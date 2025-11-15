ETV Bharat / bharat

बंगाल में SIR के डर से भागने की कोशिश में था बांग्लादेशी नागरिक, सीमा पर गिरफ्तार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने शनिवार को बताया कि बांग्लादेशी नागरिक राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के डर से कथित तौर पर अपने देश लौटने का प्रयास कर रहा था. इस दौरान उसे हिरासत में ले लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 28 वर्षीय दुर्जय रॉय के रूप में हुई है. युवक को शुक्रवार रात उत्तर बंगाल के कूचबिहार जिले के हल्दीबाड़ी से गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, युवक ने यह भी कबूल किया है कि वह चार साल पहले अवैध रूप से भारत आया था. भारत में रहने के दौरान, उसने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिया.

अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने उसे शुक्रवार दोपहर से सिंजरहाट इलाके में घूमते देखा और शक हुआ. सूचना मिलने पर दीवानगंज चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची. जब दुर्जय से पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश का रहने वाला है. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और दीवानगंज चौकी ले गई.

पुलिस ने बताया कि युवक बांग्लादेश के सिराजगंज जिले के मरदिया गांव का रहने वाला है. वह करीब चार साल पहले अवैध रूप से भारत में घुस आया था. वह होटलों और चाय बागानों में मजदूरी करता था. उन्होंने कहा, "इस महीने की शुरुआत में जैसे ही बंगाल में मतदाता सूची के संशोधन के लिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, उस पर देश छोड़कर भागने का दबाव बढ़ गया. उसने एक दलाल के जरिये रात में भारत-बांग्लादेश सीमा पार करके बांग्लादेश वापस जाने का फैसला किया. इस तरह वह हल्दीबाड़ी इलाके में पहुंचा."