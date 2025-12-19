हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ी, फैली हिंसा, हिंदुओं को किया गया टारगेट, भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह में भाग लेने वाले प्रमुख नेता की मौत. भीड़ ने हिंदुओं को बनाया निशाना.
December 19, 2025
Updated : December 19, 2025 at 3:38 PM IST
नई दिल्ली/ढाका : बांग्लादेश में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ हुए विद्रोह में शामिल एक प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई. उसके बाद पूरे देश में हिंसा फैल गई है. यह हिंसा इसलिए चिंता की वजह है, क्योंकि फरवरी महीने में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और हादी भी एक उम्मीदवार था. हादी की मौत सिंगापुर के एक अस्पताल में हुई. छह दिन पहले किसी ने हादी को गोली मार दी थी. हादी इंकलाब मंच का नेता था.
हादी की मौत से उसके समर्थकों में रोष है. उन्होंने अंतरिम सरकार पर भी निशाना साधा है. भीड़ ने चटगांव स्थित भारतीय सहायक उच्चायुक्त आवास पर भी हमला बोल दिया था. हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है. हादी के समर्थकों ने बांग्ला समाचारपत्र प्रथम आलो और पास स्थित डेली स्टार के कार्यालयों पर भी हमले कर दिए. वहां पर पत्रकारों को भी डाराया और धमकाया गया.
यूनुस के समर्थक अखबारों पर किया गया हमला
एपी न्यूज एजेंसी के अनुसार यह साफ नहीं है कि प्रदर्शनकारियों ने उन अखबारों पर हमला क्यों किया, जिनके एडिटर देश के अंतरिम नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस से करीबी माने जाते हैं. बांग्लादेश के एक प्रमुख नेता सरजिस आलम ने कहा, "जब तक हादी पर हमला करने वाले को ढूंढ नहीं लिया जाता, तब तक अंतरिम सरकार को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बंद कर देना होगा. अभी नहीं तो कभी नहीं. हम युद्ध की स्थिति में हैं."
बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने संदिग्धों की पहचान कर ली है और शूटर संभवत: दूसरा देश भाग गया है. इन बयानों के बाद भारत के साथ एक नया राजनयिक विवाद शुरू हो गया और इस सप्ताह नई दिल्ली ने बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर उनके बयानों को अनुचित बताया. बांग्लादेश ने भी ढाका में भारतीय राजदूत को बुलाया और स्पष्टीकरण मांगा.
VIDEO | Dhaka: Thousands gather after Friday prayer at Baitul Mukarram and stage a protest demanding justice after the death of prominent July Uprising leader Sharif Osman Hadi.
Hadi, a candidate in the scheduled February 12 general elections, died while undergoing… pic.twitter.com/qlYvbSkveb
दूसरी ओर शेख हसीना कैबिनेट में पूर्व मंत्री मोहबुल हसन चौधरी ने कहा, "हादी एक कट्टरपंथी था जो दूसरों का खून बहाने की बात कर रहा था. इसी को बहाना बनाकर यूनुस सरकार अपने चरमपंथियों और उनके कुछ समर्थकों को दूसरी कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टियों की मदद से भड़काना चाहती थी और पूरे देश में दंगा शुरू करना चाहती थी. इसका मुख्य मकसद उन चुनावों में देरी करना है जिनके बारे में वे खुद बात कर रहे हैं. उन्होंने चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन समेत अलग-अलग विदेशी मिशनों पर भी हमला किया है. वे हमारे दोस्त पड़ोसी और अंतरराष्ट्रीय मामलों में लंबे समय से पार्टनर, बांग्लादेश, यानी भारत से कड़ी प्रतिक्रिया चाहते थे. ये जिहादी सोच वाले चरमपंथी हैं."
पूरे देश में फैली हिंसा, हिंदुओं पर निशाना
हादी की मौत की खबर के बाद, ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के पास शाहबाग स्क्वायर पर कई लोग इकट्ठा हुए. उन्होंने वहां पर "अल्लाहु अकबर" जैसे नारे लगाए. देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए. इस हिंसा में गुरुवार रात एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पीट-पीटकर मार डाला गया. भाजपा ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है. जब से शेख हसीना की सरकार गई है, तब से वहां के मंदिरों में तोड़फोड़, लूटपाट और हमले बढ़ गए हैं. हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने अगस्त 2024 से जून 2025 तक 2,442 हमलों का दावा किया है.
A Hindu youth, Dipu Chandra Das, was brutally lynched by Islamists in Bangladesh over alleged blasphemy. After killing him, his body was hung from a tree and set on fire.
हिंसा के दौरान बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित घर धानमंडी-32 को भी तोड़ दिया गया. ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई है. बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मु. यूनुस के आलोचकों और हसीना की पूर्व अवामी लीग पार्टी ने बांग्लादेश में इस्लामवादियों के बढ़ने के लिए अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.
अंतरिम सरकार ने हसीना की पार्टी की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है. वे चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं. उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. समर्थकों को भी टारगेट किया गया है. पिछले महीने बांग्लादेश की एक अदालत ने विद्रोह से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में हसीना को मौत की सजा भी सुनाई है.
