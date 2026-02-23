ETV Bharat / bharat

ओडिशा में 77 बांग्लादेशी घुसपैठिए की पहचान, 73 को किया गया डिपोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद, राज्य के सभी जिलों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

Odisha Legislative Assembly.
ओडिशा विधानसभा. (ETV Bharat)
Published : February 23, 2026 at 6:52 PM IST

भुवनेश्वर: ओडिशा में 77 लोगों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में की गई है, जिनमें से 73 को वापस उनके देश भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले साल 2 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद, राज्य के सभी जिलों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक इन निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं. इस जांच अभियान के तहत अब तक 2261 संदिग्धों के पहचान दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है. इनमें से 2184 लोगों की पहचान भारतीय नागरिकों के रूप में हुई है, जिन्हें छोड़ दिया गया है. शेष 77 लोगों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में हुई है. भुवनेश्वर से दो और लोगों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है. वर्तमान में, राज्य में घुसपैठियों की पहचान का काम नियमित रूप से जारी है.

भुवनेश्वर में 26, कटक में 15, बरहमपुर में 6, गंजम में 1, कंधमाल में 4, कोरापुट में 1, केंद्रपाड़ा में 3 और जगतसिंहपुर में 21 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में की गई है. पहचाने गए 77 बांग्लादेशियों में से 73 को वापस उनके देश (डिपोर्ट) भेज दिया गया है. गंजम और कंधमाल में एक-एक बांग्लादेशी घुसपैठिये ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम पर भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिए थे. उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में सुनवाई की गई है.

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य में माओवादी समस्या से जुड़ी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है. वर्तमान में राज्य में लगभग 40 सक्रिय माओवादी हैं. ये कालाहांडी, रायगड़ा, कंधमाल, बौद्ध, बलांगीर और बरगढ़ जिलों के कुछ इलाकों में छोटे-छोटे समूहों में सक्रिय हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्र सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के अनुसार, वर्तमान में केवल कंधमाल जिले को 'अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिला' श्रेणी में रखा गया है. बाकी 8 जिलों- मलकानगिरी, कोरापुट, नुआपाड़ा, नबरंगपुर, कालाहांडी, रायगड़ा, बौद्ध और बलांगीर को 'लिगेसी एंड थ्रस्ट' (Legacy & Thrust) जिला श्रेणी में रखा गया है."

BANGLADESHI IN ODISHA
BANGLADESHI INFILTRATORS
ओडिशा से बाग्लादेशी डिपोर्ट
ओडिशा में बांग्लादेशी घुसपैठिये
BANGLADESHI DEPORTED FROM ODISHA

