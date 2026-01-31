ETV Bharat / bharat

ओडिशा से वापस भेजे गये तीन बांग्लादेशी नागरिक, 1987 में पांच सदस्यों के साथ आए थे भारत

प्रशासन द्वारा घुसपैठियों की जांच के लिए चलाए गए एक अभियान के दौरान इन तीनों की पहचान की गई थी.

Bangladeshi Infiltrators Deported
केंद्रपाड़ा सदर पुलिस स्टेशन. (ETV Bharat)
केंद्रपाड़ा (ओडिशा): केंद्रपाड़ा जिला प्रशासन और पुलिस ने गारापुर इलाके में अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेज (डिपोर्ट कर) दिया है. उनकी पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद, स्थानीय पुलिस ने उनके परिवारों को नोटिस देकर सूचित किया है कि उन्हें बांग्लादेश भेजा गया. बीएसएफ ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा की.

डिपोर्ट किए गए लोगों के नाम मुमताज खान (65), इंसान खान (59) और अमीना बीबी (70) हैं. प्रशासन द्वारा पिछले नवंबर में घुसपैठियों की जांच के लिए चलाए गए एक अभियान के दौरान इस परिवार के तीन सदस्यों की पहचान की गई थी. ये तीनों आपस में भाई- बहन हैं. पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और बीएसएफ (BSF) की संयुक्त जांच में पाया गया कि इस परिवार के पांच सदस्य 1987 से पहले भारत में दाखिल हुए थे.

Bangladeshi Infiltrators Deported
पुलिस द्वारा जारी नोटिस. (ETV Bharat)

इन पांच में से तीन को अब डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि दो अन्य की मृत्यु हो चुकी है. डिपोर्ट किए गए लोगों में से मुमताज खान और इंसान खान सदर ब्लॉक के अंतर्गत कपलेश्वर पंचायत की गारापुर झुग्गी बस्ती में रहते थे, जबकि उनकी बहन अमीना बीबी जम्बू समुद्री पुलिस स्टेशन के तहत अरुण नगर में रहती थी.

सदर आईआईसी (IIC) द्वारा इंसान और मुमताज के परिवार के सदस्यों को भेजे गए नोटिस के अनुसार, "इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि इंसान और मुमताज बांग्लादेशी नागरिक हैं."

रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा अधीक्षक, डीएसपी, डीआईजी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आपूर्ति विभाग के अधिकारी, स्पेशल ब्रांच डीएसपी, बीएसएफ इंस्पेक्टर, एनआईए इंस्पेक्टर, एसआईबी इंस्पेक्टर, एसटीएफ डीएसपी और आरपीएफ इंस्पेक्टर की जांच के बाद इंसान और मुमताज को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के सीमा नगर में BSF की 161वीं बटालियन को सौंप दिया गया.

