शेख हसीना ने देशवासियों से कठपुतली यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया. उन्होंने यूनुस को 'राष्ट्रीय शत्रु' कहा.

Bangladesh plunged into age terror
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 9:31 AM IST

नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश आतंक के दौर में डूब गया है. बांग्लादेश के इलाके और रिसोर्स को विदेशी हितों के लिए बेचने की एक धोखेबाजी भरी साजिश चल रही है.

उन्होंने देश के लोगों से 'यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने' की अपील की. ​​बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है. इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है. बांग्लादेश आज एक खाई के किनारे पर खड़ा है, एक देश जो बुरी तरह से तबाह और खून से लथपथ है.

देश अपने इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है. राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में सबसे बड़े मुक्ति संग्राम में जीती गई मातृभूमि, अब कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों और विदेशी अपराधियों के भयानक हमले से तबाह हो रही है. हमारी कभी शांत और उपजाऊ जमीन एक घायल, खून से लथपथ जगह में बदल गई है. सच तो यह है कि पूरा देश एक बड़ी जेल, फांसी की जगह, मौत की घाटी बन गया है.'

उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में चलाए गए एक पहले से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो मैसेज में कहा. अगस्त 2024 में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद देश आने के बाद शेख हसीना का भारत में किसी सभा में यह पहला भाषण था. उन्होंने कहा कि हर जगह सिर्फ तबाही के बीच जिंदा रहने के लिए जूझ रहे लोगों की चीखें सुनाई देती हैं. जिंदगी के लिए एक बेताब गुहार, राहत के लिए दिल दहला देने वाली चीखें. हत्यारे फासिस्ट यूनुस, एक सूदखोर, एक मनी लॉन्ड्रर, एक लुटेरा, और एक भ्रष्ट, सत्ता का भूखा गद्दार ने अपने हर तरह के तरीकों से हमारे देश को सुखा दिया है, हमारी मातृभूमि की आत्मा को दागदार कर दिया है.

5 अगस्त, 2024 को, एक सोची-समझी साजिश में देश के दुश्मन, हत्यारे फासिस्ट यूनुस और उसके देश-विरोधी उग्रवादी साथियों ने मुझे जबरदस्ती हटा दिया, हालाँकि मैं सीधे तौर पर चुनी हुई जनता की रिप्रेज़ेंटेटिव हूँ. उस दिन से देश आतंक के एक ऐसे दौर में धकेल दिया गया है, जो बेरहम और दम घोंटने वाला है. डेमोक्रेसी अब देश निकाला में है.

उन्होंने कहा, 'मानव अधिकार को रौंद दिया गया है. प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई है. हिंसा, प्रताड़ना, और यौन उत्पीड़न बढ़ा है. महिलाओं और लड़कियों पर कोई रोक-टोक नहीं है. जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं है. धार्मिक अल्पसंख्यकों को लगातार जुल्म का सामना करना पड़ता है. कानून-व्यवस्था खत्म हो गई है.'

अवामी लीग की लीडर ने कहा कि उग्रवादी चरमपंथियों के पागलपन ने पूरे देश में डर का माहौल बना दिया है. राजधानी से लेकर दूर-दराज के गांवों तक, भीड़ का आतंक, बड़े पैमाने पर लूटपाट, हथियारों के साथ डकैती और जबरन वसूली का बोलबाला है. हमारे सीखने के इंस्टीट्यूशन में अफरा-तफरी मची हुई है, और इंसाफ एक बुरा सपना बन गया है.

इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि बांग्लादेश के इलाके और रिसोर्स को विदेशी हितों के लिए बेचने की एक धोखेबाजी भरी साजिश चल रही है. देश के साथ धोखा करके, खूनी फासीवादी यूनुस हमारी प्यारी मातृभूमि को एक मल्टीनेशनल लड़ाई की भट्टी की ओर धकेल रहा है. शेख हसीना ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में, पूरे देश को एक साथ उठना चाहिए और हमारे महान लिबरेशन वॉर की भावना से जोश में आना चाहिए. उन्होंने यूनुस को 'राष्ट्रीय शत्रु' कहा.