बांग्लादेश में फैली हिंसा पर भारत की चिंता
शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेशियों को टूरिस्ट वीजा देना बंद कर दिया है, लेकिन भारत में मेडिकल इलाज के लिए वीजा देना जारी रखा है. भारतीय विदेश मामलों की संसदीय समिति ने कहा है कि बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति जटिल और परिवर्तनशील है. विदेश मंत्रालय ने समिति को बताया कि सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंतित है. समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं.
थरूर बोले, 'बांग्लादेश को छोड़ नहीं सकते'
थरूर ने कहा, "बांग्लादेश से आ रही इस खबर से मैं बहुत निराश हूं. संसद की विदेश मामलों की कमेटी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें हमने सरकार से बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर काम करने और रिश्तों को एक स्थिर लेवल पर लाने की कोशिश करने की अपील की है. यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमारा बहुत बड़ा हित जुड़ा हुआ है, आखिर 1971 में बांग्लादेश की आजादी में हमने अहम भूमिका निभाई थी और इतने सालों बाद, हम अचानक बांग्लादेश के लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते."
भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में संसदीय समिति ने कहा कि हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को इन घटनाओं के असर से अलग-थलग रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है.
रिपोर्ट में कहा गया है, "समिति को अवगत कराया गया है कि बांग्लादेश में वर्तमान स्थिति जटिल और परिवर्तनशील है. लोकतांत्रिक चुनावों के कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. अगस्त 2024 के राजनीतिक घटनाक्रम ने भारी अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा की है और हिंसा, अल्पसंख्यकों, आदिवासी समुदायों, मीडिया समूहों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और शिक्षाविदों पर हमले तथा धमकी की घटनाएं सामान्य हो गई हैं." विदेश मंत्रालय ने समिति को यह भी बताया कि भारत अंतरिम सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाओं का समर्थन करता है.
1971 के बाद भारत के साथ सबसे अधिक खराब संबंध
रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 जून 2025 को समिति के समक्ष पेश हुए दो गैर-सरकारी गवाहों ने मौजूदा स्थिति को 1971 के बाद से बांग्लादेश में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया. एक गैर-सरकारी गवाह ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में हालिया घटनाक्रम का वर्णन करते हुए कहा, "भारत 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से बांग्लादेश में अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती का सामना कर रहा है. जहां 1971 की चुनौती अस्तित्व, मानवीय संकट और एक नए राष्ट्र के जन्म से जुड़ी थी, वहीं वर्तमान चुनौती कहीं अधिक गंभीर है — यह पीढ़ीगत बदलाव, राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव और भारत से संभावित रणनीतिक विचलन का संकेत देती है."
उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में अवामी लीग के प्रभुत्व का पतन, युवा-नेतृत्व वाले राष्ट्रवाद का उभार, इस्लामवादियों की वापसी और चीन व पाकिस्तान के प्रभाव में वृद्धि शामिल है. गवाह ने कहा, "यदि भारत इस समय अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने में विफल रहता है, तो वह ढाका में अपना रणनीतिक स्थान युद्ध से नहीं, बल्कि अप्रासंगिकता के कारण खो सकता है."
क्या कहा पूर्व विदेश सचिव ने
पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, "ऐसा लगता है कि कुछ तनाव बढ़ा है, जिसका कारण फरवरी में होने वाले चुनाव हो सकते हैं. अल्पसंख्यक भारत विरोधी भावना का फायदा उठाने वाले तत्व अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं."
पूर्व भारतीय राजनयिक बोले, सनक पैदा कर रहे हैं मु. यूनुस
पूर्व भारतीय डिप्लोमैट वीना सिकरी ने कहा, "बांग्लादेश में पूरी तरह से भीड़तंत्र चल रहा है. सबसे पहले तो, यह संवैधानिक सरकार नहीं है. यह एक गैर-कानूनी सरकार है और उन्हें चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है. सत्ता परिवर्तन ऑपरेशन ढाका की जमात-ए-इस्लामी की देखरेख में किया गया था. इसे पाकिस्तान ने बाहरी ताकतों के समर्थन से किया था, और अब जमात-ए-इस्लामी उन्माद भड़काने की कोशिश कर रही है. जमात-ए-इस्लामी को लगा था कि उन्हें बहुमत मिल जाएगा. लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मोहम्मद यूनुस ने पिछले 18 महीनों में जो किया है, उससे लोग बहुत नाखुश हैं. जमात-ए-इस्लामी की कम लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए, वे हर तरह की सनक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने जो किया है, वह यह है कि चुनाव प्रचार के हिस्से के तौर पर, उनके एक आदमी, उस्मान हादी को गोली मार दी गई. गोली लगने के कुछ ही सेकंड के अंदर, वे बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के भारत पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं. हमें उस स्थिति में वापस आना होगा जो भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बताई है, कि आपके यहां स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और भागीदारी वाले चुनाव होने चाहिए. विश्वसनीय चुनावों के बिना, बांग्लादेश के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे. उनके पास एक सही कार्यवाहक सरकार होनी चाहिए."
