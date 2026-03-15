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पत्नी का इलाज कराने आया बांग्लादेशी नागरिक कोलकाता में रहस्यमय तरीके से लापता

कोलकाता: बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में अपनी पत्नी का इलाज कराने आए एक व्यक्ति के रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने का मामला सामने आया है. लापता व्यक्ति की पहचान सैयद अब्दुल्ला जोही (50) के रूप में हुई है. वह बांग्लादेश के चपैनवाबगंज जिले का रहने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार, 11 मार्च से उनका कोई पता नहीं है. इस घटना ने जोही की पत्नी और उनके पूरे परिवार को गहरी चिंता में डाल दिया है.

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, चपैनवाबगंज के रहने वाले सैयद अब्दुल्ला जोही कुछ दिन पहले अपनी पत्नी मसरूफ़ा तस्नीम के साथ खास तौर पर उनका इलाज कराने के लिए कोलकाता आए थे. वह अपनी पत्नी को बिधाननगर इलाके के बागुईआटी के एक अस्पताल में गए थे. इसके साथ ही उनकी पत्नी का इलाज भी शुरू हो गया था. इस वजह से वह बागुईआटी के एक होटल में रुके थे.

परिवार का आरोप है कि पिछले बुधवार को सैयद अब्दुल्ला जोही अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए. बताया गया है कि उस दिन, वह जिस होटल में रुके थे, वहां अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे चले गए. जब काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटे तो परेशान उनकी पत्नी ने बार-बार जोही के मोबाइल फोन पर रिंग कर उनसे संपर्क करने की कोशिश की. काफी देर तक फोन बजने के बाद, आखिरकार एक अनजान आदमी ने कॉल उठाई. इस पर जोही की पत्नी ने पूछा कि कौन बोल रहा है, तो जवाब में, दूसरी तरफ से फोन उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को पेशे से सब्जी बेचने वाला बताया.

उसने बताया कि फोन काफी समय से एक मोटरसाइकिल पर बिना किसी की देखरेख के पड़ा था, और क्योंकि वह बार-बार बज रहा था, इसलिए उन्होंने फोन उठाने का फैसला किया ताकि मालिक आकर उसे ले जाए. इसके बाद, जोही की पत्नी उस जगह पर पहुंची और सब्जी वाले से फोन ले लिया. लेकिन, उसे मौके पर अपने पति का कोई पता नहीं मिला. परिवार का कहना है कि उनका सैयद अब्दुल्ला जोही से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है.

घटना के तुरंत बाद, लापता बांग्लादेशी नागरिक की पत्नी मसरूफा तस्नीम ने बागुईआटी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पता चला है कि उनका एक रिश्तेदार, रिपन मंडल, अभी कोलकाता में रहता है, उसने ही जोही और मसरूफ़ा के भारत आने का इंतज़ाम किया था.