ओडिशा में 77 बांग्लादेशी घुसपैठिए की पहचान, 73 को किया गया डिपोर्ट

भुवनेश्वर: ओडिशा में 77 लोगों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में की गई है, जिनमें से 73 को वापस उनके देश भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले साल 2 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद, राज्य के सभी जिलों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक इन निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं. इस जांच अभियान के तहत अब तक 2261 संदिग्धों के पहचान दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है. इनमें से 2184 लोगों की पहचान भारतीय नागरिकों के रूप में हुई है, जिन्हें छोड़ दिया गया है. शेष 77 लोगों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में हुई है. भुवनेश्वर से दो और लोगों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है. वर्तमान में, राज्य में घुसपैठियों की पहचान का काम नियमित रूप से जारी है.

भुवनेश्वर में 26, कटक में 15, बरहमपुर में 6, गंजम में 1, कंधमाल में 4, कोरापुट में 1, केंद्रपाड़ा में 3 और जगतसिंहपुर में 21 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में की गई है. पहचाने गए 77 बांग्लादेशियों में से 73 को वापस उनके देश (डिपोर्ट) भेज दिया गया है. गंजम और कंधमाल में एक-एक बांग्लादेशी घुसपैठिये ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम पर भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिए थे. उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में सुनवाई की गई है.