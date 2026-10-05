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बांग्लादेश से लड़कियां लाकर भारत में कराते थे शादी, GRP ने हैदराबाद में रहने वाले बांग्लादेशी को पकड़ा

ग्वालियर : जीआरपी ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गैंग के सदस्यों को पकड़ा है जो बांग्लादेश से म्यांमार की लड़कियों को शादी के लिए भारत लेकर आते थे. पुलिस ने दो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही म्यांमार की चार युवतियों को भी कस्टडी में लिया है. पकड़े गए दोनों पुरुष आरोपी भी म्यांमार के निवासी हैं, जो हैदराबाद में रह रहे थे. इनके साथ पकड़ी कई युवतियों को जम्मू कश्मीर सप्लाई करने की प्लानिंग थी.

दरअसल, ग्वालियर जीआरपी थाना प्रभारी दीपशिखा सिंह तोमर को जीआरपी भोपाल कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी तिरुवंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन में एक संदिग्ध युवक सफर कर रहा है, जो संभवतः म्यांमार का निवासी है और भारत में विदेश से लड़कियां तस्करी कर उनकी शादी कराता है. इस जानकारी के आधार पर तुरंत एक सर्चिंग अभियान चलाते हुए स्वर्णजयंती एक्सप्रेस ट्रेन की ग्वालियर में चेकिंग की गई.

ट्रेन में मिला म्यांमार निवासी युवक, हैदराबाद ठिकाना

जीआरपी जब सभी रेल कोच में बताए गए युवक की तलाशी कर रही थी, इसी दौरान सामान्य कोच में पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया. जीआरपी फोर्स ने जब उससे जानकारी चाही तो उसने अपना नाम मुबीन बताया. जीआरपी पुलिस को युवक के पास से एक आईडी कार्ड भी मिला, जो यूएन रिफ्यूजी कमिश्नरी से जारी था. आरोपी ने पुलिस को बताया कि, मूल रूप से वह म्यांमार का निवासी है और हैदराबाद में रह रहा था.

चार साल पहले शिफ्ट हुआ था हैदराबाद, जम्मू कश्मीर लड़कियों की सप्लाई

ट्रेन से उतारकर पुलिस आरोपी को जीआरपी थाने लाई और पूछताछ की. आरोपी ने पुलिस को बताया कि, वह चार साल पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हैदराबाद में रहने लगा था. यहीं से वह बांग्लादेश से लड़कियां भारत लेकर आया था. और यहां अपने एक दूसरे साथी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में इन लड़कियों की शादी कराने वाला था. उसने बताया की उसका दूसरा साथी सुलेमान उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ में एक किराए के कमरे में रह रहा है.

अंतराष्ट्रीय आरोपियों के साथ चार युवतियां हिरासत में (Etv Bharat)

म्यांमार के रहने वाले हैं हिरासत में लिए गए सभी 6 लोग

आरोपी मुबीन की निशानदेही पर ग्वालियर जीआरपी ने तत्काल प्रभाव से अलीगढ़ में दबिश दे कर सुलेमान को भी पकड़ लिया. जीआरपी को सुलेमान के पास से चार लड़किया बरामद हुई. चारों युवतियां म्यांमार की रहने वाली है और हाल में बांग्लादेश के कुतुपालोंग रिफ्यूजी शेल्टर से भारत आई थी. बरामद चारों लड़कियों में दो नाबालिक और इन सभी की शादी भारत के जम्मू कश्मीर में कराने की प्लानिंग थी.

पहाड़ों और नदियों के रास्ते भारत में एंट्री

जीआरपी टीआई दीपशिखा तोमर ने बताया, '' दोनों म्यांमार निवासी आरोपी चारों लड़कियों को उनके परिवार की सहमति से बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप्स से लेकर आए, जिसके लिए उन्होंने बांग्लादेश से भारत में डंकी किया था, चारों लड़कियों को अवैध रूप से भारत में दाखिल करने के लिए आरोपियों ने पहाड़ और नदियों के दुर्गम रास्तों का इस्तेमाल किया था. पुलिस का कहना है कि, दो पुरुष सहित चारों म्यांमार की लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही, लेकिन इस बीच भाषा एक बड़ी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि पुलिस द्वारा हिरासत में की गई चारों युवतियों को म्यांमार की स्थानीय भाषा और रोहिंग्या ही बोलना आता है. ऐसे में मोबाइल ट्रांसलेटर और एक द्विभाषी ज्ञाता की मदद से इन लड़कियों से बातचीत की तो सारी सच्चाई सामने आ गई.''

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पुलिस को शक- मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क हो सकता है

इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है, साथ ही पुलिस को शक है कि, यह कोई दो या चार युवतियों के संबंध में नहीं है, संभवतः ये अंतराष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क हो सकता है. जो शादी कराने के नाम पर रिफ्यूजी कैंपों में से लड़कियां इसी तरह डंकी कर भारत लाता हो और यहां उनकी शादी करा दी जाती है. पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है.