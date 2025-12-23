ETV Bharat / bharat

भारत में बांग्लादेश उच्चायोग ने वीजा सर्विस सस्पेंड की

नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने कांसुलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं. इस संबंध में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एक नोटिस लगाया गया है. बांग्लादेश हाई कमीशन ने एक नोटिस में कहा, "कुछ जरूरी कारणों से नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन से सभी कांसुलर और वीजा सेवाएं अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं. इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है." नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वीजा सेवाओं को सस्पेंड करने की जानकारी दी. त्रिपुरा में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन ने भी रविवार को मिशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद वीजा सेवाओं को सस्पेंड करने की इसी तरह की घोषणा की . पता चला है कि ढाका द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वीजा आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए नियुक्त एक प्राइवेट ऑपरेटर ने भी अपनी सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं. गौरतलब है कि पिछले हफ़्ते छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अशांति की एक नई लहर देखने को मिली है. हादी सरकार विरोधी प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा थे, जिन्होंने शेख हसीना सरकार को गिराने पर मजबूर कर दिया था.