झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ, पुलिस ने पूछताछ के बाद सुमन मियां को भेजा जेल
साहिबगंज में पुलिस ने एक बांग्लादेशी घुसपैठिये को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है.
Published : October 10, 2026 at 10:31 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 10:53 PM IST
साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिला में गिरफ्तार बंगलादेशी घुसपैठिया 26 वर्षीय मो. सुमन मियां को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है.
इसके पहले जीआरपी व आरपीएफ पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और उसके बाद जिला सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर जेल भेज दिया गया.
बता दें कि इस आरोपी के शिकंजे में आने के दौरान रेल पुलिस की आहट को देख तीन अन्य साथी ट्रेन से उतर गया है, जिसन जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है. चेक पोस्ट, बार्डर पर पुलिस की तैनाती की गई है. तीनों को पकड़ना पुलिस की चुनौती बन गई है. इस मामले में तह तक जाने के लिए खुफिया विभाग जांच में जुट चुकी है.
पूछताछ में किया खुलासा
मो. सुमन मियां ने बताया कि इसी साल जुलाई में वह एक एजेंट की मदद से सीमा पार कर असम पहुंचा. एजेंट ने ही श्रीनगर में रहनेवाले एक बांग्लादेशी कबाड़ी वाले सफर अली का पता उपलब्ध कराया. इसके बाद वह श्रीनगर पहुंचा जहां काम करने लगा.
बांग्लादेशियों के खिलाफ वहां चलाए जा रहे अभियान की वजह से वह भाग गया. इससे उसका कारोबार बंद हो गया, उसका दो माह का वेतन भी बाकी रह गया, कोई अन्य काम देने को तैयार नहीं हुआ. जब खाने के लाले पड़ने लगे तब वह वहां से अपने साथियों के साथ भाग गया.
किसी तरह टिकट के पैसे का इंतजाम किया, उसके पास से सौ रुपये का एक पाकिस्तानी नोट तथा एक-एक रुपये का नेपाली व भारतीय नोट बरामद किया गया है. पूछताछ में उसने बताया कि जहां वह काम करता था वहां भी कई बांग्लादेशी थे. श्रीनगर से 5 अक्टूबर को वह निकला फिर दिल्ली पहुंचा और वहां से गुवाहाटी जाने के लिए 7 अक्टूबर को अपने चार दोस्तों के साथ ट्रेन में सवार हुआ.
आरोपी ने बताया जा रहा है कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया होने के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे बांग्लादेशियों के बीच खलबली मची हुई है. पकड़े जाने के डर से लोग बांग्लादेश लौट जाना चाहते हैं.
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