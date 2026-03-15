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पत्नी का इलाज कराने आया बांग्लादेशी नागरिक कोलकाता में रहस्यमय तरीके से लापता

लापता व्यक्ति के मिलने की झूठी सूचना देने और पैसे की मांग करने के आरोप लगे हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Bangladeshi national missing and police complaint lodged
लापता बांग्लादेशी नागरिक व पुलिस में दर्ज कराई शिकायत (ETv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 5:12 PM IST

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कोलकाता: बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में अपनी पत्नी का इलाज कराने आए एक व्यक्ति के रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने का मामला सामने आया है. लापता व्यक्ति की पहचान सैयद अब्दुल्ला जोही (50) के रूप में हुई है. वह बांग्लादेश के चपैनवाबगंज जिले का रहने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार, 11 मार्च से उनका कोई पता नहीं है. इस घटना ने जोही की पत्नी और उनके पूरे परिवार को गहरी चिंता में डाल दिया है.

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, चपैनवाबगंज के रहने वाले सैयद अब्दुल्ला जोही कुछ दिन पहले अपनी पत्नी मसरूफ़ा तस्नीम के साथ खास तौर पर उनका इलाज कराने के लिए कोलकाता आए थे. वह अपनी पत्नी को बिधाननगर इलाके के बागुईआटी के एक अस्पताल में गए थे. इसके साथ ही उनकी पत्नी का इलाज भी शुरू हो गया था. इस वजह से वह बागुईआटी के एक होटल में रुके थे.

परिवार का आरोप है कि पिछले बुधवार को सैयद अब्दुल्ला जोही अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए. बताया गया है कि उस दिन, वह जिस होटल में रुके थे, वहां अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे चले गए. जब काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटे तो परेशान उनकी पत्नी ने बार-बार जोही के मोबाइल फोन पर रिंग कर उनसे संपर्क करने की कोशिश की. काफी देर तक फोन बजने के बाद, आखिरकार एक अनजान आदमी ने कॉल उठाई. इस पर जोही की पत्नी ने पूछा कि कौन बोल रहा है, तो जवाब में, दूसरी तरफ से फोन उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को पेशे से सब्जी बेचने वाला बताया.

उसने बताया कि फोन काफी समय से एक मोटरसाइकिल पर बिना किसी की देखरेख के पड़ा था, और क्योंकि वह बार-बार बज रहा था, इसलिए उन्होंने फोन उठाने का फैसला किया ताकि मालिक आकर उसे ले जाए. इसके बाद, जोही की पत्नी उस जगह पर पहुंची और सब्जी वाले से फोन ले लिया. लेकिन, उसे मौके पर अपने पति का कोई पता नहीं मिला. परिवार का कहना है कि उनका सैयद अब्दुल्ला जोही से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है.

घटना के तुरंत बाद, लापता बांग्लादेशी नागरिक की पत्नी मसरूफा तस्नीम ने बागुईआटी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पता चला है कि उनका एक रिश्तेदार, रिपन मंडल, अभी कोलकाता में रहता है, उसने ही जोही और मसरूफ़ा के भारत आने का इंतज़ाम किया था.

रिपन ने पुलिस को बताया कि गुरुवार, 12 मार्च को उन्हें एक फोन आया. दूसरी तरफ से फोन करने वाले ने जोही को बर्धमान में ढूंढने का दावा किया और कहा कि अगर वे 2,000 रुपये भेज दें, तो वे जोही को सियालदह स्टेशन ले आएंगे. उस व्यक्ति के दावों को शक की नजर से देखते हुए, रिपन और मसरूफा ने तुरंत मामले की रिपोर्ट बागुईआटी पुलिस स्टेशन में की. जांच करने पर, पुलिस ने पाया कि यह एक झूठी कॉल थी.

वहीं ईटीवी भारत ने इसी दिन रिपन मंडल से संपर्क किया. उन्होंने कहा, "मैंने खुद उनके कोलकाता आने और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए थे. मैं उनके अचानक और रहस्यमयी तरीके से गायब होने से बहुत परेशान हूं. हम बागुईआटी पुलिस स्टेशन के साथ लगातार संपर्क में हैं, और पुलिस वाले हमें काफी मदद दे रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "कुछ दिन पहले ही हमने सुना कि वह (जोही) बर्धमान में मिला था. जिन लोगों ने उसे बचाने का दावा किया था, उन्होंने कोलकाता में उसकी सुरक्षित वापसी पक्की करने के लिए हमसे 2,000 रुपये मांगे. लेकिन, मुझे इस दावे पर शक हुआ. इसलिए, मैं उसके परिवार को बागुईआटी पुलिस स्टेशन ले गया और अधिकारियों को बताया. सारी डिटेल्स की अच्छी तरह से जांच करने के बाद, उन्होंने कन्फ़र्म किया कि पूरी घटना एक धोखा थी. ऐसा लगता है कि किसी ने धोखाधड़ी के लिए हमारी हालत का फायदा उठाने की कोशिश की होगी."

नाम न बताने की शर्त पर इस मामले पर बात करते हुए, बिधाननगर कमिश्नरेट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "हम उस व्यक्ति को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. जैसे ही वह मिल जाएगा, हम अपडेट देंगे."

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