी बांग्लादेशी का नाम बिभूति सरकार है. यह बांग्लादेशी आदमी 30 साल पहले गैर-कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके भारत में आया था.
तब से वह स्थायी रूप से हिंगलगंज के रामेश्वरपुर इलाके में रह रहा है. वह वहां का स्थानीय निवासी बन गया है. आरोप है कि बिभूति ने इस धोखाधड़ी करके वोटर और आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं. इसी के चलते उसने पड़ोसी असीम सरकार के मृत पिता को अपना पिता दिखाया है.
हिंगलगंज विधानसभा के बूथ नंबर 34 के लिए जारी संशोधित मतदाता सूची में भी यह देखा गया है कि अजीत सरकार का नाम विभूति सरकार के 'पिता' के तौर पर दिखाया गया है. लेकिन, अजीत सरकार की कुछ साल पहले मौत हो गई थी. इस बांग्लादेशी आदमी ने एसआईआर गणना फॉर्म में उस 'मरे हुए' व्यक्ति की पहचान अपने 'पिता' के तौर पर की है. और जैसे ही यह मामला सामने आया, इलाके में हंगामा मच गया. मृतक अजीत सरकार का बेटा असीम भी इस घटना सदमे में है. मामले को लेकर उसने आरोपी के खिलाफ हसनाबाद पुलिस स्टेशन में डेटा हेरफेर की शिकायत भी दर्ज कराई है.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. हालांकि, परिवार का दावा है कि उसे अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है या गिरफ्तार नहीं किया गया है. हालांकि, प्रशासन ने मामले को देखने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
मृतक अजीत की बहू शुक्ला सरकार ने कहा, "अजीत सरकार मेरे ससुर हैं. उनकी बहुत पहले मौत हो गई थी. लेकिन विभूति सरकार नाम का वह व्यक्ति उनके डॉक्यूमेंट्स चुराकर वोटर बन गया. वह हमारे परिवार का सदस्य नहीं है. हम चाहते हैं कि पुलिस उसके खिलाफ सही कार्रवाई करे."
इस बीच, अजीत सरकार के डॉक्यूमेंट्स बिभूति सरकार तक कैसे पहुंचे? इस सवाल का जवाब देते हुए आरोपी बांग्लादेशी व्यक्ति ने कहा, "1996 में बांग्लादेश से इस देश में आने के बाद, मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए किसी से संपर्क नहीं कर रहा था.
फिर, जब मैं कंप्यूटर पर वोटर लिस्ट चेक करने गया, तो मैंने पाया कि मेरे बांग्लादेशी पिता अजीत सरकार का नाम और सरनेम बिल्कुल भारत के रहने वाले अजीत सरकार जैसा ही है.
वह मेरे असली पिता नहीं हैं. फिर मैंने उनकी गलत जानकारी देकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाया. इस मामले में पंचायत सदस्य ने भी मेरी मदद की. मैंने सुना है कि मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. लेकिन, पुलिस ने अभी तक मुझे पुलिस स्टेशन में संपर्क करने के लिए नहीं कहा है.
दूसरी ओर, तृणमूल के स्थानीय पंचायत सदस्य विश्वजीत नाथ ने खतरे को भांपते हुए 'बांग्लादेशी' विभूति सरकार से दूरी बनाने की कोशिश की है.
उनका दावा है, "मैं विभूति सरकार के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता. हालांकि, मुझे पता है कि असीम, मृतक अजीत सरकार का इकलौता बेटा है. मैं यह नहीं कह सकता कि आरोपी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया. अगर कोई गैर-कानूनी काम हुआ है, तो प्रशासन निश्चित रूप से मामले की जांच करेगा.
उन्होंने कहा कि बीजेपी, तृणमूल के खिलाफ साजिश कर रही है और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है. यह सब करने से कोई खास फायदा नहीं होगा, मैं इतना कह सकता हूं. दूसरी तरफ बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ आवाज उठाई है. स्थानीय बीजेपी नेता राजेंद्र साहा ने कहा, "हम बार-बार कह रहे हैं कि बॉर्डर बशीरहाट सबडिविजन एरिया में पैसे के बदले बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं.
इसे रूलिंग पार्टी के नेताओं, पंचायत सदस्यों से लेकर विधायक तक का सीधा समर्थन है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे आरोप कितने सच हैं. हम सिर्फ चुनाव आयोग में शिकायत नहीं कर रहे हैं. इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नकली आधार और वोटर केस की ईडी-सीबीआई जांच होनी चाहिए. ताकि बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रूलिंग पार्टी के नेताओं को सजा मिले.
