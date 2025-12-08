ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : बांग्लादेशी आदमी ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने मरे हुए व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स चुराए, केस दर्ज

आरोपी बांग्लादेशी बिभूति सरकार ( ETV Bharat )

हिंगलगंज (पश्चिम बंगाल) : अब, एक बांग्लादेशी आदमी पर भारत में वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 'मरे हुए' लोगों के डॉक्यूमेंट्स चुराने का मामला सामने आया है. आरोपी बांग्लादेशी का नाम बिभूति सरकार है. बांग्लादेशी आदमी ने एसआईआर फॉर्म भरने में 'मरे हुए' व्यक्ति को अपना 'पिता' भी दिखाया. वहीं मरे हुए अजीत सरकार का बेटा असीम सरकार यह देखकर हैरान रह गया. यह घटना उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज में रामेश्वरपुर-बरुनहाट पंचायत के बूथ नंबर 34 पर हुई. इस संबंध में मृतक के बेटे ने हसनाबाद पुलिस स्टेशन में आरोपी बांग्लादेशी व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करा दी है. पीड़ित परिवार ने भी मांग की है कि आरोपी का नाम तुरंत वोटर लिस्ट से हटाया जाए. इस बीच, बांग्लादेशी आदमी ने अपना गुनाह मान लिया है लेकिन खुद को पाक-साफ साबित करने की कोशिश की. उसने दावा किया है कि उसने यह गैर-कानूनी काम इसलिए किया क्योंकि मरने वाले का नाम और सरनेम उसके पिता के नाम से मिलता था. इस पूरी घटना ने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू कर दी है. तृणमूल ने जहां भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया, वहीं भाजपा ने उन पर पैसे के बदले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारतीय पहचान पत्र बनाने का आरोप लगाया है. आरोप-प्रत्यारोप के चलते हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल भी गरमाने लगा है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, आरोपी बांग्लादेशी का नाम बिभूति सरकार है. यह बांग्लादेशी आदमी 30 साल पहले गैर-कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके भारत में आया था. तब से वह स्थायी रूप से हिंगलगंज के रामेश्वरपुर इलाके में रह रहा है. वह वहां का स्थानीय निवासी बन गया है. आरोप है कि बिभूति ने इस धोखाधड़ी करके वोटर और आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं. इसी के चलते उसने पड़ोसी असीम सरकार के मृत पिता को अपना पिता दिखाया है. हिंगलगंज विधानसभा के बूथ नंबर 34 के लिए जारी संशोधित मतदाता सूची में भी यह देखा गया है कि अजीत सरकार का नाम विभूति सरकार के 'पिता' के तौर पर दिखाया गया है. लेकिन, अजीत सरकार की कुछ साल पहले मौत हो गई थी. इस बांग्लादेशी आदमी ने एसआईआर गणना फॉर्म में उस 'मरे हुए' व्यक्ति की पहचान अपने 'पिता' के तौर पर की है. और जैसे ही यह मामला सामने आया, इलाके में हंगामा मच गया. मृतक अजीत सरकार का बेटा असीम भी इस घटना सदमे में है. मामले को लेकर उसने आरोपी के खिलाफ हसनाबाद पुलिस स्टेशन में डेटा हेरफेर की शिकायत भी दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. हालांकि, परिवार का दावा है कि उसे अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है या गिरफ्तार नहीं किया गया है. हालांकि, प्रशासन ने मामले को देखने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.