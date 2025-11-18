SIR के चलते बांग्लादेशी घुसपैठिये बैग और कंबल लेकर भागने को बेताब
SIR शुरू होने के बाद से अवैध रूप से भारत आए बंग्लादेशी नागरिक पकड़े जाने के डर से ये फिर से वापस लौट रहे हैं.
Published : November 18, 2025 at 2:59 PM IST
स्वरूपनगर (पश्चिम बंगाल): बंगाल में SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद से भारत-बांग्लादेश सीमा पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं. यहां अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशी बीएसएफ चेकपोस्ट के सामने जमा हो गए हैं. कथित तौर पर ये लोग दलालों के जरिए अपने परिवारों के साथ कंटीली तार पार कर के भारत में घुसे थे. वहीं, SIR शुरू होने के बाद ये लोग पकड़े जाने के डर से ये फिर से बांग्लादेश लौट रहे हैं. हालांकि, बीएसएफ उनके लिए रोड़ा बन गई है.
नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूपनगर में हकीमपुर सीमा पर बीएसएफ चेकपोस्ट से भी अब ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है. लोग भारतीय क्षेत्र में अपने बैग लेकर चेकपोस्ट के सामने जमा हो गए हैं. ये लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वे बांग्लादेशी हैं. ये लोग कई साल पहले पैसे कमाने की चाह में अवैध रूप से भारत में घुस आए थे.
बांग्लादेश लौटने के लिए उमड़ी भीड़
जानकारी के मुताबिक लगभग 300 बांग्लादेशी भारत से सीधे चेकपोस्ट के जरिए बांग्लादेश लौटने के लिए उमड़ पड़े हैं. हर कोई बड़े बैग लिए हुए था. कुछ के पास तीन से चार ट्रॉली बैग भी थे. हालांकि, बीएसएफ अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना वैध दस्तावेजों के किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. नतीजतन अब स्थिति उनके लिए भयावह ख्वाब जैसी हो गई है.
'बीएसएफ के जवान सतर्क'
इस बारे में बीएसएफ के 143वें मोर्चे के एक अधिकारी ने कहा,"बीएसएफ के जवान पूरी तरह सतर्क हैं. किसी भी घुसपैठिए को अवैध रूप से बांग्लादेश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."
ऐसी ही एक बांग्लादेशी नागरिक सबीना परवीन ने कहा, "मेरा घर बांग्लादेश के सतखीरा जिले में है. मैं गरीबी के कारण इस देश में अवैध रूप से रह रही थी. मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं हैं. अब मैं सतखीरा लौटना चाहती हूं. मैं यहां इसी का इंतजार कर रही हूं."
एक अन्य बांग्लादेशी मोहम्मद अशरफ ने कहा, "मेरा घर बांग्लादेश के कुशुमंडी गांव में है. मैं यहां बिराती में रहता था. अब मैं अपने गांव वापस जाऊंगा. मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है. मैं इस देश में अवैध रूप से रह रहा था. यहां मेरे जैसे कई लोग हैं. कुछ लोग चिनार पार्क और कुछ अन्य जगहों पर रहते थे. रोजगार के कारण मुझे भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा. मैं कुछ नहीं कर सकता था."
सौ से ज़्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए
संयोग से अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद से इस देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों में स्वदेश लौटने की होड़ मच गई है. इस महीने की शुरुआत से अब तक सौ से ज़्यादा बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने पकड़ा है. कथित तौर पर ये सभी स्वरूपनगर के बिठारी और तराली बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे थे. इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया.