उन्होंने कहा, 'इस देश के दुश्मन की विदेशियों की कठपुतली सरकार को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकने के लिए, बांग्लादेश के बहादुर बेटे-बेटियों को शहीदों के खून से लिखे संविधान की रक्षा करनी होगी और उसे फिर से बनाना होगा, अपनी आजादी वापस लेनी होगी, अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी होगी और अपनी डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा करना होगा.

उन्होंने आगे कहा, 'आइए, हम सभी डेमोक्रेटिक सरकार बनाने और हत्यारे फासीवादी और उसके साथियों के धोखेबाज इरादों का जल्द से जल्द सामना करने की कसम खाएं. शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश 'एक बिना चुने हुए हिंसक सरकार से दबा हुआ है, जिसके झूठे वादों की जगह जल्द ही अफरा-तफरी, हिंसा, नफरत और भ्रष्टाचार ने ले ली है.' उन्होंने कहा, 'अराजकता और आपके डेमोक्रेटिक अधिकारों के कम होने का सामना करते हुए, आपकी हिम्मत और ताकत का रोज टेस्ट होता है. प्लीज अब हार न मानें.

शेख हसीना ने कहा कि अवामी लीग आजाद बांग्लादेश की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी पॉलिटिकल पार्टी है, जो अजीब तरह से हमारे देश की संस्कृति और लोकतंत्र से जुड़ी हुई है. बांग्लादेश की पॉलिटिकल और धार्मिक बहुलवाद की शानदार परंपराओं की रक्षक है. हमारे कानूनों और संविधान की पक्की समर्थक है.

हमारे देश के पुरुषों और महिलाओं के लिए इस सबसे बुरे समय में हम आपसे छीनी गई उस खुशहाल मातृभूमि को वापस लाने में आपकी मदद करने का अपना पक्का इरादा दोहराते हैं. उन्होंने कहा, 'सबसे पहले गैर-कानूनी यूनुस सरकार को हटाकर डेमोक्रेसी वापस लाएं. जब तक बांग्लादेश के लोगों से यूनुस गुट का साया नहीं हटता, तब तक बांग्लादेश में कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे. तभी हम अवामी लीग के साथ मिलकर लोगों को पावर वापस दिलाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं.

दूसरा, हमारी सड़कों पर रोजाना होने वाली हिंसा को खत्म करें. हमें देश को स्थिर करने, सिविक सर्विसेज को ठीक से काम करने देने और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कानून-व्यवस्था को खत्म करना होगा, जिस पर हमारी इकॉनमी एक बार फिर फल-फूल सके. तीसरा, धार्मिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, महिलाओं और लड़कियों, और हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा पक्की करने वाली पक्की गारंटी दें.

उन्होंने कहा, 'अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को उनकी पहचान और उनके विश्वास की वजह से टारगेट किया जाता है. यह खत्म होना चाहिए, और हर बांग्लादेशी को अपने समुदाय में सुरक्षित महसूस करना चाहिए. चौथा, पत्रकारों और बांग्लादेश अवामी लीग और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को डराने, चुप कराने और जेल में डालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजनीति से प्रेरित कानूनी कार्रवाई को खत्म करें.

न्याय व्यवस्था में हमारा भरोसा वापस लाएं, यह पक्का करें कि यह एक निष्पक्ष और नेक संस्था के तौर पर ठीक से काम करे.' शेख हसीना ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को पिछले साल की घटनाओं की एक नई और सच में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'हमें बदला लेने की स्वार्थी कोशिश को खारिज करते हुए, देशवासियों के तौर पर मेल-मिलाप करने, ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए सच्चाई की सफाई की जरूरत है. अंतरिम सरकार आपकी आवाज सुनने में नाकाम रही है, लेकिन हम सब मिलकर मजबूत हैं, और हम सब मिलकर अपनी मांगें मनवा सकते हैं.'

संपादक की पसंद

