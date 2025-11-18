ETV Bharat / bharat

SIR के चलते बांग्लादेशी घुसपैठिये बैग और कंबल लेकर भागने को बेताब

बांग्लादेशी घुसपैठिये बैग और कंबल लेकर भागने को बेताब ( ETV Bharat )

स्वरूपनगर (पश्चिम बंगाल): बंगाल में SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद से भारत-बांग्लादेश सीमा पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं. यहां अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशी बीएसएफ चेकपोस्ट के सामने जमा हो गए हैं. कथित तौर पर ये लोग दलालों के जरिए अपने परिवारों के साथ कंटीली तार पार कर के भारत में घुसे थे. वहीं, SIR शुरू होने के बाद ये लोग पकड़े जाने के डर से ये फिर से बांग्लादेश लौट रहे हैं. हालांकि, बीएसएफ उनके लिए रोड़ा बन गई है. नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूपनगर में हकीमपुर सीमा पर बीएसएफ चेकपोस्ट से भी अब ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है. लोग भारतीय क्षेत्र में अपने बैग लेकर चेकपोस्ट के सामने जमा हो गए हैं. ये लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वे बांग्लादेशी हैं. ये लोग कई साल पहले पैसे कमाने की चाह में अवैध रूप से भारत में घुस आए थे. SIR के चलते बांग्लादेशी घुसपैठिये बैग और कंबल लेकर भागने को बेताब (ETV Bharat) बांग्लादेश लौटने के लिए उमड़ी भीड़

जानकारी के मुताबिक लगभग 300 बांग्लादेशी भारत से सीधे चेकपोस्ट के जरिए बांग्लादेश लौटने के लिए उमड़ पड़े हैं. हर कोई बड़े बैग लिए हुए था. कुछ के पास तीन से चार ट्रॉली बैग भी थे. हालांकि, बीएसएफ अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना वैध दस्तावेजों के किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. नतीजतन अब स्थिति उनके लिए भयावह ख्वाब जैसी हो गई है.