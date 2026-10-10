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झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ, पुलिस ने पूछताछ के बाद सुमन मियां को भेजा जेल

रेल पुलिस के शिकंजे में बांग्लादेशी घुसपैठिया (साहिबगंज) ( ETV Bharat )

साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिला में गिरफ्तार बंगलादेशी घुसपैठिया 26 वर्षीय मो. सुमन मियां को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है.

इसके पहले जीआरपी व आरपीएफ पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और उसके बाद जिला सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर जेल भेज दिया गया.