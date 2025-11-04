कोलकाता बुक फेयर में बांग्लादेश को इस बार एंट्री नहीं, केंद्र की अनुमति का इंतजार
इस बार भी कोलकाता पुस्तक मेले में बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया है और आयोजक को केंद्र की अनुमति का इंतजार है.
कोलकाता: अद्भुत संयोग! जिस दिन अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के थीम देश की घोषणा हुई, उसी दिन महानगर के बोईपारा स्थित कॉलेज स्ट्रीट में एक अनोखा पुस्तक मेला देखने को मिला. कुल मिलाकर, सोमवार, 3 नवंबर, कोलकाता समेत बंगाल के विभिन्न हिस्सों के पुस्तक प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा.
इसी दिन कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के आयोजक पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा इस वर्ष के पुस्तक मेले के थीम देश के नाम की घोषणा की गई. इस बार थीम देश अर्जेंटीना है. ये मेसी और माराडोना का देश है. दूसरी ओर उसी दिन कॉलेज स्ट्रीट के पास बंकिम चटर्जी स्ट्रीट पर एक पुस्तक मेला लगा. वहाँ एक महीने पहले बारिश से खराब हुई किताबें कम दामों पर बेची गई.
अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला
अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला शुरू हो रहा है. यह पुस्तक मेला 22 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगा. इस वर्ष पुस्तक मेले का 39वाँ वर्ष है. थीम देश अर्जेंटीना है. हर साल की तरह इस बार भी विभिन्न देश भाग लेंगे लेकिन बांग्लादेश इस बार भी नामों की सूची से बाहर है. प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता गिल्ड के महासचिव त्रिदिब चटर्जी के शब्दों में, 'हम चाहते हैं कि बांग्लादेश दिल्ली आए.' यानी गिल्ड अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दे रहा है कि उसे केंद्र सरकार की अनुमति से पुस्तक मेले में भाग लेना चाहिए.
अर्जेंटीना कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में भाग लेता आ रहा है. इस वर्ष, मेसी और माराडोना के देश को पहली बार थीम देश के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है. सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जेंटीना दूतावास के दो प्रतिनिधियों ने भाग लिया. उनके एक प्रतिनिधि ने कहा, 'कोलकाता के फुटबॉल प्रशंसक हमारी राष्ट्रीय टीम को जो प्यार देते हैं, वह वाकई अद्वितीय है. हमें उम्मीद है कि हम अगली बार भी चैंपियन बनकर इस प्यार को बरकरार रख पाएँगे. अंततः, हमें उम्मीद है कि अर्जेंटीना 2026 के कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में फिर से भाग लेगा - जो इस खूबसूरत रिश्ते के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा.'
पिछले साल पुस्तक मेले में 23 करोड़ रुपये की किताबें बिकी थी. पिछले साल स्टॉल की संख्या करीब 1035 थी. अध्यक्ष सुधांशु शेखर डे ने कहा, 'आगामी पुस्तक मेले में भाग लेने के लिए कई नए प्रकाशकों ने आवेदन किया है. पुस्तक मेला परिसर की परिषद का गठन ही नहीं हो पाया. पिछले साल भी हम कुछ नए स्टॉल उपलब्ध करा पाए थे. अब आगामी पुस्तक मेले में स्टॉल की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है. पिछले कुछ वर्षों की तरह इस साल भी पुस्तक मेला परिसर यानी साल्ट लेक सेंट्रल पार्क में ही आयोजित किया जा रहा है. चूंकि इस साल मेट्रो सेवा अधिक व्यापक है, इसलिए गिल्ड को कई पुस्तक प्रेमियों के आने की उम्मीद है.'
गिल्ड के सचिव त्रिदिब कुमार चट्टोपाध्याय ने कहा, 'किसी भी जगह से हावड़ा आने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से मेट्रो से पुस्तक मेला परिसर तक आ सकता है. हमें उम्मीद है कि कम से कम इस समय दोनों मेट्रो के बीच समय का अंतर कम हो जाएगा.'
भीगा पुस्तक मेला
बंगाली प्रकाशन के 200 साल के इतिहास में यह पहली बार है. कॉलेज स्क्वायर गेट के सामने बंकिम चटर्जी स्ट्रीट पर एक पुस्तक मेला लगा. मेले में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी. आयोजक और प्रकाशक अभिभूत थे. निर्धारित समय से बहुत पहले ही किताबें खरीदने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी. लेकिन न तो पाठक और न ही प्रकाशक ऐसा पुस्तक मेला चाहते हैं. वे कहते हैं, 'कोलकाता की गलियों में कभी भी एक छोटा सा पुस्तक मेला लग सकता है. लेकिन प्रकाशकों को ऐसा पुस्तक मेला नहीं लगाना चाहिए जहां बारिश हुई हो.
बंगाल के विचारों और बुद्धि का केंद्र, कॉलेज स्ट्रीट, एशिया के सबसे बड़े पुस्तक बाजारों में से एक है. 23 सितंबर की भारी बारिश से लगभग सभी प्रकाशन और पुस्तक विक्रेता कमोबेश प्रभावित हुए. ढेर सारी किताबें भीग गई. नुकसान कम से कम 10 करोड़ रुपये का हुआ. बारिश में भीगी किताबों को छांटने के बाद सोमवार को मेला लगा.
सड़क पर मेजों, कुर्सियों और छतरियों के नीचे लगे इस मेले में 36 प्रकाशनों ने हिस्सा लिया. सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक. दरअसल, इन स्टॉलों पर हजारों पाठकों की भीड़ उमड़ी. वरिष्ठ पाठक किरीटी रॉय हुगली के सेरामपुर से कई बैग लेकर आईं. उन्होंने कहा, 'अच्छी पहल है. ऐसे और भी पुस्तक मेले लगते तो अच्छा होता. मैं दो हजार रुपये की किताबें खरीदने आई थी. सात-आठ किताबें खरीदी जा चुकी हैं. मुझे और ढूँढ़कर खरीदनी होंगी.'
एक अन्य पाठक, ध्रुबो बनर्जी ने कहा, 'मैं इसे बारिश से बदहाल पुस्तक मेले के रूप में नहीं, बल्कि एक पुस्तक मेले के रूप में याद रखना चाहता हूँ. क्योंकि, इसके साथ आँसू भी हैं. इसलिए, उन प्रकाशकों और कर्मचारियों का साथ देना जरूरी है. हमें वहाँ से कम से कम दो किताबें खरीदनी चाहिए.
तिथि हलधर साल्ट लेक से किताबें खरीदने आए थे. उन्होंने कहा, 'बहुत सारी किताबें खराब हो गई. यह अच्छी बात नहीं है. यह दुखद है. अब आपको अपनी पसंद की किताबें खरीदनी होंगी और उन्हें धूप में सुखाना होगा. यहाँ कई तरह की किताबें हैं, जिनमें नाटक, उपन्यास, कविता आदि शामिल हैं. क्योंकि, मूल रूप से, यहाँ खराब किताबें हैं. नतीजतन, अगर आपको अपनी पसंद की किताब की दूसरी प्रति चाहिए, तो यह बहुत मुश्किल होता है.'